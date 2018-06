80 καλλιτέχνες στο Athens Photo Festival 2018

Οι πύλες του Μουσείου Μπενάκη άνοιξαν εχθές για να υποδεχτούν το 31ο Athens Photo Festival, που αποτελεί μια διοργάνωση – σταθμό για τη φωτογραφία και που μέσα στα χρόνια έχει γιγαντώσει τον μύθο του. Το Athens Photo Festival θεωρείται το κορυφαίο βαλκανικό φεστιβάλ φωτογραφίας και εφέτος 80 καλλιτέχνες από 32 διαφορετικές χώρες εκθέτουν τα έργα τους για δύο περίπου μήνες στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και άλλα φωτογραφικά events. Σημαντικοί διεθνείς προσκεκλημένοι και φωτογραφικά δρώμενα αναμένεται να τοποθετήσουν για άλλον έναν χρόνο την Αθήνα στο επίκεντρο του φωτογραφικού ενδιαφέροντος.Ο Ιούνιος, είναι ο μήνας της φωτογραφίας σε διεθνές επίπεδο και η Αθήνα θα τον γιορτάσει για άλλη μια χρονιά με ένα Φεστιβάλ, που καλείται να δικαιολογήσει την ιστορία του, η οποία και το κατατάσσει ως ένα από τα 5 παλαιότερα φεστιβάλ φωτογραφίας του κόσμου.Οι εκθέσεις του Φεστιβάλ αναπτύσσονται στους δύο ορόφους του μουσείου και αρθρώνονται μέσα από αυτοτελείς ενότητες που διασταυρώνουν φωτογραφικά έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφικές εκδόσεις, ενισχύοντας τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον κοινωνικό διάλογο.Όλες οι σύγχρονες τάσεις της φωτογραφίας αναμένεται να αναδειχθούν στις παρακάτω κατηγορίες.CONSTRUCTING WORLDSΠέτρος Ευσταθιάδης (GR), Νικόλας Βεντουράκης (GR), Gidon Levin (IL), Emmanuel Tussore (FR), Boris Loder (DE), Michel Lamoller (DE), Daniel Everett(US), Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη (GR)RANDOM ACCESS IMAGESAlessandro Calabrese (IT), Paolo Cirio (IT), Marvin Leuvrey (FR), Reinis Lismanis(LV), Kristina Ollek (DE), Observatory (Γιώργος Καραηλίας, Γιάννης Καρπούζης, Γιώργος Πρίνος, Παύλος Φυσάκης) GRPERSONAL NOTEBOOKSAmy Elkins (US), Miki Hasegawa (JP), JustinMaxon(US), NinaBerman (US), Tomaso Clavarino (IT), Erik Gustafsson (SE), Marco Marzocchi (IT), Diego Moreno (MX)THE EXOTIC OTHERSanne De Wilde (BE), Tommaso Protti (IT), Ole Witt (DE), Miguel Hahn & Jan-Christoph Hartung (DE), Leonard Suryajaya (ID), Srikhao (TH), Basile Mookherjee(FR), Cyril Porchet (CH), Misha Vallejo (EC)POST-SOVIET VISIONSViacheslav Poliakov (UA), Alexey Shlyk (BY), Igor Samolet (RU), Kirill Golovchenko (UA), David Denil (BE), Andrew Miksys (US/LT)SHELTERING THE SELFCharlotte Mano (FR), Marie-Pierre Cravedi (FR), Μάρι Mασουρίδου (GR), Γιώργος Γιατρομανωλάκης (GR), Yurian Quintanas (ES), Anni Hanen (FI), Christiane Peschek (AT)EMBEDDED IN NATURENina Roeder (DE), Jessica Wolfelsperger (CH), Στέλιος Καλλινίκου (CY), Vanja Bucan (SI), Synchrodogs (UA), Jaakko Kahilaniemi (FI), Xiaoyi Chen (CN)IMMERSED IN THE PASTYukari Chikura (JP), Miyoung Kim (KR), Jonny Briggs (GB), Cherine Fahd (AU), Paulina Otylie Surys (PL), Alexei Siozov (GR), Viktor Koen (GR/US)Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, το Athens Photo Festival έχει ειδική ενότητα, όπου παρουσιάζονται οι καλύτεροι Έλληνες νέοι φωτογράφοι (18-35 ετών). Εφέτος θα συμμετάσχουν 14 φρέσκες παρουσίες από τον χώρο της φωτογραφίας, οι οποίοι είναι οι: Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Νατάσα Καντεμίρη, Δημήτρης Κεχρής, Ηλίας Λιατσόπουλος, Ιωάννα Σακελλαράκη, Μιχάλης Αλμυρούδης, Ιουστίνη Δρακουλάκου, Ηλίας Λόης, Γιάννης Μανωλής, Αλεξάνδρα Ρίμπα, Εύα Μπεσλεμέ, Κλαύδια Μπαλαμπανίδου, Μαρία Lumibao Hernandez, Κωνσταντίνος Γδοντάκης, Σπύρος Σουέρεφ.Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα η έκθεση Satellite (ως τις 29 Ιουνίου), καθώς και η έκθεση Photobook στον ιστορικό χώρο της οδού Πειραιώς με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στην έκθεση Photobook μάλιστα παρουσιάζεται και Ο VASKOS(πολυτελής αυτοέκδοση με σχέδια και φωτογραφίες, εισαγωγικό κείμενο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, δίγλωσση έκδοση).Εισιτήριο Φεστιάλ: 6 ευρώΜειωμένο εισιτήριο: 4 ευρώ