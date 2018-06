Το Φεστιβάλ Αθηνών συνεχίζει το ταξίδι του με πλούσιες δράσεις

Από το Ηρώδειο έως την εναλλακτική Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών συνεχίζει το ταξίδι του μέσα στις καλοκαιρινές αθηναϊκές νύχτες και παρουσιάζει αποκεντρωμένες δράσεις.

Οι δράσεις που είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να παρουσιαστούν ειναι οι εξής:



Θοδωρής Γκόνης, «Εθνικός Κήπος»



Μια εικοσάχρονη βασίλισσα, η Αμαλία, ονειρεύεται και χαρίζει στην Αθήνα έναν κήπο όπου φύση και γεωπονία, ακόμη και σήμερα, συνθέτουν έναν μικρό οικολογικό παράδεισο αναψυχής αλλά και γνώσης. Μια διαδρομή με υλικό της τα κείμενα, τα ντοκουμέντα αλλά και τις μαρμάρινες μορφές των ποιητών, προσφέρουν στον Γκόνη την πρώτη ύλη για να συνθέσει μια μνημειακή αποτύπωση της ιστορίας του Εθνικού Κήπου, που πέρσι κέρδισε τις καρδιές των Αθηναίων, εξού και επαναλαμβάνεται.

(Σημείο συνάντησης - έναρξη διαδρομής: η κεντρική είσοδος της Λεωφόρου Αμαλίας - Ηλιακό Ρολόι / Δευτέρα 11, Τρίτη 12, Τετάρτη 13, Κυριακή 17, Δευτέρα 18, Τρίτη 19 Ιουνίου, στις 19.00)

Χριστίνα Μαξούρη, «20+1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο».



Η περσινή συναυλία της στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου επαναλαμβάνεται σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού και φιλική συμμετοχή της Λένας Κιτσοπούλου. Μια μυσταγωγική προσέγγιση με θέατρο και ήχους, μέσω μπαρόκ αισθητικής, που επανεκτελούν γνωστά και αγαπημένα μεταπολεμικά τραγούδια. (Από Τρίτη 12 έως και Σάββατο 16 Ιουνίου, στην Αυλή - κήπο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας)



Μανόλης Κορρές, «Ξενάγηση στον Κεραμεικό»



Όλα για την ιστορία του και το πλέγμα ανθρώπων και σημείων, που, από το τότε και το κάποτε, φτάνει στο τώρα της γειτονιάς. Με την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του καθηγητή Μανόλη Κορρέ. (Τρίτη 12 Ιουνίου, 18.45)



Athens Open Air Film Festival, «Το Παιχνίδι των Λυγμών»



Μια σύμπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου με το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας. Και μια ταινία όπου το μοντέρνο νουάρ, το πολιτικό θρίλερ και το ερωτικό δράμα συνθέτουν έναν κινηματογραφικό στοχασμό για την ανθρώπινη φύση, την ηθική και τη σεξουαλικότητα. Του μέγιστου Ιρλανδού Νιλ Τζόρνταν, εξού και με την υποστήριξη της Ιρλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα. (Παρασκευή 8 Ιουνίου, Πλατεία Αυδή, 21.30)



Σοφία Ντώνα, Σοφία Μπέμπεζα, Βασιλεία Στυλιανίδου, ομάδα AMOQA (Athens Museum of Queer Arts) και γυναικεία κολεκτίβα Beaver, «Αφροδίτη/ οι ιστορίες της, τα σώματά της, οι πολιτικές της, οι γλώσσες της, οι εικόνες της»



Ένα τετραήμερο με ταινίες, συζητήσεις, βίντεο περφόρμανς και εργαστήρια που εξερευνούν τη σχέση σύγχρονης τέχνης και επιτελεστικότητας του φύλου με στόχο την ενδυνάμωση των διαφορετικών λόγων των φεμινιστικών και queer πρακτικών στην Αθήνα. Σώμα, ακτιβισμός, φυλή, φύλο, τάξη, αναπηρία, μέσα από μια συνάντηση ομάδων και κοινωνικών χωρών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ρουφ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ετήσια τοπική και διεθνή συνάντηση. (Από Πέμπτη 14 έως και Κυριακή 17 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαΐς).



