4oς Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος στη Στοά του Βιβλίου

Για τέταρτη χρονιά το δίκτυο EUNIC (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους φίλους των βιβλίων να συναντήσουν συγγραφείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης στη Στοά του Βιβλίου.



Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου (11.00-15.00) με αφορμή τον 4ο Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Περίπατο συγγραφείς, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι θα διαβάσουν κομμάτια από τα λογοτεχνικά τους έργα και θα συζητήσουν με το κοινό σε διάφορα σημεία της Στοάς του Βιβλίου. Καθεμία από τις αναγνώσεις θα επαναλαμβάνεται, παρουσία του συγγραφέα και θα ακολουθεί συνάντηση με το κοινό. Έτσι, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί όλους τους χώρους της εκδήλωσης.



Η εφετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην παιδική και νεανική λογοτεχνία και εστιάζει στην πολιτισμική διαφορετικότητα (cultural diversity), με στόχο να προβάλει την αλληλεγγύη και τη συνύπαρξη ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, προέλευση, γλώσσα και θρησκεία και να ενταχθεί στον ευρύτερο κύκλο δράσεων και εκδηλώσεων του EUNIC Αθήνας, με γενικό τίτλο «The role of culture in cultural integration: The culture of integration». Ο περίπατος περιλαμβάνει αναγνώσεις, παιχνίδια, εκπαιδευτικά προγράμματα, υπογραφή βιβλίων και άλμπουμ, συζητήσεις με το κοινό, κ.ά. σε διάφορα σημεία της Στοάς.



Οι εφετινοί ευρωπαίοι λογοτέχνες που θα παρουσιάσουν το έργο τους είναι οι Tanya Landman (British Council), Bernard Friot (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος), Antonio G. Iturbe (Instituto Cervantes), Anastasia Kalantzi-Azizi (Πρεσβεία Αυστρίας), Julia Kaergel (Goethe-Institut Athen), Πάνος Χριστοδούλου, Παναγιώτα Πλησή (Σπίτι της Κύπρου).



Στο πλαίσιο του εφετινού Ευρωπαϊκού Λογοτεχνικού Περιπάτου, είναι καλεσμένη η Βρετανή λογοτέχνης Tanya Landman (Carnegie Medal, Guardian Children’s Fiction Prize), η οποία θα διαβάσει κομμάτια από τα τελευταία της έργα «Beyond the Wall» (2017) και «Buffalo Soldier» (2014). Μετά την ανάγνωση θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση.



Ο 4ος Ευρωπαϊκός Λογοτεχνικός Περίπατος πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων και συνεργειών του EUNIC για την κατανόηση, την προώθηση και την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών, με στόχο την ανάδειξη της πολυμορφίας της λογοτεχνικής έκφρασης στην Ευρώπη και την παρουσίαση της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και των ευρωπαίων λογοτεχνών στο ευρύ κοινό μέσω μιας σειράς δημοσίων αναγνώσεων και άλλων παράλληλων δράσεων.



Η πώληση των βιβλίων στα ελληνικά θα γίνεται από τα βιβλιοπωλεία Public ενώ τα ξενόγλωσσα βιβλία θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από το Λεξικοπωλείο.



Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, 11.00-15.00. H είσοδος είναι ελεύθερη. Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο.