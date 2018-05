Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συμμετέχει στο #SKG Bridges – Uprising Art & Culture Festival

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συμμετέχει με παραστάσεις, δράσεις, ποιητικά αναλόγια και εργαστήρια στο μεγαλύτερο φεστιβάλ πολιτισμού για νέους, το πρώτο «SKG:Bridges-Uprising Art and Culture Festival», που υλοποιείται με τη σύμπραξη όλων των κρατικών πολιτιστικών φορέων της Θεσσαλονίκης καθώς και δημιουργικών ομάδων, και θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2018.Το μεγαλύτερο φεστιβάλ πολιτισμού για νέους έρχεται στη Θεσσαλονίκη με άρωμα…ευρωπαϊκού Νότου! Μουσική, σινεμά, θέατρο, φωτογραφία και performance δίνουν ραντεβού στο #SKG Bridges Uprising Arts & Culture Festival, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Στο πλαίσιο της ανάγκης των νέων ανθρώπων για δημιουργία και έκφραση, πραγματοποιείται μια πλούσια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων στον δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης, όπου οι τέχνες συναντιούνται μεταξύ τους. Στόχος είναι η σύμπραξη φορέων, δημιουργικών ομάδων και πρωτοβουλιών της πόλης και η συμμετοχή καλλιτεχνών από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που θέλουν να δημιουργήσουν, να ακυρώσουν τα σύνορα, να συναντηθούν και να παράγουν νέες συνθέσεις.Το #SKG Bridges Festival υλοποιείται με τη σύμπραξη όλων των κρατικών πολιτιστικών φορέων της πόλης, καθώς και δημιουργικών ομάδων, ενώ όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.Συμμετέχοντες φορείς και ομάδες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςKapani Project, NON, Octopus Garden, Parenthensis, Stereosis Photography, Street OutdoorsΤετάρτη 9 Μαΐου 201810.00 – 15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΘΒΕΕργαστήριο Σκηνογραφίας | Βασιλικό Θέατρο (-3)Εργαστήριο Υποκριτικής | ΕΜΣ (7ος)Εργαστήριο φροντιστηριακών κατασκευών | ΕΜΣ (4ος)12.00 «Δε σε Ξέχασα ποτέ» του Λέοντα Α. Ναρ | Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) - Με αγγλικούς υπέρτιτλους19.00 CROSSROAD MUSIC – Ελλάδα (σε συνεργασία με ΚΩΘ) | Πλατεία Κορδελιού20.00 ΠOIHTIKA ΑΝΑΛΟΓΙΑ | Πλατεία Κορδελιού21.00 «After the Campsite: από δω κι εμπρός» | Βασιλικό Θέατρο - Με αγγλικούς υπέρτιτλουςΠέμπτη 10 Μαΐου 201810.00 – 15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΘΒΕΕργαστήριο Σκηνογραφίας | Βασιλικό Θέατρο (-3)Εργαστήριο Υποκριτικής | ΕΜΣ (7ος)Εργαστήριο φροντιστηριακών κατασκευών | ΕΜΣ (4ος)11.00 CONTEMPORARY MUSIC - Ελλάδα & Σερβία | Μ219.00 CROSSROAD MUSIC - Κύπρος (σε συνεργασία με ΚΩΘ) | Πλατεία Νεάπολης20.00 ΠOIHTIKA ΑΝΑΛΟΓΙΑ | Πλατεία Νεάπολης21.00 «After the Campsite: από δω κι εμπρός» | Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) - Με αγγλικούς υπέρτιτλουςΠαρασκευή 11 Μαΐου 201810.00 – 15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΘΒΕΕργαστήριο Σκηνογραφίας | Βασιλικό Θέατρο (-3)Εργαστήριο Υποκριτικής | ΕΜΣ (7ος)Εργαστήριο φροντιστηριακών κατασκευών | ΕΜΣ (4ος)11.00 CONTEMPORARY MUSIC - Σερβία (σε συνεργασία με ΚΩΘ) | Μ220.00 CROSSROAD MUSIC - Ελλάδα & Κύπρος | ΚΩΘ (Φράγκων & Λέοντος Σοφού)21.00 ΠOIHTIKA ΑΝΑΛΟΓΙΑ | Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (εξ. χώρος)21.00 «Ορφανά» του Ντέννις Κέλλυ | Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣάββατο 12 Μαΐου 201810.00 – 15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΘΒΕΕργαστήριο Σκηνογραφίας | Βασιλικό Θέατρο (-3)Εργαστήριο Υποκριτικής | ΕΜΣ (7ος)Εργαστήριο φροντιστηριακών κατασκευών | ΕΜΣ (4ος)20.00 ΠOIHTIKA ΑΝΑΛΟΓΙΑ | Φουαγιέ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών21.00 «Ορφανά» του Ντέννις Κέλλυ | Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΚυριακή 13 Μαΐου 201818.00 ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚOLDO VIO ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ| Λιμάνι (Προβλήτα Α’)«AFTER THE CAMPSITE: Από δω και εμπρός»Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, στις 21.00 | Βασιλικό ΘέατροΠέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 21.00 | Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)Είσοδος Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)Μια παράσταση – project που αντλεί την έμπνευσή της από το υλικό που συγκεντρώθηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι για νεαρούς πρόσφυγες του ΚΘΒΕ. Το πρότζεκτ δεν εστιάζει μελοδραματικά στο παρελθόν, τις χαμένες πατρίδες, όσα αφέθηκαν πίσω. Σκοπός του είναι να αναδείξει τους τρόπους που οι νέοι πρόσφυγες προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, τις ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον.