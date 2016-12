Τελευταία παράσταση «The Comedians» - Με τους Ήρα Κατσούδα και Ανδρέα Πασπάτη

Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία ο κύκλος του πρώτου stand up comedy talk show «The Comedians» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Prive - 3ος όροφος).



Ένας κύκλος παραστάσεων με καλεσμένους διαφορετικούς stand up κωμικούς και κεντρικούς παρουσιαστές την Ήρα Κατσούδα και τον Ανδρέα Πασπάτη.



Στο πρώτο μέρος της παράστασης ο κάθε καλεσμένος παρουσιάζει το δικό του stand up comedy πρόγραμμα, ενώ στο δεύτερο μέρος μας δίνεται η ευκαιρία να τους γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από τις πιο ενδιαφέρουσες και ξεκαρδιστικές ιστορίες της ζωής τους, αλλά και τις πιο ιδιαίτερες προσωπικές τους παραξενιές και προτιμήσεις.



Η Ήρα Κατσούδα και ο Ανδρέας Πασπάτης σε ρόλους comedians αλλά και παρουσιαστών, δίνουν το στίγμα του κάθε καλεσμένου.



Στην τελευταία παράσταση «The Comedians» τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 θα παρελάσουν οι: Θωμάς Ζάμπρας, Ζήσσης Ρούμπος, Παναγιώτης Κούδας, Στέλιος Ανατολίτης



Δείτε το τρέιλερ:





Τελευταία παράσταση: Δευτέρα 2/1/2017



Ώρα Έναρξης: 21.30

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Διάρκεια Έργου : 80' με διάλειμμα



Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος 17778

Τηλ: 210 341 8550, Φαξ: 210 341 8570