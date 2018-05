Tο Bob Theatre Festival 2018 στο Bios

Το Bob Theatre Festival επέστρεψε στο Bios από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2018 και με «ομπρέλα» την ιδέα της αναζήτηση του χρήσιμου θεάτρου που μπορεί να αλλάξει ζωές, διαμορφώνει το πρόγραμμά του.Το φεστιβάλ διεξάγεται εφέτος για 11η, συνεχόμενη χρονιά και καθώς μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του, θέτει ένα νέο στόχο: To Bob Theatre Festival αναζητά το θέατρο που είναι χρήσιμο, το θέατρο που απευθύνεται στον άνθρωπο, το θέατρο που αλλάζει ζωές!Γιατί πάμε θέατρο; Πάμε για να χαλαρώσουμε; Πάμε για να «ξεφύγουμε»; Πάμε για να αξιολογήσουμε ερμηνείες και σκηνοθεσίες; Αυτό είναι όλο;Το θέατρο είναι μια τέχνη που επιβιώνει εδώ και 2.500 χρόνια. Τα μεγάλα έργα δεν έμειναν στην ιστορία επειδή είχαν «κοφτερές» ατάκες ή ευρηματικές σκηνοθεσίες, ούτε επειδή έκαναν τους ανθρώπους να ξεσκάσουν. Έμειναν στην ιστορία επειδή είχαν ουσία. Και αυτήν την ουσία κατάφεραν να τη μεταδώσουν στους ανθρώπους της εποχής τους, αλλάζοντάς τους τη ζωή!Εμείς, ως θεατές, επιτρέπουμε στο θέατρο να μας αλλάξει τη ζωή; Όταν πάμε να δούμε μια παράσταση είμαστε ανοιχτοί ώστε να μας συμβεί κάτι; Ή πάμε οχυρωμένοι, μόνο για να κρίνουμε τα επιμέρους συστατικά της;Ως δημιουργοί τώρα, ενδιαφερόμαστε για τον θεατή μας; Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά του; Θέλουμε να τον βοηθήσουμε; Ή χανόμαστε στα βάθη της τεχνικής μας, απευθυνόμενοι τελικά μόνο στον εαυτό μας;Το θέατρο είναι ένα εργαλείο ζωής το οποίο πάψαμε να βλέπουμε ως τέτοιο. Σε μια κρίσιμη εποχή όμως, όπως η δική μας, δεν μας παίρνει να πετάμε τα εργαλεία μας.Στο Bob Theatre Festival λοιπόν θέλουμε να ξαναενεργοποιήσουμε αυτήν τη χρησιμότητα του θεάτρου. Θέλουμε να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι δημιουργοί σήμερα για να δημιουργήσουν χρήσιμες παραστάσεις. Και παράλληλα θέλουμε να εκπαιδεύσουμε και το θεατρικό κοινό ώστε να μάθει να τις απαιτεί.Ο διαγωνισμός Scratch Night εξακολουθεί να αναζητά τις καλύτερες νεοσύστατες ομάδες.Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε τις καλύτερες νεανικές παραστάσεις της χρονιάς, τις οποίες όμως πλέον αξιολογούμε κάτω από αυτό το νέο πρίσμα.