Η παράσταση έχει επιλεγεί από το «The Future of Europe – International Theatre Festival» του Κρατικού Θεάτρου της Στουτγκάρδης, Schauspiel Stuttgart και θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2018, μαζί με παραστάσεις του Piccolo Teatro του Μιλάνου, του Célestins Théâtre της Λυόν, του Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας, του Εθνικού Θεάτρου Καταλονίας της Βαρκελώνης και του Vigszinhaz της Βουδαπέστης.Η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία, Συγγραφή κειμένου, Σκηνικά, Φωτισμοί: Μιχάλης Σιώνας, Κείμενο Προλόγου «Διογενεία»: Σωτήρης Δημητρίου, Μουσική σύνθεση: Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μιχάλης Σιώνας, Ζωντανή εκτέλεση: Τιμολέων Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Κίνηση: Έντι Λάμε, Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλας Μαραγκόπουλος, Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Λίλα Βλαχοπούλου, Γ’ βοηθός σκηνοθέτη: Βαΐτση Κωνσταντίνα (Πρακτική Άσκηση), Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση Παραγωγής: Εύα ΚουμανδράκηΠαίζουν: Στεφανία Ζώρα, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσεμπερλίδης.«ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ» του Λέοντα Α. ΝαρΤετάρτη 9 Μαΐου 2018, στις 12.00 | Μονή Λαζαριστών, (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)Είσοδος Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη ζωή μιας διάσημης τραγουδίστριας που τραγουδάει επί σκηνής 10 σεφαραδίτικα και ρεμπέτικα τραγούδια, μερικά από τα οποία γνωρίζουμε, κυρίως, από την ελληνική εκδοχή τους («Μικρός αρραβωνιάστηκα», «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει», «Μισιρλού» κά.). Ένα έργο, που θυμίζοντας πως οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν κάποτε μετανάστες, τιμάει την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και υπενθυμίζει πως στην πόλη αυτή κάποτε ζούσαν αδερφωμένοι Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Οθωμανοί.Η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία: Μιχάλης Σιώνας, Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας, Φωτισμοί: Χάρης Πάλλας, Video mapping: Κλεάνθης Καραπιπέρης, Βοηθός σκηνοθέτη: Λίλα Βλαχοπούλου, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Υπεύθυνος παραγωγής: Δημοσθένης ΠάνοςΠαίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης ΠαπαδόπουλοςΠαίζουν επί σκηνής οι μουσικοί: Στέλλα Καμπουρίδου (καβάλ), Γιώργος Μιναχείλης (κανονάκι), Ηλίας Σαρηγιαννίδης (πολίτικο λαούτο).«ΟΡΦΑΝΑ» του Ντέννις ΚέλλυΠαρασκευή 11 Μαΐου & Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 21.00 | Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΕίσοδος Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)Το έργο του Ιρλανδού βραβευμένου συγγραφέα Ντέννις Κέλλυ, πολυμεταφρασμένου και ήδη καταξιωμένου στην ελληνική σκηνή, διερευνά την ατομική ευθύνη και την κοινωνική συνείδηση του καθενός μας. Πολλές φορές βάλλεται άμεσα ή έμμεσα η ύπαρξή μας, στις πτωχευμένες ηθικά σύγχρονες κοινωνίες μας. Μήπως στην προσπάθεια να περιχαρακώσουμε τα όριά μας, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας από τους «άλλους», γινόμαστε από θύματα θύτες;Ένα δυνατό και σύγχρονο κείμενο που εγείρει ερωτήματα, θέτει διλήμματα και προκαλεί προβληματισμούς σχετικά με τη βία και το ρατσισμό σήμερα.