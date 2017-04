Battle Οf The Year Balkans 2017 στη Θεσσαλονίκη

Το Battle of The Year Balkans γιορτάζει 15 χρόνια ζωής στην Ελλάδα! Το 2ήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) χωρητικότητας 1200 θεατών.Το Σάββατο 06 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο ομαδικός διαγωνισμός breakdance για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας των Βαλκανίων η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο διαγωνισμό στη Γερμανία.Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο ομαδικός διαγωνισμός για παιδιά μέχρι 15 ετών αλλά και σόλο διαγωνισμοί για να αναδείξουμε αντίστοιχα το καλύτερο αγόρι (b-boy) και κορίτσι (b-girl). Τέλος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί baby battle για ηλικίες μέχρι 12 ετών. Με αφορμή τον εορτασμό των 15 χρόνων του Battle Of The Year Balkans, το Φεστιβάλ μας σε συνεργασία με την Red bull εξασφάλισε ένα μοναδικό δώρο για τους χορευτές της Ελληνικής σκηνής.O νικητής του σόλο διαγωνισμού του The Undisputed Battle Of The year Balkans που θα εκπροσωπήσει τα Βαλκάνια στα τελικά της Γερμανίας κερδίζει παράλληλα και το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Red Bull BC ONE - Last Chance Cypher στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας. Από Γερμανία ο Swift Rock από την φημισμένη ομάδα των Battle Squad επισκέπτεται την χώρα μας με την υποστήριξη του Γερμανικού Ινστιτούτου καθώς και ο Γερμανός Airdit από τους TNT .O bboy Lamine από την Γαλλία από τους παγκόσμιους πρωταθλητές Vagabonds θα είναι ο τρίτος κριτής του διαγωνισμού.