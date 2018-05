«Aναγνώσεις» - Ελληνογερμανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

Ο διάλογος μεταξύ Ελλήνων και ξένων συγγραφέων είναι ένας από τους κύριους στόχους της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων.



Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018», και σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και τη Vision Network Athens, σας προσκαλεί στο Ελληνογερμανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, στο οποίο θα συμμετέχουν γνωστοί συγγραφείς και μεταφραστές, εκδοτικοί οίκοι και, φυσικά, αναγνώστες.



Οι «Αναγνώσεις» προσφέρουν ένα πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων γύρω από το βιβλίο που στόχο έχει να προάγει τις σχέσεις της ελληνικής και της γερμανικής λογοτεχνίας αλλά και τη συζήτηση για ζητήματα που αφορούν τη λογοτεχνία — τις δυνατότητες και τους όρους δημιουργίας της. Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι ελεύθερη για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία ενώ οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά (ή με ελληνική μετάφραση). Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.



Πρόγραμμα



Πέμπτη, 24 Μαΐου



Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου 30

17:00 Μουσική έναρξη του Φεστιβάλ με το αθηναϊκό σύνολο POLIS Ensemble

Χαιρετισμοί των διοργανωτών (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας / Vision Network Athens)

18:00 – 20:30 Μεταμορφώσεις

Διάλεξη: Ράινερ Σταχ: Το ραντάρ του Κάφκα. Ο κλασικός μας στον 21ο αιώνα



Αναγνώσεις:



Η Άντζη Σαλταμπάση διαβάζει αποσπάσματα από το μυθιστόρημα Μπερλίν (Berlin)

Η Μαρία Τοπάλη παρουσιάζει ποιήματα από την Ανθολογία ελληνικής ποίησης του 21ου αιώνα

Ο Ντουρς Γκρύνμπάιν μαζί με τον συγγραφέα και μεταφραστή Θανάση Λάμπρου διαβάζουν ποιήματα από τη συλλογή Zündkerzen, που μόλις κυκλοφόρησε, καθώς και από τη συλλογή Ο αστρονόμος.

Συντονίζει ο Τέο Βότσος

Γλώσσες: γερμανικά, ελληνικά



Παρασκευή, 25 Μαΐου



Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου 30



14:00 – 14:45 Πρωτοβουλίες



Προκήρυξη διαγωνισμού μετάφρασης από την Vision Network Athens (Ζωή Τόλη)

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: νέοι συγγραφείς παρουσιάζουν τη δουλειά τους (Ειρήνη Κορώνη / Πέτρος Κωσταράς)



Μεταπτυχιακός λογοτεχνικός κύκλος: μεταφράζοντας τον Κουρτ Τουχόλσκυ

Γλώσσες: γερμανικά, ελληνικά

15:00 – 16:30 Εκδοτικά προφίλ



To Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CemoG) και οι Εκδόσεις Ρωμιοσύνη (Χρήστος Αστερίου)

Η εφημερίδα Griechenland Zeitung (Γιαν Χούμπελ / Ρόμπερτ Στάντλερ)

Greek Classics in Translations – οι εκδόσεις Αιώρα (Άρης Λασκαράτος / Τόμας Πλάουλ

Γλώσσες: γερμανικά, ελληνικά



17:00 – 19:30 Η τέχνη της μετάφρασης και η αγορά του βιβλίου στην Αθήνα

Συζήτηση με τη συμμετοχή του Χρήστου Αστερίου (συγγραφέα και μεταφραστή), της Έλενας Νούσια (συγγραφέως και μεταφράστριας), του Αλέξανδρου Κυπριώτη (συγγραφέα και μεταφραστή) και του Σωτήρη Σελαβή (συγγραφέα και μεταφραστή, εκδόσεις Περισπωμένη).



Συντονίζει ο Χανς-Μπέρνχαρντ Σλουμ



Γλώσσα: ελληνικά



20:00 – 20:30 Παράσταση



Η βραδιά θα κλείσει με το γερμανόφωνο θεατρικό εργαστήρι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Καπουράνη

Γλώσσα: γερμανικά



Σάββατο, 26 Μαΐου



Café Zoe’s, Ακαδημίας 37, 1ος όροφος



12:00 – 14:00 Φιλολογικό καφενείο

Υποδοχή (Vision Network Athens) Αναγνώσεις

After hour project (Στέφανος Σταγάκης)



Ο λογοτεχνικός κύκλος του συλλόγου των μεταπτυχιακών φοιτητών σάς προσκαλεί στη διάλεξη του Βασίλειου Βερτουδάκη με θέμα τις συλλογές διηγημάτων Wanderer, kommst du nach Spa... του Χάινριχ Μπελ και Die Eiche Goethes in Buchenwald του Γιόζεφ Ροτ.



