«A mistake from the very start» του Γιάννη Ζιώτη

Όσο κι αν γυρεύει κανείς «λευκό καπνό» στις καπνοδόχους της Ιστορίας, μερικές φορές εκείνη γράφεται εκ των προτέρων. Σ' αυτόν τον δήθεν «καινούριο» κόσμο με τη μεγάλη εσωτερική απομόνωση και την ελπίδα υπό εξαφάνιση, τη δύναμη της συνήθειας και το στείρο ατομικισμό, το πνεύμα της διχόνοιας να μας δηλητηριάζει, την απουσία κοινής λογικής και την ήττα της μνήμης να κυριαρχεί και να διαχέεται παντού, ο Γιάννης Ζιώτης μέσα από το έργο του, που εξακολουθεί και σήμερα να μεταφράζεται και να καταξιώνεται διεθνώς, συνεχίζει αθόρυβα και ταπεινά υπέρ της συλλογικότητας απέναντι στο κυρίαρχο ρεύμα.



Ο ίδιος, άνθρωπος του μέτρου, είναι πεπεισμένος πως το «εργοστάσιο» που παρήγαγε προσωπικότητες έχει κλείσει οριστικά.



Γι' αυτό στο «εργαστήριο» της μνήμης, που έχει στήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια στο μυαλό του εμπνέεται «ήρωες παλαιάς κοπής» με καθαρά χέρια, που αναλαμβάνουν το κόστος και βγαίνουν μπροστά την κρίσιμη ώρα, σηματοδοτώντας τη στροφή προς το αληθινά καινούριο. Άλλωστε στην Ιστορία του καθενός μας δεν εξηγούνται όλα με ένα γιατί...



Βιογραφικό σημείωμα



Ο Γιάννης Ζιώτης, πνευματικό παιδί του Αντώνη Σαμαράκη, γεννήθηκε στην Άνδρο στις 10 Απριλίου 1976.



Είναι μεταφρασμένος στο εξωτερικό, βραβευμένος και θεωρείται ένας από τους καταξιωμένους συγγραφείς της γενιάς του, που έχει καταφέρει να συναντηθεί με το ευρύ αναγνωστικό κοινό.



Με το έβδομο βιβλίο του,

που έχει τίτλο «Λάθος απ' την αρχή» συνεχίζει τη διεθνή του παρουσία,

μέσα από μια μακρά, προσωπική έρημο με μεγάλες δυσκολίες.



Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2017 στην

Πρεσβεία της Κύπρου.



«A mistake from the very start»



διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα:



www.amazon.com

www.itunes.com



και στην Ελληνική γλώσσα:

σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία