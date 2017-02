Ατομική Εικαστική Έκθεση: «She’s a Lady and the Lady is mine» της Όλγας Ζιρώ

Η τρίτη έκθεση της εικαστικής περιόδου 2016-2017 στο «Αγγέλων Βήμα» είναι της γλύπτριας Όλγας Ζιρώ και έχει τίτλο «She ’s a Lady and the Lady is mine».Η ΄Ολγα Ζιρώ είναι Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει Μaster Ιστορίας της Τέχνης. Έχει Πτυχίο Γλυπτικής από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και Πτυχίο Zωγραφικής από την Accademia di Belle Arti, Brera, του Μιλάνο.Έχει γράψει διδακτικά βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.Για 25 χρόνια δίδαξε Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σε ιδιωτικά κολλέγια. Την τελευταία δεκαετία διετέλεσε Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων και σήμερα είναι Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος.Είναι ιδρυτικό μέλος του Artspects, ΄Οψεις Τέχνης, Κέντρο για τη διάδοση της Tέχνης και της Eπιστήμης http://www.artspects.orgΈχει κάνει ατομικές εκθέσεις γλυπτικής στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.Γλυπτά της υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης.Στην έκθεση «She ’s a Lady and the Lady is mine» όπως ανεφέρουν οι επιμελήτριες Ρεγγίνα Αργυράκη και Τζίνη Γεννηματά: «Γυναικείες μορφές που άγουν την καταγωγή από τα κυκλαδίτικα ειδώλια και τις συμπιεσμένες μορφές που έγιναν κάποτε γλυπτικά ειδώλια.Τώρα πια, σε μια εκρηκτική μετεξέλιξη, χρησιμοποιούν τις ψηφιακές εκτυπώσεις για να μεταμορφωθούν σε αποστασιοποιημένες γιγάντισσες που, στην σύγχρονη εκδοχή τους, μας αντικρίζουν αφ’ υψηλού.Όπως η Κλωθώ, η Άτροπος και η Λάχεσις κρατούν το αφηγηματικό νήμα των σύγχρονων κοινών καταστάσεων στα χέρια τους, αλλά το ξετυλίγουν με αρχαίες επιγραφικές μαρμαρυγές χρυσού και καλούν το θεατή να υψώσει το βλέμμα ώστε να αντικρίσει την, καθόλου παρωχημένη, καμπυλόμορφη Γυναίκα.»Η έκθεση She ’s a Lady and the Lady is mine θα διαρκέσει μέχρι 5 Απριλίου 2017.Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούντην Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. έως 22.00 μ.μ.Αγγέλων Βήμα: Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, Αθήνα, τηλ: 2105242211Καθημερινά 18.00 – 22.00.Είσοδος ελεύθερη.