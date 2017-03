Ανοίγει τις πύλες του αύριο, 1 Απριλίου το 1ο Φεστιβάλ Φαντασίας «Fantasmagoria» στη Θεσσαλονίκη

Ανοίγει αύριο τις πύλες του το 1ο Φεστιβάλ Φαντασίας «Fantasmagoria» που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Απριλίου 2017.



Με δωρεάν είσοδο για όλους, το 1ο Φεστιβάλ Φαντασίας «Fantasmagoria», μας καλεί να βγάλουμε τον καλύτερο φανταστικό εαυτό μας και να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις βιβλίων, αφιερώματα σε μεγάλους συγγραφείς, ομιλίες ακαδημαϊκών, διάθεση προϊόντων και βιβλίων στον εκθεσιακό χώρο, παράλληλες δράσεις, cosplay, stand up comedy, θέατρο, επιτραπέζια παιχνίδια, κόμιξ, μουσική, εργαστήρια μουσικών οργάνων και συγγραφής, κινηματογράφο, δημιουργική αποκατάσταση και μεταποίηση επίπλων, καλλιτεχνικές δημιουργίες, εκδηλώσεις για παιδιά και άλλα θεάματα. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν στο Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών Θεσσαλονίκης «Καταφύγιο Γυναίκας».



Δείτε το βίντεο:







Το πρόγραμμα:



Σάββατο - 1 Απριλίου



12:00 – 12:30 - M.A. Καλωσόρισµα – Απονοµή βραβείων διαγωνισµού «Φαντασία 2017». 12:00 – 21:00 | Gamer’s Corner Επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και RPG από τους SEIKILO, Blitz, eFantasy.gr & Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. 12:30 – 14:00 - M.A. Ευλαµπία Τσιρέλη. Εργαστήρι Συγγραφής Imaginarium. 14:00 – 14:30 - M.A. Urnovl: Παρουσίαση ιστοσελίδας δηµιουργικής συγγραφής. 14:30 – 15:00 - M.A.



Παρουσίαση τριλογίας «Εφιάλτες» της ‘Αρτεµις Βελούδου-Αποκότου. 15:00 – 15:30 - M.A. Γνωριµία µε τον Σύλλογο Φίλων Tolkien Θεσσαλονίκης «Arnor». 15:30 – 16:00 - M.A. Παρουσίαση Βιβλίου «Η Ωραιοτάτη και οι εννέα Μούσες» της Ευαγγελίας Παπανίκου. 16:00 – 16:30 - M.A. Οµιλία «Ηρωίδες της λογοτεχνίας τρόµου αφυπνίζουν ενάντια στη γυναικεία κακοποίηση » από όµαδα του Nyctophilia. 16:30 – 17:00 | M.A. Παρουσίαση συλλογής διηγηµάτων «Τρόµος» των εκδόσεων ανάτυπο.



17:00 – 17:30 | M.A. Οµιλία «Τα παράδοξα της καρδιάς και τα όρια της ύπαρξης. Γράφοντας λογοτεχνία τρόµου» από τον Δρ Ιωάννη Πλεξίδα. 17:00 – 18:00 | Φουαγιέ Επίδειξη «Η τέχνη του ιπποτισµού». 17:30 – 18:00 | M.A. Παρουσίαση βιβλίου «Η Άλλη Πλευρά του Δικού σου Καθρέφτη» του Άρη Δεληγιαννίδη των εκδόσεων Nightread. 18:00 – 18:30 | M.A. Παρουσίαση βιβλίου «Το τρίπτυχο των ευχών» του Γιώργου Δάµτσιου. 18:30 – 19:00 | M.A. Οµιλία «Άρπη θα πει δρεπάνι». 19:00 – 19:30 | M.A. Παρουσίαση εκδόσεις Momentum: Φαντασία και δυστοπία. 19:00 – 20:00 - Φουαγιέ Fantasy Music Themes µε αρχαία λύρα και αρχαία µουσικά όργανα 20:00 – 20:45 | M.A. Αφήγηση µύθων από την Κατερίνα Κλεάρχου µε συνοδεία αρχαίας λύρας από τον Θανάση Κλεόπα. 20:00 – 21:00 - Φουαγιέ Θεατρικό workshop «Σκοτεινά Παραµύθια» 21:00 – 21:45 - M.A. Stand up comedy.



