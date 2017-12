«Surfacing», ένα θεατρικό αναλόγιο στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Ένα θεατρικό αναλόγιο κάνει το ταξίδι του από την Αγγλία για να παρουσιαστεί από τις 9 Δεκεμβρίου στην Πειραματική Σκηνή (-1) του Εθνικού Θεάτρου. Δημιουργός του αναλογίου «Surfacing» είναι η Αγγλίδα συγγραφέας και σκηνοθέτις Eve Leigh.Η Αγγλίδα συγγραφέας και σκηνοθέτις Eve Leigh, ως καλεσμένη της Πειραματικής Σκηνής -1 τον περασμένο Μάιο, συνδιαλέχθηκε με τους καλλιτέχνες και τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, εξερευνώντας εναλλακτικούς τρόπους δραματουργίας και καινοφανείς φόρμες πειραματικών κειμένων, πέρα από τα όρια του αγγλόφωνου θεατρικού χώρου.Στις 9 Δεκεμβρίου επιστρέφει για να παρουσιάσει το νέο της έργο «Surfacing», καρπό της εδώ έρευνας και παραμονής της.Το «Surfacing» θα παρουσιαστεί με έλληνες καλλιτέχνες στην Πειραματική Σκηνή -1 σε μορφή θεατρικού αναλογίου.Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης ΠαναγόπουλοςΒοηθός Σκηνοθέτη- Ηχητικός σχεδιασμός: Μικές ΓλύκαςΣκηνογραφική & ενδυματολογική επιμέλεια: Δήμος ΚλιμενώφΗθοποιοί: Ζωή Μυλωνά, Γιάννης Παναγόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Ρόζα Προδρόμου.Η Eve Leigh είναι απόφοιτος του προγράμματος για Νέους Συγγραφείς του θεάτρου Royal Court καθώς και του προγράμματος σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας. Το έργο της Stone Face είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες βραβείων των Off West End Theatre Awards μεταξύ των οποίων για το καλύτερο θεατρικό έργο του 2016. Έχει συνεργασθεί με το Royal Court, τη Royal Shakespeare Company και με το Teatr Polski Bydgoszcz για το Festival Prapremier (Festival of New Dramaturgies).I engage with the Snark - every night after dark -In a dreamy delirious fight,I serve him with greens in these shadowy scenes,And I use him for striking a light,But if ever I meet with a Boojum, that dayIn a moment, of this I am sure,I will softly and suddenly vanish awayAnd the notion I cannot Endure.”Lewis CarrollΘα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Το αναλόγιο θα είναι στην αγγλική γλώσσα.Πληροφορίες: 210.5288164, 210.5288111