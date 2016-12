«Το τσίμπημα της σφήκας‬» στη Σκηνή Black box του Επί Κολωνώ

Σε συνέχεια των παραστάσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο του Off-Off Athens Festival και έπειτα από τη διάκρισή της, η παράσταση «Το τσίμπημα της σφήκας» της Ομάδας Rapel, σε σκηνοθεσία Ισμήνης Πρωίου, συνεχίζει τις παραστάσεις στη Σκηνή Black Box του Επί Κολωνώ μέχρι και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2016 (από 19/12, κάθε Παρασκευή στις 9.30μμ και Σάββατο στις 7.00μμ)



Ο Γιάννης Μπισμπικόπουλος και η Μαρία Παπαφωτίου, πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση βασισμένη στη αληθινή ιστορία του διηγήματος, «Απέναντι Όχθη» του Φίλιππου Φραγκούλη και σε μαρτυρίες ανθρώπων που επιβίωσαν από τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν στο Λούσιο ποταμό το 2007 και σημάδεψαν βαθιά τη συλλογική μας συνείδηση.



Ένα ζευγάρι σχεδιάζει μια εκδρομή αγνοώντας τους οιωνούς που τους περικυκλώνουν απειλητικά. Η φύση όμως δείχνει τον πιο κακό της εαυτό παρασέρνοντας τον μικροσκοπικό άνθρωπο που παλεύει για μια ανάσα ζωής.



Η Ομάδα Rapel, προσπαθεί, ακροβατώντας με απόλυτο σεβασμό πάνω στο «σχοινί» ενός αληθινού ισχυρού γεγονότος, να συνδέσει τα νήματα που έρχονται από τις Αρχαίες Τραγωδίες, με το πρόσωπο μιας ιστορίας που μέσα από τη σύγχρονη τραγικότητά της, μας καλεί να μην την ξεχάσουμε. Μιας ιστορίας που γεμάτη από τα αμείλικτα δικά της γιατί και τα πως, ορίζει το νόημα της ανθρώπινης θέλησης, την απώλεια, τον αγώνα, τη ζωή αλλά και το θάνατο, το σεβασμό. Να δώσει όμως και ελπίδα. Να τιμήσει τον άνθρωπο και αυτούς που πάντα θα «φεύγουν».



Μια προσπάθεια επαφής και με τις 5 βασικές μας αισθήσεις, ίσως γιατί σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να βρούμε την 6η. Την απόλυτα δική μας, τη μοναδική μας αγάπη, το ένστικτό για την αληθινή ζωή και τις αξίες μας.



Συντελεστές:



Παραγωγή: Ομάδα Rapel

Σκηνοθεσία-Δραμ/γική επεξεργασία: Ισμήνη Πρωίου

Σκηνικά: Ιωάννα Λισγάρα

Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Διαμαντόπουλος

Κίνηση: Φαίδρα Σούτου

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Σβολάκης

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Αριστείδης Γεωργίου

Επιμέλεια αφίσας: Τάκης Πρώιος

Οργάνωση παραγωγής: Πάνος Σβολάκης



Ερμηνεύουν:



Γιάννης Μπισμπικόπουλος, Μαρία Παπαφωτίου



Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:





Σχετικά με τη δημιουργό:



Η Ισμήνη Πρωίου είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα τελευταία χρόνια διδάσκει παιδαγωγική θεάτρου και θεατρικό παιχνίδι σε συλλόγους και σχολεία και εργάζεται στο Βρετανικό Συμβούλιο ως εμψυχώτρια προγραμμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχει συνεργαστεί με τη Σοφία Σπυράτου ως βοηθός σκηνοθέτη για τις παραγωγές «Αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο» (Ηρώδειο/2004), «Θησέας» (Σούνιο /2005), «Music Ensembles» (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/2006).



To 2007 συμμετείχε στην παράσταση του Robert Wilson «In the blink of the eyes» ως βοηθός και performer . Επίσης έχει συμμετάσχει ως performer στις παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών: «Πεθαίνω σαν χώρα» performance του Μιχαήλ Μαρμαρινού και «Inferno» του Romeo Casteloucci. Έχει σκηνοθετήσει και επιμεληθεί καλλιτεχνικά παραστάσεις, events και video «Καθόλου καλά» (παράσταση/ Πολυχώρος metropolis/2014), «Radiography» (παράσταση /θέατρο Φούρνος/2010), «through sound» και «Α»( installations/ ένTechno festival/2009).



Συμμετείχε στο project kaos, ένα 12ήμερο καλλιτεχνικό project που συνδιαμόρφωνε η πολιτιστική εταιρεία Ανάμεσα στους Μέρμηγκες (Λάρνακα/ Αθήνα ), η κολλεκτίβα Pixel [13] (Μασσαλία) και Έλληνες καλλιτέχνες.



Το 2016 δημιούργησε τη θεατρική ομάδα rapel και σκηνοθέτησε την πρώτη παραγωγή της ομάδας Το τσίμπημα της σφήκας.



Τελευταία παράσταση: Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 9.30μμ, Σάββατο 7.00μμ



Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10,00ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων και

Άνω των 65/Ατέλειες: 5,00ευρώ

Διάρκεια: 65’



Επί Κολωνώ - Σκηνή Black Box



Διεύθυνση: Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94



Τηλέφωνο: 210 5138067, Site: www.epikolono.gr



Κράτηση θέσεων & Πώληση εισιτηρίων:

στο ταμείο του Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός

τηλ 210 5138067, email: xkolono@otenet.gr, site: www.epikolono.gr

Στάση Metro Μεταξουργείο



στo ταμείo του Σύγχρονου Θεάτρου, Ευμολπιδών 45, Γκάζι

τηλ 210 3464380 email: sixronotheatro@gmail.com, site: www. sixronotheatro.gr

Στάση Metro Κεραμεικός



στο www.viva.gr