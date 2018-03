«Αλλαγή Φρουράς-Change of Guard»: Λαμπρή βραδιά ποίησης στο Hellenic Center του Λονδίνου

Μία πρωτοποριακή εκδήλωση είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό του Λονδίνου την Παγκόσμια ημέρα ποίησης στο Hellenic Center με τη συμβολή της Ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου.Η δημοσιογράφος-ποιήτρια Κλέλια Χαρίση , στο πλαίσιο της προώθησης της Ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας, παρουσίασε τη νέα της δίγλωσση ποιητική συλλογή «Αλλαγή Φρουράς-Change of Guard» σε Αγγλική μετάφραση της μεγάλης Ελληνίδας ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.Η βραδιά ξεκίνησε με ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα στους δεσμούς των σπουδαίων Ελλήνων και Άγγλων ποιητών συνδέοντας τη παλιά με τη νέα γενιά.Ακολούθησαν ομιλίες από επιφανείς Έλληνες του εξωτερικού , ανάμεσά τους ο μεγάλος ευεργέτης του Hellenic Center και εφοπλιστής Γεώργιος Τσαβλίρης, η γνωστή συγγραφέας Έλενα Ματθαιοπούλου, και o Λέκτορας Σκηνογραφίας στο Royal Central School of Speech and Drama-Univeristy of London Αντρέας Σκούρτης.Χαρακτηριστική υπήρξε η απαγγελία ποιημάτων από τη δικηγόρο Αντιγόνη Βαφείδου η οποία με έναν θεατρικό χρωματισμό στη φωνή της ενθουσίασε το κοινό.Έναν δυνατό καλλιτεχνικό αέρα έδωσε στη συνέχεια η μουσική , καθώς η συνθέτης-ερμηνεύτρια Κρινιώ Νικολάου ερμήνευσε στο πιάνο με μοναδική χάρη τραγούδια που αγαπήθηκαν διεθνώς από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και τραγούδια της σε στίχους της Κλέλιας Χαρίση με πρόσφατη την εξαιρετική κοινή τους συνεργασία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ‘’Αγάπη πλανόδια’’ σε μουσική της Κρινιώς Νικολάου.Την έννοια μιας ολοκληρωμένης παράστασης όπου οι τέχνες συνδέονται με τον λόγο προσέφερε η σύγχρονη θεατρική απόδοση αποσπασμάτων της ποιητικής συλλογής από την ηθοποιό-Ερευνήτρια/Λέκτορα Yποκριτικής και Δράματος στο Πανεπιστήμιο Essex , Χριστίνα Καπάδοχα.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη ποιήτρια να απαγγέλει με συγκινητικό τρόπο το ομώνυμο ποίημα του τίτλου της συλλογής ‘’Αλλαγή Φρουράς-Change of guard’’ καλώντας το κοινό σε μία δυναμική αλλαγή φρουράς μέσα από τα μάτια της σοφίας :‘’Αλλαγή φρουράς ζητούν τα μάτια μου από τα μάτια της σοφίας’’...Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικοί άνθρωποι της διπλωματικής, επιχειρηματικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής σκηνής , ανάμεσα τους ο Έλληνας πρόξενος Αθανάσιος Ρίζος, η Χρυσάνθη Λαιμού ,στελέχη της Ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου, και ο λέκτορας Νέας Ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Peter Mackridge.