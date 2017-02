Τρεις μουσικές νύχτες κωμωδίας από την ομάδα «ΚωμωΔίνω» στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η θεατρική ομάδα «ΚωμωΔίνω» παρουσιάζει τρεις μουσικές νύχτες Κωμωδίας στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - Up Stage, από την Κυριακή 5 Μαρτίου και κάθε Κυριακή στις 20.30. Για τρεις παραστάσεις μόνο (5,12 και 19 Μαρτίου 2017).Οι «KωμωΔίνω» κάνουν τα βαφτίσια της ομάδας τους, σε πολύ κλειστό τετράγωνο και σας προσκαλούν να τους τιμήσετε με την παρουσία σας. Μετά το μυστήριο θα ακολουθήσει στο Γ.Μ.Θ.U., απέναντι και πιο πάνω από το Κ.Π.Ι.Σ.Ν, και δυο χιλιόμετρα από την Β.τ.Ε. και δίπλα από το περίπτερο του κυρ-Θανάση που πουλάει όλο το 24ωρο προφυλακτικά, και δύο στενά από το σπίτι της Σούλας μιας φοιτήτριας στη γεωπονική , ένα κωμικομουσικό υπερθέαμα με κροκόδειλους, τίγρεις, λιοντάρια, πολιτικούς, στρατιωτικούς, υδραυλικούς, τον γιο της αχ Ευλαμπίας, πατσά ζελέ, φωτιά νερό και γη, ζογκλέρ και σαρλό των φαναριών, τον ίδιο τον Θεό αυτοπροσώπως, τον διάσημο αστρολόγο και πόντιο ποιητή Αστέριο Τριχοβαγγελίδη και άλλα ακόμα πολλά κωμικοτραγικά ευτράπελα.Στο εν λόγω υπερθέαμα δεν χρησιμοποιούνται οικολογικά υλικά και κανένα εξημερωμένο ζώο δεν λαμβάνει μέρος. Απαγορεύεται η είσοδος σε ανήλικα κάτω των 5 μηνών και υπερήλικους ισόχρονους του κρητικού Δρακουμέλ. Μετά και την αναφορά του ακατανόμαστου, μπαίνετε με δική σας γραπτή ευθύνη.Μαζί στην τρέλα τους το πιο γλυκό ελληνικό συγκρότημα, που τα «λέει» όλα, οι Μπακ-loveus.Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια και ως γνωστών εμείς οι καλλιτέχνες δεν έχουμε που την κεφαλήν κλίνη... ακολουθεί τοποθέτηση τούρκικου προϊόντος: «Σόϊμπλε Καζάν πιπί»Σουργκιουρέ τσοκ ε μπακλαβά γκιουλέ τζαλντί τζαλντί. Ε μπακλαβά ε μπακίρ σεφτέ γκιοζούλ καζάν πιπί τσαμπούκ τσαμπούκ. Σόιμπλε καζάν πιπί ε τσοκ γκιουζέλ. Σόιμπλε καζάν πιπί μουτς φατμέ!! «Σόιμπλε Καζάν Πιπί».Σας περιμένουμε με αγάπη, πολλά κωμικά σκετσάκια και μουσική για όλα τα γούστα.Από 5 Μαρτίου και κάθε Κυριακή στις 20.30 για 3 παραστάσεις (κι έχει ο παντοδύναμος).Κείμενα: KωμωΔίνωΣκηνοθεσία: ΚωμωΔίνωΒοηθός σκηνοθέτη: ΚωμωΔίνωΦωτογραφίες: StudioPoliti (Νάγια Πολίτη)Αφίσα: Δελιβού ΔήμητραΕπιμέλεια κουστουμιών : KωμωΔίνωΚοκόση ΑσπασίαΚολοβός ΑναστάσηςΣουξές ΓιώργοςΤρανουλίδης ΑλέξανδροςΤσιμπρή ΊριςΚαι οι μουσικοί του συγκροτήματος Μπακ-loveusΑρβανίτης ΤζέιμςΛιβέρης ΣπύροςΠετμεζάς ΧάρηςΗ τραγουδίστρια Μαρία ΣταφυλοπάτηΚαι ο παράξενος μάγος Κωνσταντίνος ΚαρυπίδηςΗμέρες παραστάσεων και ώρα έναρξηςΚυριακή 20.30Διάρκεια: 200 λεπτάΤιμές:12 ευρώ στο μπαρ | με μπύρα ή κρασί14 ευρώ στο μπαρ με ποτό17 ευρώ στο τραπέζι με ποτόΦιάλη κρασί ανά 2 άτομα 40 ευρώΦιάλη ποτού ανά 4 άτομα 80 ευρώΠροπώληση εισιτηρίωνwww.viva.gr11876σε όλα τα καταστήματαPublic, Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΓυάλινο Μουσικό Θέατρο – Up StageΛεωφόρος Συ γγρού 143, Ν. ΣμύρνηΤηλ. 210 9315 600www.gialino.grΚαλλιτεχνική Διεύθυνση: Άγγελος Σφακιανάκης