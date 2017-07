Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και άλλες Επιστημονικές Ενώσεις, Εταιρείες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τομἐας Φιλοσοφἰας του ΕΚΠΑ, Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), πραγματοποιούν το 29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας στη Ρόδο, 7 με 12 Ιουλίου.Το Συνέδριο, με θέμα «Η ηθική και πολιτική φιλοσοφία των Ελλήνων» (από τους προσωκρατικούς μέχρι και τους νεοπλατωνικούς), τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό την Εποπτεία Διεθνούς Ακαδημαϊκής Επιτροπής και συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουλίου, στις 9 το πρωί, στην πόλη της Ρόδου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Mediterranean (οδός Κω 35-37). Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη έναρξη, στις 7 το απόγευμα, στο ίδιο μέρος.Η Διεθνής Εταιρεία ανακοίνωσε ότι εφέτος σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών, συμπληρώνοντας τον αριθμό των 130 συνέδρων από όλον τον κόσμο. Στο Συνέδριο θα μετάσχουν σύνεδροι από πολλά μέρη του κόσμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της επιστήμης της φιλοσοφίας, που διδάσκουν στο εξωτερικό και είναι μέλη της FISP, όπως ο Καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Χρήστος Ευαγγελίου από το Towson University των ΗΠΑ, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Πουλάκος από το Department of Communication, University of Pittsburg, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Hong-Bin Lim από το Korea University, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας, κ. Τhomas Robinson, από το University of Toronto, Canada και άλλοι σπουδαίοι επιστήμονες.Το Διεθνές Τακτικό Συνέδριο Φιλοσοφίας συμβάλλει ενεργά στον Συνεδριακό Τουρισμό, καθώς κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι σύνεδροι συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους ή τούς φίλους τους.Η Ρόδος είναι ένας σπουδαίος προορισμός παγκοσμίως, λόγω της τεράστιας ιστορία της, των διάσημων αξιοθέατων και του φυσικού της κάλλους.Η Ρόδος, ιδιαίτερα κατά την Ελληνιστική και την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, υπήρξε ένα από τα μεγάλα κέντρα Ελληνιστικής φιλοσοφίας και Ελληνικής πνευματικής ζωής. Το Συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει διεθνώς το μεγάλο αυτό και σχετικά λίγο γνωστό σήμερα κεφάλαιο της Ελληνικής φιλοσοφίας και της ιστορίας της Ρόδου. Ένας από τους πλέον διαπρεπείς Ρωμαίους πολιτικούς ηγέτες και πνευματικούς άνδρες, ο Κικέρων, υπήρξε μαθητής Ελλήνων φιλοσόφων στη Ρόδο.Το Συνέδριο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα και πλαίσιο έρευνας για την ηθική και πολιτική των Ελλήνων, σε συνάρτηση με τα κρίσιμα και καίρια θέματα της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα.Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες αναφοράς, ήτοι, πρωταρχικά, η αναφορά στη μακραίωνη Ελληνική φιλοσοφική κληρονομιά (εν προκειμένω κυρίως στην ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία) και, κατά δεύτερο λόγο, στη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφική πραγματικότητα.Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανακοινώσεις της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, που αναφέρονται στη σχέση των προβαλλομένων ιδεών και δοξασιών των διαφόρων διανοητών και φιλοσόφων με τον τρόπο ζωής.Λόγω της σχέσεως της Ρόδου με τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα με την ελληνική φιλοσοφία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου (Παναίτιος, Ποσειδώνιος, Σενέκας, Κικέρων, Λουκρήτιος, Μουσώνιος κ.ά.), έχουν γίνει δεκτές και ανακοινώσεις των διανοητών και φιλοσόφων της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου, που εντάσσονται όχι μόνον στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία, αλλά και στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Ελληνιστικής φιλοσοφίας (λογική, οντολογία, μεταφυσική, γνωσιοθεωρία κτλ).Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την Ιστοσελίδα- Website: http://www.hri.org/iagp/, E-mail: Secretariat@iagp.gr