Αυτήν την Κυριακή στην Τεχνόπολη, τα παιδιά μετρούν τα άστρα!

Την Κυριακή 17 Ιουνίου στην Τεχνόπολη τα παιδιά μετρούν τα άστρα και «επισκέπτονται» τους πλανήτες με τους πιο διασκεδαστικούς, δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους! Από τις 11.00 έως τις 14.00, οι λιλιπούτειοι φίλοι μας θα έρθουν σε επαφή με την αστρονομία και την αστροφυσική διασκεδάζοντας και «ταξιδεύοντας» από πλανήτη σε πλανήτη μέσα από συναρπαστικά εργαστήρια και παιχνίδια κάνοντας την τελευταία τους στάση σε μία παράσταση που θα τους απογειώσει!Στους Νέους Φούρνους, παρέα με τη Novel Vox, γινόμαστε για λίγο γαλαξιακοί ακροβάτες ενώ την ίδια ώρα στις Δεξαμενές Καθαρισμού εξερευνούμε το διάστημα μέσα από ένα εργαστήριο κινούμενης εικόνας με τον Μπάμπη Αλεξιάδη. Με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναζητούμε το χαμένο τηλεσκόπιο μέσα από ένα παιχνίδι θησαυρού στον εξωτερικό χώρο του Innovathens powered by Samsung και λίγο αργότερα στην Παιδική Χαρά φτιάχνουμε τον δικό μας πλανήτη με τα πιο φωσφορίζοντα χρώματα. Στον εσωτερικό χώρο του Innovathens powered by Samsung εξερευνούμε το ηλιακό μας σύστημα μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο βασισμένο στις αρχές της Διεπιστημονικότητας και του STEM και λίγο αργότερα στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο μας περιμένει μία διαδραστική παράσταση που θα εκτοξεύσει τη φαντασία μας στα ύψη!Και αυτή την Κυριακή δίνουμε όλοι ραντεβού στην Τεχνόπολη, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν!#KatheMeraTexnopoliΗ εταιρεία Stoiximan στηρίζει το πρόγραμμα «Κυριακές στην Τεχνόπολη» μέσω του Νέου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μικροί Ήρωες».Χώρος διεξαγωγής: Νέοι ΦούρνοιΏρα έναρξης: 11.00Το διαστημόπλοιο Technopolis 100 ετοιμάζεται για το πρώτο του γαλαξιακό ταξίδι!Οι ειδικά εκπαιδευμένοι αστροναύτες είναι πανέτοιμοι για την πρώτη τους αποστολή!Να ταξιδέψουν στον γαλαξία μας, να επισκεφτούν όλους τους πλανήτες και τα αστέρια και να μάθουν τα κρυμμένα τους μυστικά! Όλη αυτή η διαστημική εμπειρία θα μεταμορφωθεί στο πιο εντυπωσιακό γαλαξιακό έργο τέχνης!*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως 8 ετών και διαρκεί περίπου 60’.Χώρος διεξαγωγής: Εξωτερικός χώρος Innovathens powered by SamsungΕργαστήριο α’: 11.00Εργαστήριο β’: 12.00Ένα παιχνίδι θησαυρού, όπου οι νεαροί επισκέπτες με τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό μυούνται σε θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής μαζί με τους γονείς τους!*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 7 ετών και διαρκεί περίπου 60’.Χώρος διεξαγωγής: Δεξαμενές Καθαρισμού (υπόγειο)Ώρα έναρξης: 11.00Ένα εργαστήριο κινούμενης εικόνας, όπου οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν το δικό τους φανταστικό πλανήτη και να δώσουν κίνηση και ζωή στο δικός τους ηλιακό σύστημα!Κάθε παιδί μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την τεχνική του κολάζ θα δημιουργήσει το δικό του μοναδικό πλανήτη, θα του δώσει όνομα, όπως και τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ξεχωριστό!Στη συνέχεια, με την τεχνική του stop motion animation θα δώσουμε κίνηση και ζωή στους πλανήτες μας και θα φτιάξουμε το δικό μας κινούμενο ηλιακό σύστημα και μια χάρτινη ηλιακή έκλειψη!*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 7 έως 12 ετών και διαρκεί περίπου 90’.Χώρος διεξαγωγής: Innovathens Powered by Samsung – Αεριοφυλάκιο 2Εργαστήριο α’: 11.00Εργαστήριο β’: 12.00Ανακαλύψτε το μαγικό κόσμο του Διαστήματος εξερευνώντας τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος με όχημα τις Διαστημικές Αποστολές, μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο βασισμένο στις αρχές της Διεπιστημονικότητας και του STEM.*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 12 ετών και διαρκεί περίπου 60’.Χώρος διεξαγωγής: Παιδική χαράΏρα έναρξης: 12.00Θα ήθελες να κάνεις ένα ταξίδι στο διάστημα; Τί χρώμα έχει ο δικός σου φανταστικός πλανήτης; Πόσα αστέρια έχει ο ουρανός;Φοράμε τις ποδιές μας και γινόμαστε για λίγο «γαλαξιακοί» ζωγράφοι! Παίρνουμε μπογιές και χρώματα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και φτιάχνουμε τον δικό μας μοναδικό πλανήτη για να στολίσουμε το σύμπαν του δωματίου μας!*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 9 ετών και διαρκεί περίπου 60’.Χώρος διεξαγωγής: Αεριοφυλάκιο 1 - ΑμφιθέατροΏρα έναρξης: 13.00Ο κύριος Πικ, ήταν ένας διάσημος εξερευνητής των άστρων που κάθε μέρα παρατηρούσε με το τηλεσκόπιο του τ' άστρα! Ένα βράδυ όμως ανακαλύπτει πως τα αστέρια χάνουν σιγά - σιγά την λάμψη τους…Πολλά ερωτήματα γεννήθηκαν στο κεφάλι του επιστήμονα... γιατί να συμβαίνει άραγε αυτό; Και τι θα μπορούσε να σημαίνει για το μέλλον του σύμπαντος; Κάτι τόσο σοβαρό δεν θα μπορούσε φυσικά ο κ. Πικ να το αφήσει στην τύχη του! Έπρεπε να κάνει κάτι... Έτσι ο κύριος Πικ κατάλαβε πως είχε φτάσει η στιγμή που θα έπρεπε να ταξιδέψει στο σύμπαν! Το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο, αφού ο κύριος Πικ συνάντησε στον δρόμο του απίστευτους πλανήτες...πλανήτες που είχαν συναισθήματα!Η παράσταση λειτουργεί ως ένα εργαστήρι συναισθημάτων, όπου τα παιδιά μέσα από την περιπέτεια του κυρίου Πικ θα γνωρίσουν αλλά και θα παίξουν με τα συναισθήματα. Ο κύριος Πικ δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς τα παιδιά, τα οποία θα εκπαιδεύσει για να γίνουν το πλήρωμα του σε αυτό το απίστευτο ταξίδι! Θα τα εκπαιδεύσει να αναγνωρίσουν με ευκολία τα συναισθήματα και να παίξουν με αυτά, φτιάχνοντάς τους ένα χάρτη που θα τους οδηγήσει στον πλανήτη της χαράς!Στο τέλος της παράστασης θα ζωγραφίσουμε με τα παιδιά τον δικό τους χάρτη συναισθημάτων, έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ το απίστευτο ταξίδι που κάναμε μαζί του!*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών και άνω και τους γονείς τους και διαρκεί περίπου 70’.Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη με απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση:2130109327 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00-16:00)Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com