The Performance Shop: Ένα pop-up «κατάστημα» παραστάσεων στην Αθήνα

Η καλλιτέχνις Λία Χαράκη, φέρνει με την ομάδα της .pelma.Lia Haraki στην Αθήνα το «The Performance Shop», ένα pop-up κατάστημα παραστάσεων που θα λειτουργεί σε εμπορικό δρόμο της Αθήνας με ωράριο καταστημάτων αλλά και με βραδινές παραστάσεις.Με μία ποικιλία παραγωγών και παραστάσεων διαφόρων μορφών, ειδών και θεματικών, το pop-up κατάστημα θα δώσει την ευκαιρία στον θεατή /περαστικό να παρακολουθήσει δρώμενα στη βιτρίνα ή να επιλέξει να βιώσει μία από τις παραστάσεις του καταλόγου. Tα έργα που θα διαθέτει το The Performance Shop θα είναι καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θα έχουν τη μορφή θεάματος (spectacle), θα λειτουργούν ως υπηρεσίες (service), θα προσφέρουν ανεπανάληπτες εμπειρίες (experience) και θα προτάσσουν το βίωμα της συμμετοχής.Το όλο εγχείρημα επιδιώκει να φέρει σε πιο στενή επαφή τον άνθρωπο με τις παραστατικές τέχνες και την περφορμανς στο πλαίσιο της κοινωνίας και της καθημερινότητας.Η πράξη της παράστασης στο The Performance Shop θεωρείται σημαντικό συστατικό ενδυνάμωσης και εξέλιξης του ανθρώπου, ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, ως καλλιτέχνη και ως ενεργού θεατή. Μέσα από τη συνθήκη του καταστήματος, ο κάτοικος της πόλης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει την παράσταση της προτίμησης του από ένα εκτενή κατάλογο, γεγονός που τον καθιστά ήδη ενεργό θεατή και την επιλογή του προσωπική και άρα πολύτιμη.Στο The Performance Shop η ταυτότητα της παράστασης ως προϊόν, παρότι άυλη, μη απτή, υπογραμμίζεται από τη λεπτή ειρωνεία με την έννοια του ‘προϊόντος’ που μπορεί κανείς να αγοράσει στο κατάστημα προσφέροντας μια ισορροπημένη σχέση κόστους-αξίας χωρίς να μετριάζει την καλλιτεχνική ποιότητα. Το κατάστημα επίσης στέκεται ως αφορμή για να προβληματίσει σε σχέση με την αναγκαιότητα και την αξία της άυλης εμπειρίας που προσφέρει η τέχνη με ένα μάλλον πολύτιμο τρόπο.Γιατί όπως κάποτε η τέχνη προέκυπτε μέσα από την καθημερινότητα, έτσι σήμερα μπορεί να συνδεθεί με αυτήν μέσα από έναν χώρο της καθημερινής ζωής, ένα κατάστημα.Γιατί ένα κατάστημα παραστάσεων σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, προσφέρει σε κάθε περαστικό έναν χώρο οικείο για να έρθει σε επαφή με την τέχνη και να του δημιουργηθεί η περιέργεια να την εξερευνήσει.Γιατί η έκθεση έργων σε ένα τέτοιο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνύπαρξης παραστάσεων διαφορετικών ειδών, μορφών, τεχνοτροπιών και θεματικών.Γιατί από παθητικός δέκτης/θεατής, ο πελάτης ενός τέτοιου καταστήματος γίνεται ενεργός και συμμέτοχος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επιλογής της παράστασης που θα πραγματοποιηθεί.Γιατί ως συνειδητά επιλεγμένο πλαίσιο καλλιτεχνικής έκθεσης, το κατάστημα μας προκαλεί να θέσουμε ερωτήματα γύρω από τη σχέση τέχνης και καταναλωτικής κοινωνίας: Κατά πόσο ένα έργο τέχνης χωρίς αξία χρήσης μπορεί να λειτουργήσει ως προϊόν; Πώς σχετίζεται το εφήμερο με το αναγκαίο; Πώς η εμπειρία μιας παράστασης μπορεί να λειτουργήσει ως επένδυση;Γιατί η παρουσίαση μιας παράστασης στο πλαίσιο ενός καταστήματος τη νοηματοδοτεί όχι μόνο ως θέαμα αλλά επίσης ως είδος υπηρεσίας και ως ιδιαίτερη εμπειρία.