Ομάδα .pelma.Lia Haraki, «The Performance Shop»



Ένα pop up κατάστημα σε έναν εμπορικό δρόμο της Αθήνας, που θα λειτουργεί με ωράριο καταστημάτων αλλά και με βραδινές παραστάσεις για έναν μήνα. Για τους θεατές αλλά και για τους περαστικούς, που θα μπορούν και να παραγγέλλουν μια καλλιτεχνική παράσταση. Μια ιδέα-πράξη της Κύπριας Λίας Χαράκη, μιας και το πρώτο αντίστοιχο «κατάστημα» άνοιξε στη Λευκωσία το 2014. Ξένοι καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιλέχθηκαν από πενταμελή επιτροπή, συν δύο έργα της Χαράκη, σε μια ενότητα που θα συζητηθεί, αν μη τι άλλο, για την τόλμη της να φέρει δίπλα στην κατανάλωση και μια άλλη ιδέα περί «κατανάλωσης» της τέχνης. (Από Παρασκευή 15 Ιουνίου έως και Κυριακή 15 Ιουλίου, 10.00-21.00).



Duo Aura (Αγάπη Τριανταφυλλίδη - Nil Kocamangil), «Classic Without Frontiers»



Μια ελληνίδα πιανίστα και μια τουρκάλα τσελίστα σε έργα που σαρώνουν ένα ευρύ πεδίο ήχου που γεφυρώνει ταξίδια, λαούς αλλά και καλλιτεχνικές ιδιοσυγκρασίες: από τον Στράους στον Σκαλκώτα και από τον Σοστακόβιτς στον Πιατζόλα, από το Αρχαίο Ωδείο της Νικόπολης έως και το Φεστιβάλ του Μποντρούμ, αυτή είναι μια συνεργασία που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές αλλά και καταργεί τα σύνορα με μόνο μία νότα. (Κυριακή 17 & Δευτέρα 18 Ιουνίου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας - Αυλή, 21.30).



Περίπατος από τους στύλους του Ολύμπιου Διός μέχρι την κοίτη του Ιλισού με τη διδάκτορα αρχαιολογίας Μυρτώ Λίτσα.



Άλλη μια περιπατητική εκδοχή της ιστορίας της πόλης, καθώς τα Μνημεία του Ιλισού από την Αρχαιότητα έως την Τουρκοκρατία συνθέτουν μια τοποθεσία ιστορικής αξίας και φυσικού πλούτου. (Τετάρτη 20 Ιουνίου, 19.00)



Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή - Αμάλια Μπένετ, «Ιδομενέας ή το Βάρος της Ιστορίας



Ένα σπάνιο αριστούργημα του Μότσαρτ, η όπερα αυτή αποτελεί το πρώτο ώριμο εγχείρημα του συνθέτη. Ποίηση, νεοκλασικισμός, χάσμα γενεών, αναμέτρηση και ιστορία, με πλαίσιο την πτώση της Τροίας και τον νεαρό βασιλιά της Κρήτης αφοπλίζουν με την επικαιρότητά τους, καθώς αντανακλούν την αμφισημία του τότε μα και του δικού μας σήμερα. Γιατί από το 1781 έως και το 2018 η ανθρώπινη κατάσταση αναμετράται συνεχώς με την ίδια συνθήκη: το παλιό σταθερά ενάντια σε κάθε τι καινούργιο. (Αρχοντικό Μπενιζέλων, Τετάρτη 20, Πέμπτη 21, Σάββατο 23, Κυριακή 24, Δευτέρα 25 Ιουνίου, 21.00)

Ντόρα Μπακοπούλου.



