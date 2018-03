Θαλασσινή Ωδή στο Λιμάνι - Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2018

Ανάγνωση του έργου «Θαλασσινή Ωδή» του Αλβάρο Ντε Κάμπος σε μετάφραση Μαρίας Παπαδήμα,

την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στο καφέ του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης



(Αποθήκη Α’, Λιμάνι)



στις 18.00



Διαβάζουν



Μαρία Παπαδήμα, Δημήτρης Δημητριάδης, Βασίλης Αμανατίδης, Σταυρούλα Γάτσου.



Καλλιτεχνική Διεύθυνση



Μαρία Κενανίδου



Υπό την αιγίδα της Πορτογαλικής Πρεσβείας



Με την υποστήριξη του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης



Ο Φερνάντο Αντόνιο Νογκέιρα Πεσσόα γεννήθηκε στη Λισαβόνα στις 13 Ιουνίου 1888 και πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 1935. Την παραμονή του θανάτου του, σημειώνει από την κλίνη του νοσοκομείου: «I know not what tomorrow will bring». Αυτό που το μέλλον έφερε αναμφισβήτητα είναι η καταξίωση του ως ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του εικοστού αιώνα. Ο Πεσσόα είναι ταυτόχρονα ποιητής και μύθος ποιητικός. Έζησε τη ζωή του στα όρια της ανυπαρξίας, δημοσίευσε ελάχιστο μέρος του τεράστιου έργου του, ενός έργου ανολοκλήρωτου και πολλαπλού, το οποίο κληροδότησε στις μέλλουσες γενιές κλεισμένο στο περίφημο μπαούλο, εξασφαλίζοντας έτσι την υστεροφημία του.



Ο Πεσσόα, ο οποίος υπογράφει το έργο του με το όνομά του αλλά και με τα 127 καταγεγραμμένα ετερώνυμά του, συνιστά μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. «Ο Άλβαρο ντε Κάμπος, μία από τις προσωπικότητες του Φερνάντο Πεσσόα, είναι η οργισμένη φωνή του δημιουργού του, η οχληρή και θορυβώδης πλευρά της προσωπικότητάς του, ο μεγαλόσχημος εκφραστής ενός ανεκπλήρωτου ερωτισμού και ενός φαντασιωσικού πανσεξουαλισμού, ο υμνητής του φουτουρισμού, ο δηλωμένος οπαδός του Γουίτμαν, και κυρίως ο ποιητής της Θαλασσινής ωδής, «του πιο εκκωφαντικού ποιήματος» που έχει γραφτεί ποτέ, κατά τον Άγγλο ποιητή Ρόυ Κάμπελ, και της μόνης ολοκληρωμένης ποιητικής σύνθεσης που γνώρισε τη δημοσιότητα ζώντος του δημιουργού της.



(Μαρία Παπαδήμα, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο της Θαλασσινής Ωδής, εκδόσεις Νεφέλη, Ιούλιος 2002).



Η αφίσα της εκδήλωσης βασίζεται σε έργο της καλλιτέχνιδας Κάλλης Καστώρη.