Γιατί η συνάντηση σε ένα κατάστημα είναι ένας τρόπος να γνωρίσει και ο καλλιτέχνης τον θεατή, και όχι μόνο το αντίστροφο.Την έμπνευση για τη δημιουργία του The Performance Shop είχε η καλλιτέχνις Λία Χαράκη. Mε την οργανωτική φροντίδα της ίδιας και των συνεργατών της, το ιδιότυπο αυτό μαγαζί άνοιξε για πρώτη φορά στη Λευκωσία το 2014 (Pop-Up Festival / NiMAC) και το 2015 στη Λεμεσό (με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου), ενώ το 2016 περιλήφθηκε στις 25 καλύτερες πρακτικές για τον χορό στην Ευρώπη από το EDN (European Dancehouse Network).Οι παραστάσεις που θα διαθέτει το κατάστημα θα χωρίζονται σε 4 ενότητες που είναι οι εξής:– On display (στη βιτρίνα του καταστήματος),– Συμμετοχικές παραστάσεις (που μπορεί ο περαστικός να διαλέξει από τον κατάλογο του καταστήματος),– Φιλοξενούμενα έργα για μικρό χώρο και μικρό κοινό– Παράλληλες εκδηλώσεις που αποτελούνται από εργαστήρια των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών καθώς και ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.Ελευθερία ΠανούσηΘανάσης ΚριτσάκηςΜαρίνα ΓκενάντιεβαΝάντη ΓώγουλουΑντώνης ΒαήςarisandmarthaΓιώργος Σιώρας ΔεληγιάννηςΔημήτρης ΤσεσμελήςΙωάννα Γερακίδη και Νεφέλη Καδινοπούλου ΑστερίουΧρήστος ΜόυχαςΛία ΧαράκηΜάριος Χατζηπροκοπίουt.a.a.gΆννα Παγκάλου / Anna PangalouΆνα Σάντσεζ-ΚόλμπεργκΟι παραστάσεις του καταστήματος χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Στη Βιτρίνα, Συμμετοχικές Παραστάσεις, Φιλοξενούμενες Παραστάσεις και Παράλληλες Εκδηλώσεις.Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. Οι παραστάσεις στη Βιτρίνα είναι για δημόσια θέαση. ΔωρεάνΏρες και μέρες παραστάσεων: 21 Ioυνίου και 12 Ιουλίου στις 20.00 και 21.00Χιουμοριστική και με μια γερή δόση σαρκασμού και ειρωνίας, η περφόρμανς «Προϊόντα Περιποίησης» εκτυλίσσεται ως μια παράξενη ιδιωτική στιγμή εντός της βιτρίνας, όπου βλέπουμε την περφόρμερ να εκτελεί καθημερινές δράσεις που ενίοτε μεταμορφώνονται σε αφηρημένο κινησιολογικό υλικό.Τετριμμένες προτροπές που συχνά αγγίζουν τα όρια του παραλόγου και του δυστοπικού ακούγονται από μια οθόνη και παροτρύνουν το κοινό να αναστοχαστεί την τρέλα της καθημερινότητας και την τάση των ανθρώπων να υποκύπτουν χωρίς να αντιστέκονται. Η περφόρμανς πρωτοπαρουσιάστηκε το 2018 στο Athens Video Dance Festival.Συντελεστές: Ελευθερία Πανούση (σύλληψη, εκτέλεση)Διάρκεια: 45’Ώρες και μέρες παραστάσεων: 30 Ιουνίου στις 11:00 π.μ μέχρι 1 Ιουλίου στις 11:00 π.μΑς υποθέσουμε ότι έχουμε πράγματα να πούμε και ότι πολλές φορές επιθυμήσαμε να τα μοιραστούμε. Ότι ευχηθήκαμε να μην υπήρχαν μορφές αναστολής, ντροπής, κριτικής και καταστολής και ότι θα θέλαμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Με την Άσκηση Δημοκρατίας σας παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μιλήσετε. Να τοποθετηθείτε στο μικρόφωνο και να πειτε ό,τι θέλετε χωρίς να σας κρίνει κανείς. Η performance αυτή αποτελεί ένα ανοιχτό κανάλι έκφρασης και επικοινωνίας μεγάλης διάρκειας ως ένα πρώτο βήμα προς μια άλλη μορφή ακρόασης. Μια άλλη μορφή δημοκρατίας.