4ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Elephantastico

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Elephantastico από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη.



Καλλιτέχνες και ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φορείς της πόλης, το Πανεπιστήμιο, ο ΟΛΘ, το ΚΘΒΕ, τη ΔΕΘ HELEXPO, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η ΧΑΝΘ, τα Μουσεία και οι Βιβλιοθήκες , συμπράττουν και δημιουργούν μια πλούσια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και τους φίλους του.



Ξεχωριστής σημασίας για το εφετινό φεστιβάλ αποτελεί:



Α) Η ένταξη τριών διαδραστικών εργαστηρίων κατασκευής κρουστών για Α.Μ.Ε.Α. από τον Χρήστο, Λευτέρη και Αλέξανδρο Αγγουριδάκη.



Β) Η συμμετοχή της ομάδας ALLGOR από την Τσεχία , η οποία θα μας παρουσιάσει δυο θεαματικές παραστάσεις ξιφασκίας ως μέσω προσέγγισης της ζωής κατά τον μεσαίωνα, τη διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας στον τομέα της ιστορικής ξιφασκίας, του χορού αλλά και της ιστορικής αναδρομής στην ενδυμασία της εποχής.



Γ) Το αφιέρωμα στο παραμύθι «Μέρες παραμυθιών». Για φέτος το Elephantastico περιλαμβάνει το δεύτερο αφιέρωμα στο παραμύθι από την Αction Art. Ένα διήμερο πολυσχιδές πρόγραμμα με οκτώ παραστάσεις αφηγήσεις, μια πολυγλωσσική αφήγηση και μια παράσταση αφήγηση με μουσική και τραγούδι, στις οποίες συμμετέχουν εννέα αφηγητές και τέσσερις φυσικοί αφηγητές. Ενώ με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό αυτήν τη χρονιά καλούνται οι μικροί παραμυθάδες της πόλης να συμμετέχουν και οι ίδιοι ως αφηγητές στο plateaux των τεσσάρων και μιας αφηγήσεων. Το αφιέρωμα στο παραμύθι θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Φωτογραφίας, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης όπως επίσης και στο Κέντρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.



Η αφήγηση σε άλλες γλώσσες συνοδεύεται από συναφήγηση-μετάφραση.



Η Ροδάνθη Δημητρέση, αφηγήτρια, εικαστικός και ιδρυτικό μέλος της Action Art, η οποία ασχολείται από το 1995 με το παραμύθι, ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του διήμερου αφιερώματος.



Δ) Η συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Κλεάνθη Ζαρίμπα με τη σημαντική συμβολή του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού με την εκπαιδευτικό-μουσικό Ηλέκτρα Καρακατσάνη, θα γεμίσουν τη Κυριακή το Λιμάνι με μουσικές καθώς επίσης θα τους καλέσουν να παίξουν μαζί τους.



Ε) Η παρουσίαση του έργου του Τζέημς Μάθιου Μπάρυ «Πήτερ Παν», σε σύνθεση και πιάνο του Γιώργου Καζαντζή και αφήγηση του Γιάννη Καλατζόπουλου, στο ΚΘΒΕ. Παίζουν οι μουσικοί Λευτέρης Αδαμόπουλος, Γιώργος Γαρυφαλλάς, Δημήτρης Γουμπερίτσης, Εύη Καζαντζή, Θάνος Καζαντζής, Σάκης Λάιος, Κώστας Ματσίγκος, Θανάσης Σουργκούνης.



Χορωδία «Τα χαμένα παιδιά» και τραγουδούν οι Γιώργος Ανδρέου, Μελίνα Κανά, Ναντίνα Κυριαζή, Ευτυχία Μητρίτσα, Μίλτος Πασχαλίδης, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο πιάνο ο Γιώργος Καζαντζής.



Ε) Η συμμετοχή της 4ης Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων καθώς στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ( Ισλαχανέ) παρουσιάζεται η « Η χελώνα του Ισλαχανέ».



