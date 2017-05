Έρχεται το 13ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας – Γιορτή Κάνναβης

Στις 5-6 Μάη 2017 θα πραγματοποιηθεί το 13ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας – Γιορτή Κάνναβης (Athens Cannabis Protestival) στο Άλσος Στρατού, Γουδί - Εθνική Γλυπτοθήκη.Ένα φεστιβάλ διεκδίκησης για τη νόμιμη ρύθμιση της Κάνναβης και την αλλαγή των ναρκωπολιτικών στo πλαίσιo της μείωσης της βλάβης, με 3 μουσικές σκηνές, δεκάδες καλλιτέχνες και πολλές παράλληλες δραστηριότητες.KRAK IN DUB [FR], BLEND MISHKIN & ROOTS EVOLUTION, FUNDRACAR, YINKA & THE FUZICS, VLASTUR BAND, PROFESSOR SKANK ft. MC YINKA & BIG SHINE, DOC, GEORGE APERGIS, PETROS FLOORFILLER, MAMALETTA, TIMEWARP, RADIO SOL, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΦΑΚΑ, ALMOST DEFF, RANKIN JOHNNY, DUB RIOTS & INDAMOUSE ft. BLUEZ, VAIBONE, BRAK & DJ MOYA, WEIRD & DJ TWELVE, KAIFI, RISING GALAXY, CRYSTAL ZERO, JUNIOR X, SELECTOR NESTA.ZION TRAIN [UK], NUMA CREW [IT], 63 HIGH, SPACE SLAVERY, MUCHA TRELA, BALKAN RIDDIMS, DUB ADVENTURE, SKG'S DUB ALLIANCE, FLECK, HARRIS, ANNA MYSTIC, BASS DELIGHT, TWINSANITY & DJGZAS, ZORO & BUZZ, FER DE LANCE, Ψ, SEXY CHRISTIANS, KILIMANJARO, RASTAYOUTH, A@H2O, INSOM, ARTIZDA, BASIK1, RΛKO, JUNGLE BUNNY, KALEYA, SISTAH JAMMAROOTS, DONNIE DUB, BREDDA AHMED.Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κίνηση για τη νόμιμη εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, Σύλλογος “Ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής Κάνναβης”, Σύλλογος “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδες για την KAνναβη”, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, Sputnik magazine, Ekati Medical Club, Medical Mediterranean Genetics, GR420.info, Greenman Team, KannaBio Hemp Cooperative, Natural High, Akida promo, ENCOD, Diogenis- Drug Policy Dialogue South East Europe (SEE), Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας.Σε όλο τον κόσμο οι πολιτικές για την Κάνναβη αλλάζουν, καθώς αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ότι η καταστολή και η απαγόρευση έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς ουσιών, σε αύξηση των κερδών για τη μαφία, καθώς και σε αύξηση της βλάβης στην κοινωνία. Αντίθετα οι αντιαπαγορευτικές προσεγγίσεις όπου δοκιμάζονται έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα, γι αυτό και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο.Τα περίπου 80 χρόνια απαγορευτικών πολιτικών είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του φαινομένου της κατάχρησης ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τα πιο επίσημα δεδομένα του ΟΗΕ οι ποσότητες που παράγονται και διακινούνται είναι πιο πολλές από ποτέ, όπως και οι χρήστες των παράνομων ουσιών. Ο τζίρος της παγκόσμιας διακίνησης ουσιών ξεπερνάει τα 400 δις ευρώ το χρόνο, ενώ το κόστος της καταστολής ξεπερνάει τα 100 δις ευρώ το χρόνο, παγκόσμια.Σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν κατασταλτικές πολιτικές θερίζει η πολυτοξικομανία, οι ουσίες που κυκλοφορούν στην μαύρη αγορά είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, οι φυλακές γεμίζουν με μη-εγκληματίες, ενώ οι χρήστες στιγματίζονται και περιθωριοποιούνται. Όσοι εξακολουθούν και υποστηρίζουν τις απαγορευτικές- κατασταλτικές προσεγγίσεις δουλεύουν για την μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, εφαρμόζοντας εγκληματικές πολιτικές ενάντια στον πληθυσμό της χώρας τους.Στην Ελλάδα η χρήση και κατοχή κάνναβης, όπως και η καλλιέργειά της, εξακολουθεί να είναι ποινικοποιημένη (πλημμέλημα). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η παραγωγή και διάθεσή της Κάνναβης, όπως και κάθε ελεγχόμενης (απαγορευμένης) ουσίας, είναι κρατικό μονοπώλιο και οι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, αν και με μια σχετική επιείκεια πλέον.Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας οι συλλήψεις δεν έχουν μειωθεί, ούτε και οι υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια. Μπορεί οι περισσότεροι απλοί χρήστες να μην καταλήγουν στην φυλακή, παρόλα αυτά εξακολουθούν να περνάνε την ταλαιπωρία, τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, και τη διαπόμπευση (ιδιαίτερα στην επαρχία) ακόμα και για μικροποσότητες.Η ηρωίνη και ακόμα πιο επικίνδυνες τοξικές ουσίες όπως η Σίσα θερίζουν στις πόλεις και την ύπαιθρο, οι χρήστες αφήνονται να αργοπεθαίνουν στους δρόμους κοστίζοντας μέχρι και 10 φορές παραπάνω στο κράτος από το να τους είχε σε ελεγχόμενους χώρους χρήσης και προγράμματα σταδιακής απεξάρτησης. Βέβαια στην Ελλάδα εκτός από τις συντηρητικές φωνές (πολιτικοί, εκκλησία κλπ) και συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους (δικηγόροι, αστυνομικοί και δικαστές), αυτοί που υποστηρίζουν τις αποτυχημένες απαγορευτικές πολιτικές είναι και αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν το μονοπώλιο της στεγνής απεξάρτησης.Τα καλά παραδείγματα από άλλες χώρες (πχ Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ουρουγουάη, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ελβετία, Καναδάς) και τα θετικά αποτελέσματα της αποποινικοποίησης της χρήσης και της νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης είναι πλέον πολλά και επιστημονικά τεκμηριωμένα. Είναι καιρός να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα ένα ρεαλιστικό μοντέλο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης και τη νόμιμη ρύθμιση της Κάνναβης για όλες τις χρήσεις.