Συντελεστές: Θανάσης Κριτσάκης (σύλληψη, εκτέλεση)Διάρκεια: 24 ώρεςΏρες και μέρες παραστάσεων: 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 16:00Το έργο De-Facies (από το Λατινικό facies, “προσωπείο”) έχει σαν αφετηρία του την σκέψη του Λακάν για τη «φάση του καθρέφτη» — μια θεμελιώδη στιγμή στην ανάπτυξη του ανθρώπου που είναι απαραίτητη για να αποκτήσουμε τελικά αντίληψη της αυθυπαρξίας μας. Καθισμένη μέσα στη βιτρίνα, η περφόρμερ κατασκευάζει μια μάσκα επικολλώντας τα υλικά απευθείας πάνω στο πρόσωπό της.Προσπαθεί χαμαιλεοντικά να γίνει ένα με το περιβάλλον της, να εξαφανιστεί μέσα στα χρώματα του γυαλιστερού της φόντου. Αφού ολοκληρώσει την κατασκευή του προσωπείου της η περφόρμερ θα συνεχίσει το έργο στους δρόμους γύρω από το Performance Shop, όπου καλούμαστε να την ακολουθήσουμε.Συντελεστές: Μαρίνα Γκενάντιεβα (ιδέα, σκηνικά, εκτέλεση)Διάρκεια: 6 ώρεςΏρες και μέρες παραστάσεων: 22 και 29 Ιουνίου και 6 και 13 Ιουλίου στις 22:30Στο πλαίσιο του Performance Shop η Νάντη Γώγουλου και οι συνεργάτες της παρουσιάζουν στην βιτρίνα το πρότζεκτ Late Night Impro. Πρόκειται για μια σειρά από οργανωμένες παραστάσεις αυτοσχεδιασμού, όπου κεντρική θέση έχει η έννοια της πρώτης φοράς και της δημιουργίας μέσα στη στιγμή. Οι performers βρίσκουν την ιδέα από πριν, τη μελετάνε σε θεωρητικό επίπεδο και παρουσιάζουν μια παράσταση με βασικό άξονα την κίνηση και με εργαλείο την συνύπαρξη με έναν ή περισσότερους, τόσο εντός όσο και εκτός βιτρίνας. Έτσι προκύπτει μια παράσταση που κυριολεκτικά «δεν έχει ξαναγίνει» και που φωτίζει την πρώτη φορά που δημιουργείται κάτι, τη στιγμή ακριβώς που γεννιέται.Υποδοχή: Νάντη ΓώγουλουΕπίσημοι Καλεσμένοι: Χαρά Κότσαλη, Νώντας Δαμόπουλος, Pierre Magendie, Μάρθα ΠασσακοπούλουΜε την συμβολή ειδικών καλεσμένων έκπληξη.Ιδέα-Οργάνωση: Νάντη ΓώγουλουΘεωρητική προετοιμασία σε συνεργασία με τους καλεσμένους.Διάρκεια: 90’Απαραίτητη η προπληρωμή εισιτηρίων. Τιμή €5BOOTH [+18] – Αντώνης ΒαήςΗμερομηνίες παραστάσεων: 15, 21, 22, 23, 27, 29 Ιουνίου και 5, 6, 7, 11, 12 Ιουλίου.«Μέσα στο Booth βρίσκεται ένας άνθρωπος. Σε περιμένει. Δεν θα μπορεί να σε δει. Σε ακούει όμως. Eίναι εκεί, για να εκπληρώσει κάθε σου επιθυμία. Μην φοβηθείς να του ζητήσεις ότι θέλεις. Είναι εκεί για να προσφέρει τη χαρά.» Το Booth είναι ένα δωμάτιο «peep show» στο οποίο εισέρχεστε μόνοι.Κρυμμένοι πίσω από ένα φυσικό εμπόδιο, παρατηρείτε, συνομιλείτε και ζητάτε από τον ερμηνευτή ότι επιθυμείτε να βιώσετε. Ανώνυμα και ανέπαφα, έχετε στην διάθεσή σας 30 λεπτά, έναν άνθρωπο και έναν ιδιωτικό χώρο για να αφήσετε ελεύθερη την φαντασία σας να σας οδηγήσει όπου εκείνη επιθυμεί.Το έργο μπορεί να παρουσιαστεί στα ελληνικά ή αγγλικά.