«Strass…» με την Τάνια Τρύπη και τον Αλέξανδρο Ρήγα στο El Convento Del Arte

Ένα ιδιαίτερο musical – show που τα έχει όλα, θα φιλοξενηθεί στον ιδιαίτερο χώρο του El Convento del Arte που τα έχει όλα, για μια μόνο βραδιά για εφέτος.



Την Παρασκευή 2 Ιουνίου ο Αλέξανδρος Ρήγας και η Τάνια Τρύπη θα μαγέψουν τους θεατές από σκηνής, με τις μουσικές τους επιλογές, τα ντουέτα τους, τα τραγούδια τους αλλά και τους απολαυστικούς καυστικούς διαλόγους που ανταλλάσσουν, σε ένα γεμάτο strass πάντρεμα του θεάτρου, του bar, του μιούζικαλ, της κωμωδίας και μίας αληθινής πρότασης για διασκέδαση!



Το Strass είναι μια μουσικο - θεατρική παράσταση που με μεγάλη δόση από χιούμορ και ευφυή κείμενα, μας ξεναγεί αρχικά σε διάσημα τραγούδια επιτυχίες του παγκόσμιου κινηματογράφου και θεάτρου (all that jazz, big spender, light my fire, it s men’s world, Roxanne, bang bang κ.ά.) και εν συνεχεία μας φέρνει στα καθ’ ημάς, στο ελληνικό ρεπερτόριο με μνήμες, αναμνήσεις και πολύ διάθεση για χορό, ποτό, κέφι και τραγούδι… (γερνάω μαμά, όπα είπα λέω, τα παιδιά του Πειραιά, το τραμ το τελευταίο, όταν πίνει μια γυναίκα, ιστορία μου αμαρτία μου, αυτή η νύχτα μένει, μια ζωή πληρώνω, το ροκ, ανήκω σε μενα, γύφτισσα μέρα, ταμπακέρα κ.ά.)



Λίγα λόγια για την υπόθεση:



Ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να ανεβάσει ένα μιούζικαλ σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Έχει το έργο, έχει τις ιδέες, έχει το κέφι και περιέργως για την εποχή… έχει και τα χρήματα. Αυτό που δεν έχει είναι ταλαντούχες και ωραίες γυναίκες να πλαισιώσουν τους απαιτητικούς ρόλους του φιλόδοξου μιούζικαλ.

Η κατάλληλη υποψήφια πρέπει να έχει πολύ ωραία φωνή, άρτιο υποκριτικό ταλέντο, εξαίσια κίνηση και αποστομωτική εμφάνιση. Αίσθηση του χιούμορ, αίσθηση της σκηνής, αίσθηση του αισθησιασμού/ερωτισμού, έκτη αίσθηση και φυσικά… να προκαλεί αίσθηση!



Όσες πιστές, καλούνται να προσέλθουν στην οντισιόν που διοργανώνει ο φιλόδοξος και απαιτητικός σκηνοθέτης.



Ένα βράδυ λοιπόν, η οντισιόν αρχίζει… και αφήνοντας άναυδο τον ιδιότροπο σκηνοθέτη, εμφανίζεται η υποψήφια εκείνη που θα κερδίσει τόσο αυτόν όσο και το κοινό… που θα μας ταξιδέψει με το τραγούδι και την κίνηση της στο ψυχαγωγικό και εκθαμβωτικό χώρο της show business… γιατί ως γνωστόν και στα ελληνικά «there is no business like show business»…!



Συντελεστές:



Πρωταγωνιστούν – Τραγουδούν: Τάνια Τρύπη, Αλέξανδρος Ρήγας

Κείμενα - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Μαέστρος: Σωτήρης Μαυρής

Κοστούμια: Κατερίνα Δασκαλάκη



El Convento Del Arte

Διεύθυνση: Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα



Παράσταση: «Strass …»

Μουσικοθεατρική παράσταση



Ημέρα: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017



Διάρκεια: 2:30 ώρες



Ώρα προσέλευσης: 21:30 – Ωρα έναρξης: 22:00



Πληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del Arte - τηλ. 2105200602 –email: info@elconvento.gr



Είσοδος: 10ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr