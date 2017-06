Tο Θέατρο του Πολέμου στο Summer Nostos Festival

Mία ομάδα καταξιωμένων Αμερικανών ηθοποιών (μεταξύ των οποίων η βραβευμένη με Tony Ανίκα Νόνι Ρόουζ, ο Ρεγκ Κάθι και ο Ντέιβιντ Κέλι) μαζί με εν ενεργεία και βετεράνους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους συναντιούνται στην παράσταση «Η Αντιγόνη του Φέργκιουσον», που παρουσιάζει η αμερικανική ομάδα το «Θέατρο του Πολέμου» (Theater of War) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).



Πρόκειται για μία σύγχρονη μεταφορά της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή που φιλοξενεί στο πρόγραμμά του, την Πέμπτη 22 Ιουνίου (στις 20.30), το Summer Nostos Festival, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου του Πολέμου, Μπράιαν Ντόρις.



Με στόχο να διαδώσει τη δυναμική της κλασικής λογοτεχνίας καθώς και τη διαχρονικότητά της, ο Ντόρις χρησιμοποιεί κλασικά αρχαιοελληνικά έργα για την ανακούφιση ατόμων και κοινοτήτων βασανισμένων από τα τραύματα του πολέμου και τον πόνο της απώλειας.



Στην «Αντιγόνη του Φέργκιουσον», Αμερικανοί ηθοποιοί παρουσιάζουν δραματοποιημένες απαγγελίες σκηνών της «Αντιγόνης», ενώ ο χορός αποτελείται από εν ενεργεία ή βετεράνους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους. Τραγική αφορμή για τη δημιουργία της παράστασης ήταν ο θάνατος του Μάικλ Μπράουν, ενός έφηβου Αφροαμερικανού που έπεσε νεκρός από τα πυρά λευκού αστυνομικού το 2014 στο Φέργκιουσον του Μιζούρι. Το έργο, πραγματεύεται περιστατικά αστυνομικής βίας και τον φυλετικό ρατσισμό και, μέσω της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, επιχειρεί - σύμφωνα με τους συντελεστές- να «ανοίξει έναν διάλογο μεταξύ της ισχύος του νόμου και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τον συμβιβασμό».



To Θέατρο του Πολέμου ιδρύθηκε το 2009 από τους Μπράιαν Ντόρις και Φίλις Κάουφμαν, βασισμένο στην ιδέα του Ντόρις, για τη θεραπευτική δύναμη της αρχαίας τραγωδίας στην ανακούφιση ατόμων βασανισμένων από τα τραύματα του πολέμου. Οι παραστάσεις του αναπτύσσονται γύρω από την έννοια της κοινότητας και εστιάζουν σε κοινωνικά ζητήματα και θέματα δημόσιας υγείας, όπως οι ψυχικές διαταραχές λόγω της έκθεσης σε ένοπλες συγκρούσεις, η παρηγορητική φροντίδα, οι σχέσεις μεταξύ κοινότητας και αστυνομίας, η αναμόρφωση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, η ένοπλη βία, η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η κατάχρηση ουσιών και ο εθισμός.



Αξιοποιώντας το θέατρο ως θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός κοινού λεξιλογίου για ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των ζητημάτων, οι εκδηλώσεις του Θεάτρου του Πολέμου είναι σχεδιασμένες ώστε να αφυπνίσουν μία αίσθηση ανεκτικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ διαφορετικών κοινών. Μέσω της δραματοποιημένης απαγγελίας, της ταύτισης με τους δραματικούς ήρωες και της ανοιχτής δημόσιας συζήτησης που ακολουθεί μετά από κάθε παράσταση, αναμοχλεύονται στους πρώην στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, τα ορατά και τα αόρατα τραύματα του πολέμου. Ο δημιουργικός διάλογος που προάγει τη συμπόνια, την εμπάθεια, την κατανόηση και τη θετική δράση, επιχειρεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, στην κάθαρση, αντίστοιχη με αυτή που βίωναν οι θεατές στις αρχαίες τραγωδίες.



Έως σήμερα, πάνω από 80.000 εν ενεργεία στρατιωτικοί, απόστρατοι και οι οικογένειές τους έχουν συμμετάσχει σ' αυτές τις παραστάσεις, συζητώντας ανοιχτά για τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας και κατά την επιστροφή τους στο σπίτι.



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει το Θέατρο του Πολέμου, ήδη από το 2009. Τον Μάρτιο του 2017, ο Μπράιαν Ντόρις επιλέχθηκε για τη θέση του δημόσιου καλλιτέχνη «PAIR» (Public Artist in Residence) της πόλης της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Ντόρις θα παρουσιάσει περισσότερες από 60 εκδηλώσεις του Θεάτρου του Πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.



Μετά το τέλος της παράστασης, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον σκηνοθέτη, Μπράιαν Ντόρις, ο οποίος θα συνομιλήσει επίσης με την Kafka, στο πλαίσιο των «The Rehearsal Room series» του SNFestival πριν την έναρξη της παράστασης, στις 19:00. Η συγκεκριμένη συζήτηση είναι επίσης ανοιχτή για το κοινό και δεν απαιτεί προεγγραφή.