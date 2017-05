Athens Mini Maker Faire - Έλα να δεις, να μάθεις, να φτιάξεις!

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ δημιουργίας, το Athens Mini Maker Faire, πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, στις 6 και 7 Μαίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.Ιδιώτες και επαγγελματίες, μαθητές και φοιτητές, οικογένειες, θα παρουσιάσουν τις κατασκευές τους, αποδεικνύοντας πως το making, βασιμένο στην κουλτούρα του Do It Yourself, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.Απλές ιδέες μπορούν να μεταμορφωθούν σε αντικείμενα ακόμη και στο σπίτι μας, για να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, να δώσουν λύσεις σε προβλήματα μας ή απλώς για να μας προσφέρουν ψυχαγωγία.Οι makers που θα βρίσκονται στο Athens Mini Maker Faire θα παρουσιάσουν τις δικές τους καινοτόμες πρωτοποριακές και μοναδικές κατασκευές αλλά και θα δείξουν πως ο καθένας μπορεί να γίνει και ο ίδιος maker χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αλλά διαθέτοντας μόνο όρεξη και φαντασία.Ο Κώστας Φονταλής, εκ των διοργανωτών του Athens Mini Maker Faire, τονίζει ότι «το making μας αφορά όλους, είτε είμαστε γονείς και θέλουμε να βρούμε ενδιαφέρουσα δημιουργική απασχόληση με τα παιδιά μας, είτε έχουμε ιδέες που ψάχνουμε να τις κάνουμε πράξεις, είτε απλώς μας ενδιαφέρει το καινούργιο, το καινοτόμο, το διαφορετικό». «Δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις τεχνολογίας για να έρθεις στο φεστιβάλ» προσθέτει και καταλήγει : «αλλά οι ειδικοί θα είναι στην εκδήλωση για να λύσουν οποιαδήποτε απορία υπάρχει».Οι φοιτητές από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα παρουσιάσουν το πατάκι ξυπνητήρι που ηρεμεί μόνο όταν σταθούμε όρθιοι πάνω του και πιστεί ότι έχουμε ξυπνήσει, αλλά και την έξυπνη καφετιέρα που φτιάχνει τον καφέ μας μόνη της, για να μας τον προσφέρει όταν θα τον χρειαστούμε, υπολογίζοντας μάλιστα και την κατανάλωση καφείνης που κάνουμε.Μαθητές από σχολεία θα παρουσιάσουν τις μοναδικές κατασκευές τους, παραδίδοντας και μαθήματα επιχειρηματικότητας, όπως οι συμμετέχοντας στην μαθητική επιχείρηση Bicycool, που έχουν δημιουργήσει ένα καινοτόμο σακίδιο για ποδηλάτες που τους εξασφαλίζει ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις με τους με τη χρήση led.Θα δούμε το Bus stop bus, ένα λεωφορείο - παιχνίδι με οθόνη που δείχνει σε πόση ώρα θα περάσει το επόμενο πραγματικό λεωφορείο από την κοντινότερη στάση, αλλά και χειροποίητα robots, ανθρωπόμορφα robots, drones και μοναδικές κατασκευές με 3d printing, όπως το αυθεντικό 3d printed Stradivarius βιολί, που είναι δημιουργία Έλληνα και καλείται σε εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να το παρουσιάσει.Το Athens Mini Maker Faire είναι το σπουδαιότερο festival για την καινοτομία, την πρωτοτυπία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την εφευρετικότητα, τη χειροτεχνία και τη μηχανική που εντυπωσιάζει το κοινό σε όλον τον κόσμο. Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο περιοδικό για το making, το περιοδικό MAKE και πραγματοποιείται σε τουλάχιστον 200 πόλεις ανά τον κόσμο.Οι makers στηρίζουν τους παραδοσιακούς τρόπους «making» και Do-It-Yourself, συνδυάζοντάς τους με σύγχρονες τεχνολογίες δείχνοντας στους επισκέπτες χειροποίητα μουσικά όργανα, όπως το πιάνο μπανάνα, ξύλινα ποδήλατα και τσάντες, καρέκλες από φύκια, αντικείμενα με χρήση της κεραμικής, της χαρτογλυπτικής, του origami, του μοντελισμού και του food making!«Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνονται διαρκώς επιδείξεις και workshops στα οποία θα μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις» διευκρινίζει εκ των διοργανωτών ο Σταύρος Μεσσήνης. «Τα workshops θα λειτουργούν από τις 11πμ έως τι 7μμ και τις δύο ημέρες ενώ εργαστήρια θα πραγματοποιούνται και για τα παιδιά» τονίζει, για να καταλήξει πως «ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και σε αυτήν τη διοργάνωση οι αγώνες με drones».Όλα τα νέα του Athens Mini Maker Faire: www.makerfaireathens.comAthens Mini Maker Faire6 & 7 Μαΐου 2017Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου10.00- 20.00