«Σχεδόν Σαράντα» με τον Γιώργο Χατζηπαύλου στο Θέατρο Αθήναιον

Η τρίτη σόλο παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου, με τίτλο, «Σχεδόν σαράντα», για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αθήναιον.



Μετά τις sold out παραστάσεις του Νοεμβρίου και την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία σε 9 πόλεις, ο Γιώργος επιστρέφει για λίγες ακόμα εμφανίσεις με την παράσταση που χαρακτηρίστηκε από τις καλύτερες ελληνικές stand up comedy παραστάσεις και αναλύει όλα τα στάδια στη ζωή ενός άντρα αλλά και τη σχέση του με το άλλο φύλο, τη σημερινή εποχή, όλα τα παράξενα που βλέπουμε και βιώνουμε γύρω μας ενώ παράλληλα μας βάζει στον εξωφρενικά περίεργο και αστείο κόσμο της πατρότητας!



Ένας από τους κορυφαίους και πρωτοπόρους stand-up κωμικούς της Ελλάδας που, μεταξύ άλλων, είναι ο δημιουργός του Stand up for U, του ετήσιου θεσμού κωμωδίας που στηρίζει τις δράσεις της UNICEF, αλλά και ο δημιουργός της πρώτης stand up comedy παράστασης για παιδιά, επιστρέφει στο Θέατρο Αθήναιον, από το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και για 4 παραστάσεις με πολύ γέλιο κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.30.



Θέατρο Αθήναιον / κεντρική σκηνή – Βασιλίσσης Όλγας 35



Τηλέφωνο | 2310 832 060



Παραστάσεις:



Σάββατο 24/2 & 3/3 και Κυριακή 25/2 & 4/3



Ώρα έναρξης | Σάββατο στις 21:30 και Κυριακή στις 20:00



Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Εισιτήρια: 10 ευρώ, Προπώληση 8 ευρώ

Προπώληση: Ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr και στο ταμείο του Θεάτρου Αθήναιον (ημέρες και ώρες παραστάσεων).