Η παράσταση είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου, Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς, Σκηνικά – Κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου, Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ζαχαρούλα Οικονόμου, Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Β’ βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Θρασύβουλος Καλαϊτζίδης, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Βαλεντίνη ΚαλπίνηΠαίζουν: Χρήστος Διαμαντούδης (Λίαμ), Ελένη Θυμιοπούλου (Έλεν), Χρίστος Στυλιανού (Ντάννυ)ΠOIHTIKA ΑΝΑΛΟΓΙΑΤετάρτη 9 Μαΐου 2018, στις 20.00 | Πλατεία ΚορδελιούΠέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 20.00 | Πλατεία ΝεάποληςΠαρασκευή 11 Μαΐου 2018, στις 21.00 | Δημαρχείο ΘεσσαλονίκηςΣάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 20.00 |Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΤο ΚΘΒΕ θα παρουσιάσει τη σύγχρονη γραφή ποιητών στης Θεσσαλονίκης σε διάφορα σημεία της πόλης με έμφαση στους ανοιχτούς χώρους και τις πλατείες. Μέσα από Ποιητικά Αναλόγια νέοι ηθοποιοί θα «ταξιδέψουν» τα κείμενα νέων ποιητών στις δυτικές συνοικίες, στο κέντρο και στην παραλία. Τα ποιήματα φωτίζουν τον «χάρτη» της σημερινής Θεσσαλονίκης κι εμπνέονται από τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Ένα ποιητικό αμάλγαμα γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που αναδεικνύει τη νεότερη γενιά των ποιητών.Σκηνοθεσία: Μάρα ΤσικάραΣυμμετέχουν οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ: Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Τέλης Ζαχαράκης, Νίκος Κουσούλης, Αλκιβιάδης ΣπυρόπουλοςΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚOLDO VIO ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕΚυριακή 13 Μαΐου 2018, στις 17.00 | Λιμάνι (Προβλήτα Α’)Ο Ισπανός σκηνοθέτης και δάσκαλος κουκλοθεάτρου Coldo Vio την τελευταία μέρα του “SKG: BRIDGES FESTIVAL” θα παρουσιάσει μια δράση που βασίζεται στις τεχνικές του Κουκλοθεάτρου και του Θεάτρου Δρόμου με σπουδαστές της Δραματικής Σχολής ΚΘΒΕ. Ένα θέαμα γεμάτο ζωντάνια, ενέργεια και νιάτα που απελευθερώνει όλη τη δυναμική μιας νεανικής ομάδας και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και το χιούμορ.Μια performance που περιλαμβάνει θέατρο, αφήγηση, μουσική, κίνηση και χρήση κούκλας. Όλες οι παραπάνω τέχνες και τεχνικές συνδυάζονται δημιουργικά και προσφέρουν ένα σύγχρονο θέαμα.Σκηνοθεσία: Coldo VioΣυμμετέχουν σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΘΒΕΕργαστήρια υποκριτικής, σκηνογραφίας και φροντιστηριακών κατασκευών στα οποία συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι νέοι καλλιτέχνες του θεάτρου, απόφοιτοι δραματικών σχολών ή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με κατεύθυνση την υποκριτική και τη σκηνογραφία-ενδυματολογία. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται δωρεάν για τους συμμετέχοντες.Ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των εργαστηρίων:Τετάρτη 9, Πέμπτη 10, Παρασκευή 11 & Σάββατο 12 Μαΐου 2018, από 10.00 έως 15.00Είσοδος Ελεύθερη για επισκέπτες-θεατές (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | www.ntng.gr |Τ. 2315 200 200Εργαστήριο Υποκριτικής από τον Μιχάλη Σιώνα (ηθοποιό, σκηνοθέτη)Χορός αρχαίου δράματος. «Ποια η φύση, και ποια η θέση ενός μέλους του;»Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7ος Όροφος)Αν η συμπεριφορά μας εξαρτάται άμεσα από τη συμπεριφορά του πρωταγωνιστή ήρωα, με ποιον τρόπο δηλώνει το κάθε μέλος τη δική του κοσμοθεωρία; Οφείλουμε να προσαρμόζουμε τις νευροφυσιολογικές μας αντιδράσεις στις επιταγές ενός άλλου, ή οφείλουμε να αντιδρούμε ειλικρινά;Εργαστήριο σκηνογραφίας από την Ιουλία Σταυρίδου (σκηνογράφο, ενδυματολόγο)«Αόρατες Πόλεις»Βασιλικό Θέατρο (Επίπεδο -3)Με αφορμή το μυθιστόρημα «Αόρατες πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν και να δημιουργήσουν μία δική τους πόλη με υλικά που θα επιλέξουν εκ των προτέρων.Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην μόνιμη Έκθεση Κοστουμιών του ΚΘΒΕ, στο Βασιλικό Θέατρο.Εργαστήριο φροντιστηριακών κατασκευών από ομάδα φροντιστών του ΚΘΒΕΘέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Σκηνή – 4ος Όροφος)Μια ικανή ομάδα φροντιστών του ΚΘΒΕ αναλαμβάνει βήμα βήμα να διδάξει την κατασκευή μικροαντικειμένων αλλά και ειδικών κατασκευών που απαιτούνται για τις ανάγκες θεατρικών παραστάσεων.