Το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει σειρά συναντήσεων με παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της ΓΓ Εμπορίου αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου για να τους παραθέσουμε ένα σύνολο προτάσεων για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ρύθμισης της Κάνναβης για ιατρική χρήση.Σε αυτό περιλαμβάνονται η ανακατηγοριοποίηση της Κάνναβης από την κατηγορία Α στην κατηγορία Δ (όχι κρατικό μονοπώλιο), η θεσμοθέτηση της αυτοκαλλιέργειας 6 φυτών (με τεχνική και ιατρική υποστήριξη του ασθενή, χρήση μητρώου, RFID tags, και πιστοποίηση με Patient Focused Certification), η ενίσχυση της μικρομεσαίας παραγωγής και μεταποίησης, η εισαγωγή των αδειοδοτημένων σημείων πώλησης (φαρμακεία κάνναβης- medical dispensaries, και λέσχες ιατρικής χρήσης κάνναβης- medical clubs), καθώς και θεσμοθέτηση του ρόλου του φροντιστή- caregiver (για όσους ασθενείς δεν μπορούν να καλλιέργήσουν ή να φτιάξουν σκευάσματα). Παράλληλα βέβαια και την εισαγωγή σκευασμάτων από το εξωτερικό, αλλά και ενίσχυση της βιομηχανίας για την παραγωγή ελληνικών (φυσικών) σκευασμάτων.Με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα διαπιστώνουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει μια σχετικά χλιαρή και ανώδυνη μεταρρύθμιση (με εμφαση στα εισαγώμενα φάρμακα και τις μεγάλες επενδύσεις από την πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία), καθαρά σε αντιδιάστολή από την εκφρασμένη πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε μια πιο θαραλλέα πρωτοβουλία για μεταρρύθμιση και ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο επιλογών για τους ασθενείς.Σε ότι αφορά την γενική (ευφορική) χρήση από ενήλικες, η κάνναβη θα πρέπει να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση με την σπιτική παραγωγή μπύρας και τις μικρο-ζυθοποιίες. Η χρήση και κατοχή για προσωπική χρήση πρέπει να αποποινικοποιηθεί, όπως και η αυτο-καλλιέργεια και να θεσμοθετηθεί το μοντέλο των μη-κερδοσκοπικών κοινωνικών λεσχών κάνναβης για την ελεγχόμενη διάθεση του φυτού. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταπολεμίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τα έσοδα της μαφίας θα γίνουν έσοδα για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και του κράτους μέσω της φορολογίας, ενώ θα διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και την ευημερία των χρηστών κάνναβης. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες κάνναβης (τακτικούς και περιστασιακούς), ενώ οι χρήστες τοξικών ουσιών (ηρωίνη,κοκαΐνη, κλπ) ξεπερνάνε τις 200 χιλιάδες.Η Κάνναβη είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία παγκοσμίως (περισσότεροι από 85 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη), ενώ είναι ένα φυτό με αποδεδειγμένη θεραπευτική δράση που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η απαγόρευση της στηρίχθηκε σε μια μεθοδευμένη και αντιεπιστημονική προπαγάνδα παραπληροφόρησης, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας.Η κατάχρηση κάθε ουσίας προκαλεί βλάβη, το σίγουρο και επιστημονικά αποδεδειγμένο είναι όμως ότι η κάνναβη έχει πολύ λιγότερη βλαπτικότητα ακόμα και από τις νόμιμες ουσίες (καπνός, αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα). Μέσα από τη παρανομία δεν μπορείς να ελέγξεις κανένα στάδιο της παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών, δεν μπορείς να διασφαλίσεις την ποιότητα και την ασφαλή χρήση, δεν μπορείς να προστατεύσεις την υγεία των πολιτών αλλά και την οικονομία.Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο (Global Marijuana March) για να διεκδικήσουν πιο ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν τη χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν στην απεξάρτηση του χρήστη από το οργανωμένο έγκλημα, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το τελευταίο.Tο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς. Τάσσεται ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια στην καταστολή των ελευθεριών και τη βία, ενάντια στην ύπνωση, την πολυτοξικομανία, την αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής. Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος και στρουθοκαμηλισμού.Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση ουσιών. Αντίθετα γίνεται να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για την Κάνναβη και την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση από αυτές ανθρώπινα με βάση την τοξικότητά τους.Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί τον χώρο που θα μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου.Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο εισόδου ή κερδοσκοπικά οφέλη. Το φεστιβάλ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδιαχειριζόμενο. Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-εμπορευματική λογική διέπουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ.12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ (συλλογή κειμένων): https://goo.gl/VZHHZP Προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης: https://goo.gl/t9dYdVη αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη...5-6 Μάη 2017Άλσος Στρατού, ΓουδίΕθνική Γλυπτοθήκηείσοδος από Κατεχάκη(προς θέατρο Badminton)