Ιδέα, ερμηνεία: Αντώνης ΒαήςΣκηνική επιμέλεια: Χάρης ΣαββόπουλοςΔραματουργία: Γεωργία ΤέγουΔιάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Ημερομηνίες: 5, 7, 9, 10, 13 ΙουλίουΣε έναν καταιγισμό από εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης μάς προσφέρονται εύκολες και άμεσες λύσεις, παρακάμπτοντας την προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων μας — συχνά εις βάρος της ίδιας της εμπειρίας. Το έργο είναι μια τέτοια συντόμευση για ένα άτομο τη φορά και εκτελείται από δύο «ειδικούς». Ο επισκέπτης εισέρχεται σε έναν χώρο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας όπου κάθε ‘βήμα’ αντιστοιχεί σε επιλογή και η κάθε δράση σε επεξεργασία. Μπροστά στην ανέφικτη αποστολή να σωθεί ο κόσμος σε 20 λεπτά, το έργο επιχειρεί να διηθήσει και να αποτυπώσει όσα ατομικά «σώζουμε» από τον κόσμο αυτό.Το έργο μπορεί να παρουσιαστεί στα ελληνικά ή αγγλικάΣυντελεστές: Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα ΠασακοπούλουΔιάρκεια: 20’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Ημέρες: 15, 19, 21, 26, 29, 30 ΙουνίουΜια θραυσματική ανάγνωση του σώματος με την μορφή παιχνιδιού. Ένα ιδιόμορφο πείραμα προς αναζήτηση της ιδανικής selfy. Μια ομάδα τεσσάρων συμμετεχόντων συναντά το λεξιλόγιο της περφόρμανς »selfy». Με την καθοδήγηση του καλλιτέχνη καλούνται να δημιουργήσουν ψηφιακά γλυπτά, στο εσωτερικό ενός ιδιόμορφου εργαστηρίου με πρωταρχικό υλικό το σώμα τους.Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης (ιδέα, σύλληψη), Νεφέλη Αστερίου, Αγγελική Στελλάτου, Δρόσος Σκότης, Σεμπαστιάν Σειξάς, Σάνια Στριμπάκου (κινητική έρευνα ψηφιακών γλυπτών), Τζάνος Μάζης (σκηνογραφία), Αλέξανδρος Μιστριώτης (συνομιλητής του έργου).Ευχαριστίες: Beton 7 και AVDP project για την υποστήριξη, Γιανναράκης Γιώργος Λιλιάννα Ζουρμπαλού, Ιωάννα ΦιλιποπούλουΔιάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 2-4Ημερομηνίες: 16, 19, 21, 25 Ιουνίου και 2, 4, 6, 9, 11 ΙουλίουΤο «νάνι» είναι μια performance που εστιάζει στο νανούρισμα ως λειτουργία και τελετουργία. Το κοινό αρχικά γνωρίζει τον περφόρμερ και μετά από μία σύντομη πρακτική χαλάρωσης οδηγείται και ξαπλώνει σε αιώρες. Έπειτα ο περφόρμερ τραγουδάει νανουρίσματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου καθώς και άλλα αυτοσχέδια που προκύπτουν στον ίδιο από τη σχέση που αναπτύσσει με το κοινό ενώ παράλληλα τους λικνίζει στο ρυθμό του τραγουδιού του. Πρόθεση, η ανάκληση της παιδικής μνήμης ή και το πρωτόγνωρο βίωμα του νανουρίσματος καθώς και η δημιουργία μιας έντονα προσωπικής εμπειρίας.Συντελεστές: Δημήτρης ΤσεσμελήςΔιάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1-5Ημερομηνίες: 5, 7, 9, 10, 13 ΙουλίουΤο έργο πραγματεύεται τις δυναμικές των διαπροσωπικών σχέσεων και τους “εαυτούς” που οι άνθρωποι υιοθετούν στην καθημερινή τους ζωή, μέσα από τις έννοιες του οικείου, της εγγύτητας, του ευάλωτου και της αμοιβαίας έκθεσης. Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, παροτρύνσεων και στιγμιαίων αποφάσεων, ο θεατής καλείται να επιλέξει τι είδους συναισθηματική υπηρεσία επιθυμεί να του “σερβιριστεί”, ενώ ταυτόχρονα οι performers πρόθυμα ενσαρκώνουν διάφορους ρόλους ανάλογα με τις επιλογές του κοινού. Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι το ερωτικό στοιχείο της ανθρώπινης επαφής — όχι μόνο με σεξουαλικούς ή αισθησιακούς όρους, αλλά και με τις ποιότητες της αγάπης και της δύναμης.Το έργο μπορεί να παρουσιαστεί στα ελληνικά ή αγγλικάΣυντελεστές: Ιωάννα Γερακίδη, Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου (σύλληψη, εκτέλεση)Διάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1-2Ημερομηνίες: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ιουνίου2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ιουλίου.Το έργο SKIN είναι μία ασφαλές συνθήκη για να εμπιστευτεί κανείς την ύπαρξη του στους άλλους. Συγκεκριμένα είναι μια παράσταση για ένα άτομο που λειτουργεί μέσα από την ενεργοποίηση των αισθήσεων της αφής και της ακοής. Ο/Η συμμετέχοντας κλείνει τα μάτια και οι τρεις περφόρμερς αντιμετωπίζουν το σώμα του/της ως πύλη αντίληψης, δίνοντας του την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με μια εύθραυστη και ευαίσθητη μεριά του εαυτού του. Το έργο υπάρχει αποκλειστικά στην αντίληψη και φαντασία του κάθε συμμετέχοντα ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής του. Με άλλα λόγια, το skin είναι ένα ταξίδι φροντίδας.Σύλληψη/ Δημιουργία: Λία ΧαράκηΕρμηνεία: Αριάννα Μαρκουλίδου, Πέτρος Κονναρής, Αντώνης Λιβερόπουλος, Αλέξης Βασιλείου, Λία Χαράκη.Μουσική επιμέλεια: Πάνος ΜπαρτζήςΜια παραγωγή της ομάδας .pelma.lia harakiΔιάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Ημερομηνίες: 15,16, ,18,19,20, 21,22, 25, 26, 28, 29, 30 Ιουνίου2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Ιουλίου.Tο έργο είναι συνθήκη συν-δημιουργίας ηθοποιού και θεατών μιάς και οι 12 θεατές αναπαριστούν τις διάφορες πραγματικότητες που προβάλλει πάνω τους ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ο Μάριος Ιωάννου με ένα μαγικό τρόπο χειρίζεται τις δράσεις και τις αντιδράσεις των θεατών και τις χρησιμοποιεί ως θεατρικό υλικό. Το στοιχείο της μεταμόρφωσης γίνεται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ο κοινός κώδικας επικοινωνίας της ομάδας. Οι διάφοροι χαρακτήρες που ενσωματώνει ο Ιωάννου εμπνέονται από πραγματικούς χαρακτήρες και έτσι υπάρχει ένας υποβόσκων σχολιασμός προς την κοινωνία, που οδηγεί τον ενεργό πια θεατή να δει τα πράγματα με νέο τρόπο.Το έργο είναι στα ελληνικάΣύλληψη/ Σκηνοθεσία: Λία ΧαράκηΕρμηνεία: Μάριος ΙωάννουΔιάρκεια: 90’Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 12Ημερομηνίες: 16, 22, 23, 27, 28 Ιονίου και 2, 3 Ιουλίου.Πώς ταξιδεύουμε ακίνητοι; Υπάρχει μαγικό χαλί; Πώς γίνεται ο γύρος του κόσμου σε τριάντα λεπτά; Τι θα συμβεί αν ακολουθήσεις μια οροσειρά, μια ακτογραμμή, ένα ποτάμι; Τι είναι δυνατόν να χαρτογραφηθεί και τι επιμένει αχαρτογράφητο; Υπάρχουν μαύρες τρύπες στον παγκόσμιο δορυφόρο;Στο παράδοξο πρακτορείο του Performance Shop, ο ξεναγός-περφόρμερ σας καλεί σε ένα ονειρικό ταξίδι, με υλικά την αφήγηση και την εικόνα. Οι τόποι της τουριστικής μυθοπλασίας διαπλέκονται με αυτούς της προσωπικής μνήμης και επιθυμίας σε μια συνάντηση κάθε φορά μοναδική, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε αυτόν που ταξιδεύει και αυτόν που ταξιδεύεται. Aν όμως ο χώρος φαντάζει απέραντος, ο χρόνος μας είναι πεπερασμένος.