Αρχίζει το 11o International Athens Tattoo Convention

Τo Athens Tattoo Convention, το οποίο φέτος ανακηρύχθηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα festival tattoo της Ευρώπης, ανοίγει τις πύλες του στις 12, 13 και 14 Μαΐου στο Γήπεδο ΤΑΕ ΚWON DO - Oλυμπιακός Πόλος Φαλήρου, πιστό στο ραντεβού του με τους ολοένα και αυξανόμενους fans της πανάρχαιας τέχνης της δερματοστιξίας!



Την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης υπογράφει και φέτος ένας από τους κορυφαίους tattoo artists παγκοσμίως, ο Mike the Athens, o oποίος o oποίος αναφέρει σχετικά με τη φετινή διοργάνωση:



« Eνδέκατο Διεθνές Φεστιβάλ Δερματοστιξίας. Ένας θεσμός που θα τολμήσω να πω ότι στέφεται με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, ειδικά τα τελευταία τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην ποιότητα και την προσέλευση του κόσμου.



»Συγκαταλεγόμαστε πλέον στα 5 καλύτερα της Ευρώπης και αν σκεφτεί κανείς πόσο μικρή χώρα είμαστε η προσέλευση επισκεπτών πλησιάζει νούμερα Λονδίνου και Ιταλίας.



»Ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια, επισκέπτες από το εξωτερικό έρχονται αποκλειστικά για το Athens Tattoo Convention και για να κάνουν tattoo στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους από όλες τις ηπείρους – USA, Europe, Asia, Japan, New Zealand, Polynesia, Australia.

Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε το tattooing στην πιο αυθεντική του εκδήλωση ή μορφή ύπαρξης, όπως διαδραματίζεται στα διάφορα μέρη του κόσμου και με τις ανάλογες τεχνικές.



Κυριολεκτικά η ελίτ των ξένων καλλιτεχνών θα βρίσκεται στη χώρα μας στις 12-13-14 Μαΐου.

Η τεχνική “Tebori”, παραδοσιακή Ιαπωνική τεχνική, η οποία έχει παραμείνει αναλλοίωτη από το 1600 μέχρι σήμερα, τραβάει το περισσότερο ενδιαφέρον των επισκεπτών. Αντίστοιχα και η πολυνησιακή τεχνική «Τatau» στην οποία οι βελόνες των εργαλείων φτιάχνονται από κοφτερά κοχύλια και δόντια αγριογούρουνου, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί τους. Το αποτέλεσμα της δουλειά τους είναι τόσο ακριβές όσο σύγχρονων "tattoo machiner".



»Σχετικά με τις φετινές ιδιαιτερότητες, έχουμε φροντίσει όλα τα περίπτερα να έχουν εύκολη πρόσβαση προς όλες τις κατευθύνσεις. Για πρώτη φορά θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες μας η εταιρεία "Γρηγόρης Μικρογεύματα". Επίσης, στον χώρο θα υπάρχει ένα προσεκτικά επιλεγμένο catering, cocktail bars, VIP area και ένας οργανωμένος παιδότοπος για οικογενειακές επισκέψεις.



»Παράλληλα με τους διαγωνισμούς tattoo θα "τρέχουν" πάρα πολλά events ενώ τα βράδια οι επισκέπτες του ATC θα μπορούν να απολαύσουν γνωστές live bands και επώνυμους καλλιτέχνες στο stage του χώρου.



»Γενικά, θέλουμε πάντοτε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τον υπόλοιπο πλανήτη, σε κάθε τομέα.



»Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσο μεγάλα ονόματα από τον χώρο της παγκόσμιας tattoo σκηνής.»



Μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο Athens Tattoo Convention 2017 είναι οι:



Almagro Spain

Tattoo Peter Bill Loika Netherlands

Bob Tyrrell USA

Bryan Ramirez USA

Big Meas USA

Carlos Rojas USA

El Whyner USA

Ichibay Japan

Jamie Schene USA

Marco Galdo Italy

Mike The Athens Greece

Myke Chambers USA

Nikko Hurtado USA

Norm USA

Robert Hernandez Spain

Rudy Fritsch Italy

Sergio Sanchez USA

Shasha Unisex Italy

SNT Simo Italy

Xoil France

Jake Delbene USA

Carlos Perez USA



Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα μία σειρά από happenings όπως:



Graffiti shows – σε μεγάλες επιφάνειες οι καλλιτέχνες θα δείξουν ορισμένα από τα πιο ευφάνταστα σχέδια τους

Skate & bike shows

Εναέρια ακροβατικά

Shows με street dancers

Διαγωνισμούς καλύτερου tattoo ανά κατηγορία * - καθημερινοί, διάρκεια 4 ωρών - κριτές θα είναι οι καλεσμένοι ξένοι καλλιτέχνες

Body Painting

The Jungle Tribe



Στο πλαίσιο της έκθεσης του ATC λειτουργούν, όπως κάθε χρόνο, περίπτερα με tattoo supplies, είδη ρουχισμού και accessories, gadjets, αερογραφίες, μόνιμο μακιγιάζ.



Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνίζονται οι tattoo artists:



Best Black & Grey

Best Colour Neo trad

Best Dottism

Best Of show

Best Realistic

Best Geometry

Best Japanese

Best Old School

Best Tribal

Ένα πολύχρωμο μουσικό festival !



Φέτος το Athens Tattoo Convention μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της μουσικής!



Στη σκηνή του festival οι:



Angelika Dusk!



Edgy, sexy, hard ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία και ένας υπέροχος προσωπικός περίπλοκος κόσμος που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τη μουσική της!



KollektivA



Το συγκρότημα ταυτόσημο των εκρηκτικών live!

Ένα από τα πιο αξιόλογα και δυναμικά group της ελληνικής rock σκηνής πάντα επίκαιρο και αντισυμβατικό!



DeeJay Nick The Band



Ένα πρωτότυπο concept που συνδυάζει την τεχνική υποδομή του DJ με την ωμή ενέργεια της μπάντας, ενώ πρωτοτυπία αποτελεί η τοποθέτηση του diskjockey ως αποκλειστικού leader επί σκηνής!



Πρόγραμμα



Παρασκευή 14:00-00:00



GRAFFITI SHOW

17:00-17:30 BODY PAINTING

17:30-18:30 BEST REALISTIC SMALL

18:30-19:00 THE JUNGLE TRIBE SHOW

19:00-20:00 BEST TRIBAL TATTOO CONTEST

20:00-21:00 BEST REALISTIC BIG

21:30-22:30 BEST OF DAY



Σάββατο 11:00-24:00



GRAFFITI SHOW

13:30-14:00 BODY PAINTING

14:00-15:00 BEST OLD SCHOOL

15:00-15:30 THE JUNGLE TRIBE SHOW

15:30-17:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST SMALL

17:00-17:30 BREAKING & BROWLERS SHOW

17:30-19:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST BIG

19:30-20:30 BEST DOTISM TATTOO CONTEST SMALL

20:30-21:00 VERTICAL DIVAS ATHENS POLE DANCE SHOW

21:00-22:00 BEST DOTISM TATTOO CONTEST BIG

22:00-23:00 BEST OF DAY



Kυριακή 11:00-24:00



13:00-14:30 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST SMALL

14:30-15:00 THE JUNGLE TRIBE SHOW

15:00-15:30 BODY PAINTING

15:30-17:00 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST BIG

17:30-18:30 JAGER TIME

18:30-19:00 BEST JAPANESE BIG

19:00- 20:00 BEST OF SHOW SMALL

20:00-20:30 BREAKING & BROWLERS SHOW

20:30-21:30 BEST OF SHOW BIG



ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:



Παρασκευή - από τις 14.00 έως τις 24.00

Σάββατο – από τις 11.00 έως τις 24.00

Κυριακή – από τις 11.00 έως τις 24.00



Εισιτήρια:



Ημερήσιο: 10€

Τριήμερο: 20€



Γήπεδο TAE KWON DO



Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου



Ολυμπιακά Ακίνητα



Μωραϊτίνη 2, 17 561 Π. Φάληρο (Απέναντι από τα Village Cinemas Π. Φαλήρου)