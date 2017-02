«The Show Must Go On» στο θέατρο Πκ

Ο Γιάννης Τσούκας παρέα με τον άνθρωπο ορχήστρα Μάριο Καραμπότη, παρουσιάζουν το «The Show Must Go On», τη μουσική επιθεώρηση που σατιρίζει, διασκεδάζει και συγκινεί από την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στο θέατρο «Πκ».



Σε μια εποχή που τα πάντα μαυρίζουν μέρα με την ημέρα και ο κόσμος κλείνεται στον εαυτό του όλο και περισσότερο, είναι ευκαιρία να έρθουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να ξενοιάσουμε.



Η αυλαία ανοίγει και η σκηνή γεμίζει χρώματα και μελωδίες. Μια μουσική παράσταση ετοιμάζεται μα την τελευταία στιγμή όλα ανατρέπονται. Σε ένα θίασο που ετοιμάζεται για πρεμιέρα, απομένει ένας και μόνο ηθοποιός που πρέπει να σώσει την κατάσταση. Μέσα στον πανικό του ψάχνει να κάνει αντικαταστάσεις αλλά κανείς δεν είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να βοηθήσει. Η παράσταση όμως πρέπει να συνεχιστεί (The Show Must Go On).



Μόνος μέσα στο καμαρίνι παρακαλά για ένα θαύμα. Έναν απομηχανής Θεό. Παράξενες φιγούρες εισβάλλουν στο θέατρο και μεταφέρουν μαζί τους τις πιο ξεκαρδιστικές ιστορίες, κάνοντας τους όλους άνω κάτω και σε συνδυασμό με τις προβολές στο πανί, η παράσταση τελικά ανεβαίνει. Κατά λάθος αλλά καταφέρνει να ανέβει.



Μια επιθεώρηση που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους μεγάλους θιάσους, ερμηνευμένη από έναν ηθοποιό. Μελωδίες μιας ολόκληρης ορχήστρας που παίζονται ζωντανά από έναν μουσικό. «The Show Must Go On»!



Το θέατρο Πκ στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο (δίπλα στο μετρό) μετατρέπεται σε καμπαρέ. Ο κόσμος απολαμβάνει το ποτό του και στη σκηνή μεταφέρεται ένα μουσικό live, μία stand up comedy παράσταση, μία επιθεωρησιακή σάτιρα και ένα θεατρικό έργο με αρχή μέση και τέλος, όλα σε ένα!



Ένα πακέτο διασκέδασης για τρεις συλλεκτικές παραστάσεις.



Ταυτότητα παράστασης:



Επί σκηνής ο Γιάννης Τσούκας

Στα πλήκτρα, τις ενορχηστρώσεις και τη μουσική επιμέλεια ο Μάριος Καραμπότης

Κείμενα: Βαγγέλης Δουκουτσέλης | Γιάννης Τσούκας



Παραστάσεις: Παρασκευή 3, 10 και 17 Μαρτίου στις 21:15.



Διάρκεια: 120' (με διάλειμμα).



Στο θέατρο Πκ (Κασομούλη 30, δίπλα στο μετρό του Νέου Κόσμου).



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210-9011677



Εισιτήρια (με μπύρα ή κρασί): 13€ (κανονικό) – 8€ (μειωμένο)

(χωρίς πότό): 10€ (κανονικό) – 5€ (μειωμένο)



Προπώληση: viva.gr