Σύλληψη, συγγραφή, επιτέλεση: Μάριος ΧατζηπροκοπίουΕικαστική επιμέλεια, τεχνική υποστήριξη: Αντώνης Αντωνίου, Γιώργης Νουκάκης.Διάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Ώρες και μέρες παραστάσεων: 15 Ιουνίου με 15 Ιουλίου από τις 10:00 – 21:00Η ηχητική εγκατάσταση της ομάδας t.a.a.g παίζει με την αμφισημία του όρου demos/Demos παραπέμποντας αφενός στα γνωστά demos της μουσικής βιομηχανίας και αφετέρου στον Δήμο –ένα ετερόκλητο σύνολο από φωνές. Ο κάθε θεατής έχει στη διάθεσή του ένα λέπτο για να αφήσει το δικό του φωνητικό ίχνος στο μικρόφωνο, συνεισφέροντας έτσι στο δημόσιο διάλογο και επαληθεύοντας τη καταστατική συνθήκη λειτουργίας ενός Δήμου: τη δημιουργία ενός ιδεατού χώρου όπου όλα μπορούν να ακουστούν, όλοι μπορούν να μιλήσουν. Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία, το κοινό καλείται με τρόπο αυθόρμητο να συμβάλλει σ’ αυτό τον διαρκώς επεκτεινόμενο καμβά από μονόλεπτες δηλώσεις.Διάρκεια: 1’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Ημερομηνίες: 16, 20, 22, 26, 28, 30 Ιουνίου και 4, 6, 10 ,13, 14 Ιουλίου.Η περφόρμανς ερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις με μια πρόσκληση για χορό. Το έργο μετατρέπει το χώρο στον οποίο εξελίσσεται σε ένα άτυπο dance floor, όπου περφόμερ και θεατής έχουν το ελεύθερο να χορέψουν μαζί. Βασιζόμενοι στο σώμα και τη μουσική που δίνει ρυθμό, οι δύο παρτενέρ ανακαλύπτουν τρόπους που μπορούν να επικοινωνήσουν, να προσεγγίσει ο ένας τον άλλον, να έρθουν κοντά και να απομακρυνθούν. Η αλληλεπίδρασή τους αυτή, ενστικτώδης και αυτοσχέδια, δημιουργεί ένα σχεσιακό χορό μεταξύ τους, ο οποίος χρειάζεται την αφοσίωση και των δύο για να υπάρξει και να λειτουργήσει.Συντελεστές: Χρήστος ΜούχαςΔιάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 1Απαραίτητη η προπληρωμή εισιτηρίων. Τιμή €10Uhrsonate – Άννα ΠαγκάλουΏρες και μέρες παραστάσεων: 7 Ιουλίου, 21:30Στο εμβληματικό ποιήμα του ντανταϊσμού Ursonate (“πρωταρχική σονάτα”, 1932) ο Kurt Schwitters χρησιμοποίησε μία επαναλαμβανόμενη φράση χωρίς νόημα για να προκαλέσει τα ακροατήρια στα λογοτεχνικά σαλόνια της εποχής. Το ποίημα έχει δομή παρόμοια με εκείνη μίας κλασσικής σονάτας ή συμφωνίας και μπορεί να εκληφθεί ως ένα είδος μηδενιστικής σάτιρας όπου η ποίηση μειώνεται στο μη-νόημα, σε μια κοινωνία που από μόνη της φαίνεται να έχει χάσει κάθε νόημα. Eκατό χρόνια μετά το Dada, η σολίστ Άννα Παγκάλου φέρνει το έργο του Schwitters στο Performance Shop για να αναρωτηθούμε: πόσα έχουν αλλάξει στην τέχνη από τότε και έχουμε βρει το νόημα τελικά;Συντελεστές: Άννα Παγκάλου (ερμηνεία)Διάρκεια: 30’Αριθμός συμμετεχόντων: 50Ώρες και μέρες παραστάσεων: 23 Ιουνίου, 21:30 και 22:30J[US]T 5- REDUX (από το Λατινικό reducere, επαναφέρω) υφαίνει τις συλλογικές αφηγήσεις μιας καλλιτέχνη καθώς αυτή ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις — πάντα όμως σε σχέση με την Αθήνα και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την τέχνη της. Το έργο είναι μια site-sensitive σειρά από παρεμβάσεις που κινούνται γύρω από την ιδέα του πέντε: μια περφόρμανς πέντε λεπτών, που επαναλαμβάνεται πέντε φορές, για πέντε θεατές, σε ένα χώρο πέντε μέτρων. Το κοινό προσκαλείται να βιώσει την βραδιά αυτή είτε σαν μια ανοιχτή promenade χορευτικών γεγονότων είτε να κλείσει θέση σε μια από τις πέντε προσωπικές παραστάσεις με την περφόρμερ.