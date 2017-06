Το Θέατρο 104 παρουσιάζει το Cine Comedy Club στα θερινά σινεμά της Αθήνας

Το Gazi Comedy Club γεννήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2014 στο Θέατρο 104 από μια ιδέα της Κατερίνας Βρανά τη στιγμή που η ελληνική stand up σκηνή χρειαζόταν μια μόνιμη στέγη για ν' αναγεννηθεί. Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν, οι κωμικοί που φιλοξενήθηκαν ξεπέρασαν τους 100, οι παραστάσεις ξεπέρασαν τις 400 και τα γέλια των χιλιάδων θεατών έκαναν το πείραμα κανόνα.Εφέτος λοιπόν, για πρώτη φορά αποφασίσαμε να δώσουμε ραντεβού στα θερινά σινεμά στις 19 Ιουνίου και για όλο το καλοκαίρι. Φοράμε στο μικρό μας καλλιτεχνικό «παιδί» κοντό παντελονάκι, του δίνουμε μια γρανίτα στο χέρι και να το αφήσουμε ελεύθερο να γνωρίσει τη μαγική φιλοξενία των θερινών σινεμά. Από τη σιγουριά του θεατρικού σανιδιού στην ευωδιαστή αγκαλιά του γιασεμιού και της μπουκαμβίλιας.Έτσι λοιπόν, γεννήθηκε το Cine Comedy Club! Φτιάξαμε το πρόγραμμα ενός υπέροχα ξεκαρδιστικού καλοκαιριού σε θερινούς κινηματογράφους σε όλη την Αθήνα (Βοξ, Ριβιέρα, Εκράν, Άνεσις, Αμίκο, Γαλάτσι, Κήπος, Νέα Μασκώτ κ.α.) με την αφρόκρεμα της νέας stand up σκηνής (Αριστοτέλης Ρήγας, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Δημήτρης Δούκογλου, Πάρις Ρούπος, Blink Mike, Χρύσα Κατσαρίνη, Δημήτρης Δημόπουλος, Θωμάς Ζάμπρας, Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, Δημήτρης Χριστοφορίδης κ.α.) που θα εμφανίζονται στο Cine Comedy Club αλλά και σε μοναδικές βραδιές με τις σόλο παραστάσεις τους.Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανό το κοινό του stand up comedy κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να προσφέρουμε μια εναλλακτική, ποιοτική και προσιτή διασκέδαση σε όσους παραμένουν εντός των τειχών.19/6 ΓΑΛΑΤΣΙ - 20/6 ΡΙΒΙΕΡΑ26/6 ΑΝΟΙΞΙΣ - 27/6 ΕΚΡΑΝ3/7 ΚΗΠΟΣ - 4/7 ΒΟΞ10/7 ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ - 11/7 ΜΑΡΙΛΕΝΑ17/7 ΜΑΣΚΩΤ - 18/7 ΡΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΤιμή εισιτηρίων 8 ευρώΔιάρκεια παράστασης: 120' με διάλειμμαΙούνιος- Σεπτέμβριος 2017Προπώληση : viva.grΚάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα παραστάσεωνΘέατρο 104Τηλ κρατήσεων 2103455020 - 6951269828www.104.gr