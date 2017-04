«To χειμωνιάτικο παραμύθι» του Σαίξπηρ για τρεις παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Άρχισε η προπώληση των εισιτηρίων για τις τρεις παραστάσεις του «Χειμωνιάτικου παραμυθιού» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που παρουσιάζει στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη η πρωτοποριακή Ομάδα Cheek By Jowl, την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου στις 8 το βράδυ.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκηνικό θέαμα με την υπογραφή και με τη φρέσκια σκηνοθετική ματιά του Declan Donnellan [Ντέκλαν Ντόννελλαν], ο οποίος έχει βραβευτεί με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας. «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» ανεβαίνει στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους (σε μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ).Οι Cheek by Jowl είναι ένας διεθνής περιοδεύων θίασος που ιδρύθηκε από τους Declan Donnellan και Nick Ormerod, το 1981, και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους ηθοποιούς του να ερμηνεύουν μεγάλα κλασικά αλλά και σύγχρονα έργα στην αγγλική, γαλλική και ρωσική γλώσσα. Τα μέλη της διάσημης θεατρικής ομάδας είναι επίσημοι συνεργάτες του Barbican Centre του Λονδίνου.Η θεατρική παράσταση «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» εντάσσεται στον Κύκλο Θέατρο στο Μέγαρο, παρουσιάζεται με την υποστήριξη του British Council και συστήνεται σε θεατές άνω των 12 ετών.Ο Σαίξπηρ έγραψε «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» ένα από τα σπουδαιότερα του έργα, κατά την ίδια περίοδο με την «Καταιγίδα», ανατρέποντας όλους τους κανόνες που ακολουθεί η τελευταία. Η ενότητα του χρόνου, του τόπου και της δράσης χάνεται μέσα σ’ ένα ταξίδι που διαρκεί δεκαέξι ολόκληρα χρόνια ανά την Ευρώπη, από την Αυλή στην εξοχή, από την τραγωδία στην ελαφριά κωμωδία.ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟCheek by Jowl«Το χειμωνιάτικο παραμύθι» [«Τhe Winter’s Tale»]του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616)Συνολική διάρκεια: 2 ώρες και 45 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος)Η παράσταση συστήνεται για θεατές άνω των 12 ετώνΛεόντιος, Βασιλιάς της Σικελίας Orlando JamesΠολύξενος, Βασιλιάς της Βοημίας Edward SayerΕρμιόνη / Δορκάς Natalie Radmall-QuirkeΠερντίτα, Κόρη του Λεόντιου και της Ερμιόνης Eleanor McLoughlinΠαυλίνα / Μόψα Joy RichardsonΕμίλια, Ακόλουθος της Ερμιόνης / Χρόνος Grace AndrewsΚάμιλλος David CarrΑυτόλυκος, ένας απατεώνας Ryan DonaldsonΦλοριζέλ, Γιος του Πολύξενου Sam WoolfΓέρο-βοσκός / Αντίγονος Peter MoretonΒοσκόπουλο Sam McArdleΚλεομένης Joseph BlackΔίων (& Υπεύθυνος για τη ζωντανή μουσική) Guy HughesΜαμίλιος, Γιος του Λεόντιου Τom CawteΣκηνοθεσία Declan DonnellanΣκηνικά- κοστούμια Nick OrmerodΦωτισμοί Judith GreenwoodΜουσική Paddy CunneenΧορογραφία Jane GibsonΒοηθός χορογράφου Elizabeth BallingerΒοηθός σκηνοθέτη Marcus RocheΣυμπαραγωγή των Cheek by Jowl με: Barbican του Λονδίνου• Les Gémeaux /Sceaux /Scène Nationale• Grand Théâtre de Luxembourg• Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa• Chicago Shakespeare Theater• Centro Dramático Nacional, Madrid (INAEM)Τιμές:12 € (Ζώνη Γ) - 22 € (Ζώνη Β) - 28 € (Ζώνη Α) - 40 € (Διακεκριμένη Ζώνη)7 € (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) • 9 € (Πολύτεκνοι, 65+)Πληροφορίες210 72.82.333www.megaron.gr