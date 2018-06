V for Vrana: Η μεγαλύτερη stand up παράσταση στην Ελλάδα έγινε για την Κατερίνα Βρανά

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (7/6), 2.100 άτομα γέμισαν τις κερκίδες και τα σκαλιά του Βεάκειου θεάτρου στον Πειραιά, με σκοπό να στηρίξουν την Κατερίνα Βρανά. Για τον ίδιο σκοπό, στη σκηνή ανέβηκαν δεκαεννιά συνάδελφοι της - κορυφαίοι stand up κωμικοί, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό.Το αποτέλεσμα; Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Μια εκδήλωση που τα είχε όλα: Άφθονα γέλια, συγκίνηση, χαρά, ελπίδα…Κορυφαία στιγμή, η έκπληξη που έκανε σε όλους μας η Κατερίνα. Η ίδια εμφανίστηκε στη σκηνή, μίλησε με πολύ θάρρος και ακόμη περισσότερο χιούμορ για την περιπέτεια της υγείας της, δίνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες.Η 7η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη stand up παράσταση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ως μια βραδιά που σηματοδοτεί πως μόνο με την αλληλεγγύη μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο κάτω.Όσοι και όσες δεν καταφέρατε να είστε στο Βεάκειο Θέατρο, αλλά θέλετε να βοηθήσετε την Κατερίνα μπορείτε ακόμη να το κάνετε, καταθέτοντας το ποσό της επιλογής σας σ’ έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με την αιτιολογία «V for Vrana».ΕλλάδαBANK: ALPHABANKΙΒΑΝ: GR74 0140 1150 1150 0231 0036 219BIC: CRBAGRAAACCOUNTHOLDER: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΟΥΙΖΑ ΒΡΑΝΑΑγγλίαBANK: NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC (a.k.a. NATWEST)IBAN: GB04 NWBK 6004 0419 2178 03BIC: NWBKGB2LACCOUNT HOLDER: K L VRANAΦωτογραφίες: Αλέξανδρος Κορομηλάς