Γλώσσα: ελληνικά



Με τη φιλική υποστήριξη



Οι συγγραφείς:



Ο Ντουρς Γκρύνμπάιν (Durs Grünbein) γεννήθηκε το 1962 στη Δρέσδη. Μετά το 1989 ταξίδεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη, στη Νοτιοανατολική Ασία και στις ΗΠΑ. Το έργο του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα έργα Aischylos. Die Perser (2001) και το Antike Dispositionen (2005), ενώ στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει η συλλογή Ο αστρονόμος (2012), καθώς και, πρόσφατα (το 2017), οι συλλογές Die Jahre im Zoo και Zündkerzen. Πολυβραβευμένος, έχει τιμηθεί με το Βραβείο Πέτερ Χούχελ (Peter-Huchel-Preis), το Βραβείο Λεόνς και Λένα (Leonce-und-Lena Förderpreis), το Βραβείο Γκέοργκ Μπύχνερ (Georg-Büchner-Preis) και το Λογοτεχνικό Βραβείο Φρήντριχ Χαίλντερλιν (Friedrich-Hölderlin-Literaturpreis). Ζει και εργάζεται ως ποιητής, μεταφραστής και δοκιμιογράφος στο Βερολίνο και τη Ρώμη.



Η Άντζη Σαλταμπάση, συγγραφέας, δημοσιογράφος και μεταφράστρια γερμανικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία, γερμανική γλώσσα και φιλολογία, καθώς και μετάφραση-μεταφρασεολογία στο ΕΚΠΑ. Το 2009 ήταν υποψήφια για το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης «ΕΚΕΜΕΛ». Το 2011 ήταν υπότροφος του προγράμματος Europäische Journalisten-Fellowships στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU Berlin). Το Μπερλίν, το πρώτο της βιβλίο, κυκλοφόρησε το 2017 από τις εκδόσεις Πόλις. Ζει στην Αθήνα και το Βερολίνο.



Ο Ράινερ Σταχ (Reiner Stach) γεννήθηκε το 1951 στο Ρόχλιτζ. Σπούδασε φιλοσοφία, μαθηματικά και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης του Μάιν. Θεωρητικός της λογοτεχνίας, εργάστηκε ως επιμελητής στις εκδόσεις S. Fischer. Αρθρογράφος, επιμελητής εκθέσεων, είναι συγγραφέας της τρίτομης βιογραφίας του Φρανς Κάφκα Franz Kafka Biographie (2002/2008/2014), καθώς και του Kafka von Tag zu Tag. Dokumentation aller Briefe und Tagebücher und Ereignisse (2017). Έχει τιμηθεί με το Βαυαρικό Βραβείο Βιβλίου 2015 και το Βραβείο Joseph-Breitbach 2016. Ζει στο Βερολίνο.



Η Μαρία Τοπάλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στη Φρανκφούρτη, όπου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στα νομικά, ως υπότροφος του Ιδρύματος Daimler-Benz. Νομικός, ποιήτρια, κριτικός λογοτεχνίας στην Καθημερινή και άλλα έντυπα, μεταξύ των οποίων τα περιοδικά Ποιητική (μέλος της Συντακτικής Επιτροπής) και Φάρμακο. Ποιητικές συλλογές της έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους της Αθήνας, ανάμεσά τους Οι Λέξεις μου (2015) και το Μαζί τ’ ακούγαμε (κυκλοφορεί το 2018 από τις εκδόσεις Πατάκη). Ζει στην Αθήνα και εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE).



Συμμετέχουν επίσης:



Χρήστος Αστερίου (συγγραφέας, μεταφραστής), Γιαν Χύμπελ (εκδότης), Βάγια Καπουράνη (θεατροπαιδαγωγός), Αλέξανδρος Κυπριώτης (συγγραφέας, μεταφραστής), Θανάσης Λάμπρου (συγγραφέας, μεταφραστής), Άρης Λασκαράτος (εκδότης), Έλενα Νούσια (συγγραφέας, μεταφράστρια), Τόμας Πλάουλ (κριτικός της λογοτεχνίας, παραγωγός του ραδιοφώνου), Χανς-Μπέρνχαρντ Σλουμ (μεταφραστής, ιστορικός, θεωρητικός της λογοτεχνίας), Σωτήρης Σελαβής (εκδότης, γραφίστας), Ρόμπερτ Στάντλερ (εκδότης), Βασίλειος Βερτουδάκης (Κλασικός Φιλόλογος), Τέο Βότσος (μεταφραστής, κριτικός κινηματογράφου και λογοτεχνίας).



Το POLIS Ensemble ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 στην Αθήνα. ‘Εχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εμφανίσεις σε αίθουσες συναυλιών και σε φεστιβάλ μουσικής και έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το CD Polis Ensemble (2017). Μουσικοί του POLIS Ensemble: Νίκος Παραουλάκης (νέυ), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα - κρουστά), Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι - φωνητικά), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (πολίτικο λαούτο - φωνητικά), Θεόδωρος Κουέλης (κοντραμπάσο,φωνητικά), Μανούσος Κλαπάκης (κρουστά).



Διερμηνείς (Οι συγγραφείς διαβάζουν, 24.5.2018): Γιάννης Φραγκιαδάκης / Ναταλία Παπαγιαννοπούλου

Συνδιοργανωτές Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Vision Network Athens, Διαπολιτισμικές επαφές στην Εκπαίδευση, την Τέχνη και την Επιστήμη.



Οργανωτική επιτροπή Αικατερίνη Μητραλέξη (καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κατερίνα Καρακάση (αναπληρώτρια καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Όλγα Λασκαρίδου (επίκουρη καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ekkehard W. Haring (λέκτορας του DAAD, Πανεπιστήμιο Αθηνών)