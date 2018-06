3ος Ημιμαραθώνιος Νισύρου - «Run the Crater»

Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί ο 3ος ημιμαραθώνιος «Run the Crater» (τρέχοντας στον κρατήρα) στη μνήμη του Τόνι Μανιατάκη στη Νίσυρο.Εκτός από τον ημιμαραθώνιο, θα υπάρξει αγώνας 12χλμ, 6 χλμ, παιδικός αγώνας καθώς και διαδρομή απλού τρεξίματος και περπατήματος.Να σημειωθεί ότι πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους αγώνες παγκοσμίως όπου οι δρομείς έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν δίπλα σε ενεργό ηφαίστειο.Διοργάνωση αγώνων: Running on the wall, Άλεξ Αναστασιάδης και Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου.Ο αγώνας διεξάγεται το απόγευμα και υπάρχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς στο λιμάνι Νισύρου.Οι διοργανωτές επίσης ενημερώνουν ότι θα υπάρξει δωρεάν μεταφορά με πλοίο από Νίσυρο για Καρδάμαινα για τους δρομείς και τις οικογένειες τους, έως 80 άτομα.Στο τέλος των αγώνων θα υπάρχουν εκδηλώσεις και happening στον Εμπορειό.Για περισσότερες πληροφορίες εποκοινωνήστε με το Group Nisyros Runners στο Facebook.