Κυριακή - 2 Απριλίου



11:00 – 11:30 - Μ.Α. Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «κοιλάδα» της Αντιγόνης Σιώμου. 11:30 – 12:00 | Μ.Α.



Οι Μικροί Εξερευνητές & τα Μαγικά Παραμύθια – Παρουσίαση παραμυθιών επαυξημένης πραγματικότητας από το iWrite. 12:00 – 21:00 - Gamer’s Corner Επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και RPG από τους SEIKILO, Blitz, eFantasy.gr & Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. 12:00 – 12:30 | Μ.Α. Παρουσίαση παδικού βιβλίου «Το δέκατο έβδομο κιβώτιο» του Δ. Λεϊμονή. 12:30 – 13:00 | Μ.Α. Σμύρνα και λιβάνι (Ομιλία περί συγγραφής). 13:00 – 13:30 | Μ.Α. Παρουσίαση των βιβλίων «Εκ νεκρών» και «Κάτω από το κρεβάτι» του Γιώργου Γιώτσα. 13:30 – 14:00 - Μ.Α. Παρουσίαση βιβλίου «Το αυγό του Θεού» της Σουζάνας Χατζηνικολάου. 14:00 – 14:30 - Φουαγιέ Fantasy Choir – Μια χορωδία από τον κόσμο του φανταστικού. 14:00 – 14:30 - Μ.Α. Παρουσίαση βιβλίου «Και μετά όλα άλλαξαν» της Λένας Κικίδου.



14:30 – 15:00 - Μ.Α. Παρουσίαση συλλογής διηγημάτων «Αντίθετο Ημισφαίριο 4» της Gamecraft. 15:00 – 15:30 | Μ.Α. Ομιλία «Γυναίκες Συγγραφείς στον κόσμο του Φανταστικού». 15:30 – 16:00 | Μ.Α. Παρουσίαση βιβλίου «Έρχονται με την ομίχλη» της Αγνής Σιούλα. 16:00 – 17:00 | Μ.Α. Εργαστήρι μουσικής επένδυσης ταινιών μυστηρίου και τρόμου απο τον Μάριο Αποστολακούλη. 17:00 – 17:45 | Μ.Α. Ομιλία «Φαντασία και Επιστημονική Φαντασία: δυο διαφορετικές όψεις του Φανταστικού».



17:00 – 18:00 | Φουαγιέ H Ζ. Ευσταθίου (aka The Craft of Raven) σε ένα πρωτότυπο εργαστήρι για όλους. 17:45 – 18:30 | Μ.Α. Εργαστήρι εκμάθησης αρχαίας λύρας. 18:30 – 19:00 | Μ.Α. Παρουσίαση των βιβλίων «Βωμός των 5 Βουνών» και «Το Φίδι του Ωκεανού» της K.W. Andri. 19:00 – 19:30 | Μ.Α. «Ο κοσμικός υπαρξισμός H.P. Lovecraft ως απόρροια απομάγευσης του σύγχρονου κόσμου» του Γ. Ιωαννίδη. 19:30 – 20:00 | Μ.Α.



Οι συγγραφείς των εκδοσεων Όστρια παρουσιάζουν τα έργα τους. 20:00 – 20:30 | Μ.Α. Παρουσίαση Συλλόγου Φίλων Φανταστικού και φεστιβάλ ΦantastiCon. 20:30 – 21:00 | Μ.Α. Ομιλία «Η σύνδεση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία τρόμου». 21:00 – 22:00 | Μ.Α. Προβολη ταινιών φανταστικού μικρού μήκους «Trip», «Durckness», «Eye Candy», «Bloody Lady» και «Ευλάβεια».



Πληροφορίες:



http//fantasyfest.gr