Ιδέα, ερμηνεία, κείμενο: Άνα Σάντσεζ-ΚόλμπεργκΣχεδιασμός ήχου: Άνα Σάντσεζ-Κόλμπερκ και Δημήτρης ΚαραλήςΔιάρκεια: 50’Αριθμός συμμετεχόντων: 50Για τις Παράλληλες εκδηλώσεις η είσοδος είναι δωρεάν. Για το εργαστήριο είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στους υπεύθυνους του καταστήματος.Τίτλος εργαστηρίου: Give me an AaaaaaaaaaaaaaaΚαθοδηγήτρια: Άννα ΠαγκάλουΏρες και μέρες εργαστηρίου: 8 Ιουλίου 12:00 με 19:00Κεντρικό σημείο εστίασης του εργαστηρίου θα είναι τα formants: κάθε μια από τις πολλές προεξέχουσες ζώνες συχνότητας που καθορίζουν τη φωνητική ποιότητα ενός φωνήεντος. Τα formants αλλιώς θα λέγαμε πως είναι η αρμονική μίας νότας που ενισχύεται από έναν εσωτερικό χώρο συνήχησης. Η προσέγγιση του ήχου θα γίνει μέσω της Ανατομίας για την κατανόηση των εσωτερικών χώρων αντήχησης, και της Φυσικής για την κατανόηση των συχνοτήτων και της μετάδοσης του ήχου. Τα στοιχεία αυτά θα γίνουν εργαλεία κατανόησης της παραγωγής μίας ηχητικής συχνότητας που αποτελεί η φώνηση ενός φωνήεντος. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε σπουδαστές, καλλιτέχνες και άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μελετήσουν και να πειραματιστούν με τη φωνή τους ως μέρος της δημιουργικής τους διεργασίας.Διάρκεια: 7 ώρεςΑριθμός συμμετεχόντων: 20Συντονιστές Λία Χαράκη και Αλέξης ΒασιλείουΏρες και μέρες: 20, 27 Ιουνίου 4 και 11 ΙουλίουΟι ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό θα δώσουν την ευκαιρία στους θεατές να έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες αλλά και με τους άλλους συμμετέχοντες, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τις διάφορες παραστάσεις του καταστήματος, καθώς επίσης να συζητήσουν για τη σημασία και τις επιπτώσεις τους.Διάρκεια: 2 ώρεςΟμάδα οργάνωσης The Performance ShopΚαλλιτεχνική διεύθυνση: Λία ΧαράκηΔιεύθυνση παραγωγής: Θεοδώρα ΑυγουλίδουΣκηνογραφική επιμέλεια: Βιβιάννα ΧιωτίνηΓραφιστικά: Δέσποινα ΚαννάουρουΣχεδιασμός ιστοσελίδας: Δέσποινα ΡάνγκουΑνάπτυξη ιστοσελίδας: Ζήνωνας ΧατζηκυριάκουΕπικοινωνία: Μαρία ΤσολάκηΒοηθός παραγωγής: Samantha Son-DokidisΦορείς υποστήριξης & λειτουργία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 2018Το The Performance Shop θα ανοίξει και στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ενότητας «Άνοιγμα στην πόλη» του Φεστιβάλ Αθηνών 2018, με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα και σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ ΟΞΥΓΟΝΟ.Ωράριο λειτουργίας: 10:00 με 21:00 καθημερινά με επιπλέον βραδινές παραστάσειςΔιεύθυνση καταστήματος: Νικίου 18 & Μιλτιάδου 20, Αθήνα.Eισιτήρια:5 ευρώ