Δύο μαγικά διήμερα με την υπέρτατης φήμης πιανίστρια στην υπέροχη αυλή του ΜΙΕΤ, όπου μαζί με τον τσελίστα Χριστόφορο Μιρόσνικοφ και τον βιολιστή Γιώργο Καρτέλια αντίστοιχα, θα ερμηνεύσει έργα του Σοπέν και των Μπραμς - Σούμπερτ. (Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Ιουνίου, Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Ιουνίου, 21.30)



Ομάδα τρις, «Ζεμφύρα ή το μυστικό της Πασιφάης»



Γραμμένο το 1945 από τον Αντρέα Εμπειρίκο μέσα στο ζοφερό κλίμα του Εμφυλίου, το έργο αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος της «Τριλογίας του Έρωτα και των Αρμάτων». Μια θηριοδαμάστρια, ένα άγριο θηρίο, ένα τσίρκο με τους θεατές του, και ορίστε ο «τόπος» όπου ένστικτα και πάθη, φόβοι και μυστήρια μετουσιώνονται σε οίστρο ζωής. Προαναγγέλλοντας τον «Μεγάλο Ανατολικό» ο Εμπειρίκος μέσω των Χρηστίνα Γαρμπή, Κώστα Κουνέλλα και Βασίλη Σοφό, που αποτελούν την «Ομάδα τρις», υπερασπίζεται για άλλη μια φορά τον Έρωτα, πάντα θριαμβευτή, και μόνη λύση πάνω στο αίνιγμα και τον ζόφο του θανάτου. (Μέγαρο Υπατία, από Τρίτη 26 έως και Σάββατο 30 Ιουνίου, 21.00)

werkraum, «Αγαθόφρων/ Ο άτλας του συλλέκτη».



Μια βιωματική εγκατάσταση που διηγείται την ιστορία ενός Έλληνα, του Κωνσταντίνου Αγαθόφρωνα Νικολόπουλου, που αποφάσισε να δωρίσει τα χιλιάδες σπάνια βιβλία του, με αποτέλεσμα το ταξίδι της βιβλιοθήκης του να ξεκινήσει από το Παρίσι του 1840, φτάνοντας στην Ανδρίτσαινα του σήμερα. Σε αντίστιξη με το 1931, χρονιά όπου ο εξίσου παθιασμένος συλλέκτης και διανοητής Βάλτερ Μπένγιαμιν αποσυσκευάζει τη δική του βιβλιοθήκη, αυτή η in situ εγκατάσταση στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη συνδέει στην Αθήνα επαγγελματίες του βιβλίου, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής και του θεάτρου, επιχειρώντας έναν στοχασμό για τους κρυμμένους θησαυρούς της γνώσης και το αέναο ταξίδι στον χρόνο. Με την υπογραφή της δημιουργικής πλατφόρμας werkraum, από τη Ζυρίχη. (Από Πέμπτη 28 Ιουνίου έως και Κυριακή 29 Ιουλίου).



Dries Verhoeven, «Τοπία Ενοχής / Guilty Landscapes, επεισόδιο 1»



Μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση του Ολλανδού Ντρις Βερχόφεν που θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εκθέτοντας μια συνεχή ροή ειδήσεων και συμβάντων από όλο τον πλανήτη. Ο θεατής καλείται να «μπει» στη σκέψη του καλλιτέχνη άρα και να βιώσει ένα αντίστροφο ερώτημα: κοιτάς τις ειδήσεις, μα τι θα γίνει αν αποφασίσουν κι εκείνες να σε κοιτάξουν επίσης; Μια εντυπωσιακή «εκτέλεση» κι ένα έργο που μέσα από τον κυκεώνα των καθημερινών ρεπορτάζ αλλά και των συσκευών που τα μεταδίδουν, προσπαθεί να δημιουργήσει αληθινή συναισθηματική διάδραση στην εποχή του just look και τίποτα παρά πέρα. (Από Κυριακή 24 Ιουνίου έως και Τρίτη 3 Ιουλίου)

Βασίλης Ρακόπουλος, «Affection»



Σε πρώτη εκτέλεση το «Affection» και το «No Answer», δύο σουίτες γραμμένες για κλασική κιθάρα και κουιντέτο εγχόρδων, με λυρικές και μπαρόκ αναφορές. Κλασικές φόρμες που επιζητούν την αισθητική συνύπαρξη, αρμονίες και μελωδικά ιδιώματα, δραματουργικές πλοκές και υπαρξιακές αναζητήσεις, σε δύο βράδια μοναδικής τρυφερότητας. (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Πέμπτη 28, Παρασκευή 29, Σάββατο 30 Ιουνίου, στις 21.30)



Athens Open Air Film Festival, «Ηλέκτρα» (1962)



Η κατά Μιχάλη Κακογιάννη κινηματογραφική εκδοχή της τραγωδίας, που, βασισμένη στον λόγο του Ευριπίδη, και με την Ειρήνη Παππά να ενσαρκώνει την ηρωίδα του βασιλείου των Ατρειδών, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να αποτελεί ορόσημο του παγκόσμιου σινεμά. Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. (Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, Σάββατο 30 Ιουνίου, 21.30).