Το πρόγραμμα φυσικά συνεχίζεται με διάφορα εργαστήρια για όλα τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις…

Όπως τα εργαστήρια ρομποτικής, κεραμικής, και βρεφικής και παιδικής yoga από τη ΧΑΝΘ . Τέσσερα εργαστήρια χειροποίητης μεταξοτυπίας από την Artnoise και την Ελεάννα Μπάρμπα. Ένα διαδραστικό εργαστήριο κρουστών για παιδιά και γονείς από το Λευτέρη και Χρήστο Αγγουριδάκη. Δυο εργαστήρια για παιδιά προσχολικής ηλικίας από το ΝΟΗΣΙΣ με θέμα «Εκτοξεύσεις vs Βαρύτητας» αλλά και δυο εργαστήρια κατασκευής κοσμήματος της σχολής Mokume.



Την ίδια στιγμή δυο περίπατοι στους χώρους τέχνης της πόλης θα γεμίσουν την πόλη με παιδιά με σκοπό να γνωρίσουν τόσο δημιουργούς της πόλης όσο και το έργο αυτών αλλά και τους χώρους που φιλοξενούν τη δουλειά τους.



Ενώ η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εμπλουτίζει το πρόγραμμα του φεστιβάλ με αφηγήσεις παραμυθιών αλλά και εργαστήρια ζωγραφικής και βιβλιοδεσίας.

Παράλληλα η ADDART μας καλεί να σώσουμε τη Θεσσαλονίκη με δυο επιδαπέδια παιχνίδια με τίτλο «Σώσε τη Θεσσαλονίκη».



Για ακόμα μια χρονιά το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. θα παρουσιάσει κουκλοθεατρική παράσταση με τίτλο « Puppets on the street».



Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις πόρτες της στο Elephantastico πριν τα εγκαίνια της έκθεσης του Μανώλη Χάρου πραγματοποιώντας ξενάγηση από τη Δόμνα Γούναρη και το Γιάννη Μπόλη κι έπειτα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μανώλη Χάρο στην έκθεση με τίτλο «Ιστορίες από χαρτόνι. Αισώπειοι Μύθοι».



Κι αν θες να παρακολουθήσεις κινηματογράφο ή θέατρο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου συμμετέχει με την προβολή της ταινίας « Σον το πρόβατο», ενώ το θέατρο studio Ματριόσκα θα δώσει την ευκαιρία στο νεαρό κοινό του φεστιβάλ να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση στα ρωσικά με τίτλο « Το παραμύθι του χαμένου χρόνου» και ένα λαϊκό παραμύθι με τίτλο «Το σπιτάκι των φίλων» και τα δυο στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον.



Κι αν μετά τον περσινό αλευροπόλεμο πίστεψες πως τα είδες όλα από τη «Σβούρα» φέτος θα ανακαλέσεις, καθώς θα στήσει Λούνα Παρκ στην Πλατεία Ναυαρίνου, το οποίο σου επιφυλάσσει τόσο παιχνίδι όσο και δοκιμασίες (όχι μόνο για εσένα μικρέ αλλά και για’ μενα!).



Για τους μικρούς λάτρεις του hip hop οι Filter Effect σου μαθαίνουν να κάνεις το δικό σου hip hop στη συνέχεια οι Pro Dancers Studio, θα πραγματοποιήσουν εργαστήριο χορού hip hop με τίτλο « Μάθε & Χόρεψε hip hop», ώστε όταν ο Mpelafon ft Dj Cron παίξουν τις μουσικές τους να ξέρεις πώς να χορέψεις, ραντεβού λοιπόν στη Ν. Παραλία, στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου.



Τέλος, και αυτό αφορά τους γονείς η ψυχολόγος Δανάη Κίρλα θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα « Παρέα με το θυμό: Πώς τον δαμάζουμε αγαπώντας τον! Διαχείριση θυμού για ενήλικες και παιδιά» στο Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.