11o International Athens Tattoo Convention

Τo Athens Tattoo Convention, το οποίο φέτος ανακηρύχθηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα festival tattoo της Ευρώπης, ανοίγει τις πύλες του στις 12 – 13 – 14 Μαΐου στο Γήπεδο ΤΑΕ ΚWON DO - Oλυμπιακός Πόλος Φαλήρου, πιστό στο ραντεβού του με τους ολοένα και αυξανόμενους fans της πανάρχαιας τέχνης της δερματοστιξίας!Την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης υπογράφει και φέτος ένας από τους κορυφαίους tattoo artists παγκοσμίως, ο Mike the Athens, o oποίος μας δίνει τα highlights της φετινής διοργάνωσης:Ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια, επισκέπτες από το εξωτερικό έρχονται αποκλειστικά για το Athens Tattoo Convention και για να κάνουν tattoo στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους από όλες τις ηπείρους – USA, Europe, Asia, Japan, New Zealand, Polynesia, Australia.Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε το tattooing στην πιο αυθεντική του εκδήλωση ή μορφή ύπαρξης, όπως διαδραματίζεται στα διάφορα μέρη του κόσμου και με τις ανάλογες τεχνικές.Κυριολεκτικά η ελίτ των ξένων καλλιτεχνών θα βρίσκεται στη χώρα μας στις 12-13-14 Μαΐου.Η τεχνική "Tebori", παραδοσιακή Ιαπωνική τεχνική, η οποία έχει παραμείνει αναλλοίωτη από το 1600 μέχρι σήμερα, τραβάει το περισσότερο ενδιαφέρον των επισκεπτών. Αντίστοιχα και η πολυνησιακή τεχνική «Τatau» στην οποία οι βελόνες των εργαλείων φτιάχνονται από κοφτερά κοχύλια και δόντια αγριογούρουνου, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί τους. Το αποτέλεσμα της δουλειά τους είναι τόσο ακριβές όσο σύγχρονων «tattoo machiner» .Σχετικά με τις φετινές ιδιαιτερότητες, έχουμε φροντίσει όλα τα περίπτερα να έχουν εύκολη πρόσβαση προς όλες τις κατευθύνσεις. Για πρώτη φορά θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες μας η εταιρεία "Γρηγόρης Μικρογεύματα". Επίσης, στον χώρο θα υπάρχει ένα προσεκτικά επιλεγμένο catering, cocktail bars, VIP area και ένας οργανωμένος παιδότοπος για οικογενειακές επισκέψεις.Παράλληλα με τους διαγωνισμούς tattoo θα "τρέχουν" πάρα πολλά events ενώ τα βράδια οι επισκέπτες του ATC θα μπορούν να απολαύσουν γνωστές live bands και επώνυμους καλλιτέχνες στο stage του χώρου.Γενικά, θέλουμε πάντοτε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τον υπόλοιπο πλανήτη, σε κάθε τομέα.Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσο μεγάλα ονόματα από τον χώρο της παγκόσμιας tattoo σκηνής."