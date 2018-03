25η Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης

Την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, το Μουσείο της Ακρόπολης θα γιορτάσει την Εθνική Επέτειο με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες τόσο στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όσο και στην περιοδική έκθεση «Ελευσίνα. Τα μεγάλα μυστήρια». Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και άλλες παράλληλες δράσεις στο ισόγειο του Μουσείου όπως την παρουσίαση πινάκων ζωγραφικής με θέμα τους Έλληνες του 1821 και τα αρχαία μνημεία, της συλλογής Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη και την παρουσίαση ζωγραφικής και καλλιγραφίας από Κινέζους καλλιτέχνες του Μουσείου της Σαγκάης.



Την ημέρα αυτή το εστιατόριο του Μουσείου στο δεύτερο όροφο θα σερβίρει «ελληνικό παραδοσιακό πιάτο».



«Οι Έλληνες του 1821 και τα αρχαία μνημεία»



Παρουσίαση πινάκων ζωγραφικής της συλλογής Μιχάλη και Δήμητρας Βαρβαράκη



22 Μαρτίου – 7 Απριλίου 2018



Από την Πέμπτη 22 Μαρτίου έως και το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 2018, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε οθόνη στο ισόγειο του Μουσείου μια ειδική προβολή με πίνακες ζωγραφικής με θέμα τους Έλληνες του 1821 και τα αρχαία μνημεία, της συλλογής του Μιχάλη και της Δήμητρας Βαρκαράκη. Στον ίδιο χώρο θα έχουν επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την εξαιρετική ελαιογραφία «Άποψη της Αθήνας από τον Ιλισσό» του ζωγράφου J.J. Frey (1813-1865).



Για την είσοδο των επισκεπτών στον χώρο δεν απαιτείται εισιτήριο.



Παρουσίαση ζωγραφικής και καλλιγραφίας από το Μουσείο της Σαγκάης



22 Μαρτίου – 25 Μαρτίου 2018



Στο πλαίσιο της εκθεσιακής δράσης του Μουσείου της Ακρόπολης «Θησαυροί από το Μουσείο της Σαγκάης», από την Πέμπτη 22 Μαρτίου έως και την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, τις ώρες 10 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και 1 μ.μ. έως 3 μ.μ., οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο Κινέζους καλλιτέχνες από το Μουσείο της Σαγκάης, οι οποίοι θα ζωγραφίζουν έργα με την παραδοσιακή κινεζική τεχνική και θα γράφουν με την περίφημη κινεζική καλλιγραφία. Για την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο δεν απαιτείται εισιτήριο.



Επιμελητές Μουσείου Σαγκάης:



Yan Xiaojun, assistant curator of painting and calligraphy, Shanghai Museum



Yuan Qiming, associate curator of the exhibition design department, Shanghai Museum



Zhou Xuwen, assistant of cultural exchange office, Shanghai Museu