Τώρα, όμως για πρώτη φορά στο Bob, παρουσιάζουμε πρεμιέρες!12 ολοκαίνουργιες πρεμιέρες σας περιμένουν εφέτος στο Bob Theatre Festival. Στο πλαίσιο της νέας αποστολής του φεστιβάλ μας: της εξερεύνησης του Χρήσιμου Θεάτρου, 12 θίασοι παρουσιάζουν, για πρώτη φορά, τις νέες, χρήσιμες παραστάσεις τους. Σας προσκαλούμε να τις δείτε και να μας πείτε στη συνέχεια την εμπειρεία σας.18:30 - Διαγωνισμός Scratch Night - 1ος Προκριματικός - ΜΑΙΝ (120’)20:00 - Κοιμάμαι και Άλλες Ιστορίες - σκην. Α. Γιαννάκη, Κ. Πατσιάνη - Basement (60’)21:15 - Το Δαχτυλίδι της Μάνας - C for Circus - ΜΑΙΝ (80’)22:00 - Από Μηχανής Άνθρωπος - Pulse - Basement (60’)18:30 - Διαγωνισμός Scratch Night - 2ος Προκριματικός - ΜΑΙΝ (120’)20:00 - The PolkaDot21 Project - Matrioska Ensemble - Basement (60’)21:15 - Ο_Μισ@νθρωπος - 4Frontal - ΜΑΙΝ (120’)21:30 - Μπομπονιέρα (ή Πώς Έλυσα τα Θέματά μου) - σκην. Μ. Κανναβός - Basement (90’)Αριζόνα18:30 - Διαγωνισμός Scratch Night - 3ος Προκριματικός - ΜΑΙΝ (120’)19:30 - Αριζόνα - σκην. Β. Σκαρμούτσος - Basement (70’)21:15 - Επιστροφή στην Άγρια Βρύση - ΕπιPlay - ΜΑΙΝ (70’)21:30 - Θέατρο Playback - Δέκα - Basement (75’)18:30 - Διαγωνισμός Scratch Night - 4ος Προκριματικός - ΜΑΙΝ (120’)19:30 - Μπομπονιέρα (ή Πώς Έλυσα τα Θέματά μου) - σκην. Μ. Κανναβός - Basement (90’)21:15 - Οθέλλος, Cold Case - σκην. Ζ. Ξανθοπούλου - ΜΑΙΝ (70’)21:30 - Salo/me - UnVeil - Basement (80’)19:00 - Σύγνεφο με Παντελόνια - Εμείς - ΜΑΙΝ (55’)20:00 - Κοιμάμαι και Άλλες Ιστορίες - σκην. Α. Γιαννάκη, Κ. Πατσιάνη - Basement (60’)20:30 - Ο Μπάτλερ - Splish Splash - ΜΑΙΝ (90’)21:30 - Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου - Lorem Ipsum - Basement (55’)22:30 - Η Σπυριδούλα - This Famous Tiny Circus - ΜΑΙΝ (45’)18:30 - Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου - Lorem Ipsum - Basement (55’)19:30 - Ραβδί ή Λυχνάρι; - σκην. Δ. Κωνσταντάρας - ΜΑΙΝ (80’)20:00 - Αριζόνα - σκην. Β. Σκαρμούτσος - Basement (70’)21:30 - Προσεχώς Απόδραση - Βρες το Δολοφόνο - Tesla (120’) ****18:00 - Διαγωνισμός Scratch Night - Τελικός - ΜΑΙΝ (120’)18:30 - Από Μηχανής Άνθρωπος - Pulse - Basement (60’)20:00 - Salo/me - UnVeil - Basement (80’)21:15 - Οδύσσειες - Κράμα - ΜΑΙΝ (90’)22:00 - The PolkaDot21 Project - Matrioska Ensemble - Basement (60’)***Οι τιμές των εισιτηρίων για την παράσταση Προσεχώς Απόδραση διαφοροποιούνται ως εξής:Εισιτήριο θεάματος χωρίς φαγητό: 9€Eισιτήριο θεάματος με φαγητό (κεφτεδάκια και τσιπς πατάτας με τυρί): 14€Πού θα κάθομαι;Επειδή το θεατρικό δείπνο μυστηρίου είναι μια εμπειρία παρεΐστικη, θα κάθεσαι βέβαια στο ίδιο τραπέζι με την παρέα σου. Θα ενώσετε το μυαλό σας για να εξιχνιάσετε το μυστήριο, γι’ αυτό, όσο πιο πολλοί είστε, τόσο το καλύτερο! Αν πάλι είστε λιγότερα από 3 άτομα, μην ανησυχείς, θα σε βάλουμε στο ίδιο τραπέζι μαζί με μικρές άλλες παρέες για να συνεργαστείτε και να λύσετε το μυστήριο!Για περισσότερες πληροφορίες: www.bobfestival.gr