Young Greek Classics, «Αφιέρωμα Ντεμπυσσύ»



Τριάντα νέοι σολίστες σε τέσσερις μέρες μουσικής για τα 100 χρόνια από τον θάνατό του. Υπερταλαντούχοι μουσικοί θα παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ρετροσπεκτίβα που θα μεταδίδεται απευθείας από το Τρίτο Πρόγραμμα, αλλά μέσω EBU θα μοιραστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές ραδιοφωνικές. Μια νέα συνεργασία του Φεστιβάλ με το Ωδείο Αθηνών και την αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής». (Από Τρίτη 3 έως και Παρασκευή 6 Ιουλίου).



Εργαστήριο Τζαζ και Μουσικής της Μεσογείου του Ιόνιου Πανεπιστημίου, «Aqua Jazz Athens»



Μια πανδαισία ήχων και συναυλιών, εργαστηρίων και οργάνων, jam session, συζητήσεων και μεσογειακής προέλευσης αφετηρία που θα διασταυρωθεί με τον πλούτο της παγκόσμιας τζαζ. Πάντα στο Ωδείο Αθηνών και στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας που τολμά να ενώσει Αιγαίο με Ιβηρική Χερσόνησο και Βαλκάνια με Αδριατική θάλασσα. (Από Τρίτη 10 εως και Πέμπτη 12 Ιουλίου)



Φεστιβάλ στη θάλασσα



Αθανασία Αγοράκη, Γιούλη Καρναχωρίτη, Μυρτώ Πανάγου, «Γέρος- Έρως»



Στον Πειραιά, όπου μια ομάδα ηλικιωμένων ανθρώπων καθοδηγούμενοι από τις τρεις ηθοποιούς συναντώνται σε μια ξεχωριστή «διαδήλωση»: στην μπουκαπόρτα ενός πλοίου - συμβόλου της φυγής, η «τρίτη ηλικία» σε τρεις παραστάσεις σπαρακτικού έρωτα και ζωής. (Από Δευτέρα 25 έως και Τετάρτη 27 Ιουνίου).



Ομάδα Salvia Divinorum, «Ίσαλος γραμμή: μια ωδή στη φθίση»



Μια περφόρμανς στο Κερατσίνι (Ιχθυόσκαλα) όπου ηθοποιοί, μουσικοί και ηλικιωμένοι, μέσω θραυσματικών, μικρών προσευχών, συνθέτουν μια πολυφωνική δράση - δρώμενο που από το γηροκομείο του Πειραιά εκπέμπει ένα πανανθρώπινο μήνυμα: Τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ξαναρχίσει, τίποτα δεν φθείρεται μέχρι να ανασυσταθεί. (Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Ιουνίου).



Καλλιτεχνική κολεκτίβα Ιnflux/ Χάρης Πεχλιβανίδης, «Blind Date»



Πάλι στον Πειραιά. Ο Χάρης Πεχλιβανίδης και η Κορίνα Βασιλειάδου σε συνεργασία με την ομάδα χορού «Peiraias Tango» της Ειρήνης Φιλίππου και του Βασίλη Ντούκα, μαζί με μια ομάδα τυφλών περφόρμερ, θα στήσουν μια μιλόνγκα δρόμου όπου φως και σκοτάδι θα γίνουν μια κίνηση και ένας παλμός. Μια ιδιόρρυθμη αλλά και ξεκάθαρη «ματιά» στις ζωές όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως δεξιότητας, που μπορούν να «δουν» από κοινού τα πάντα, εφόσον συμπράξουν και επιθυμήσουν. (Πλατεία Κοραή, Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Ιουλίου)