Blockbusters, κλασικές ταινίες, κινούμενα σχέδια & specials στο εορταστικό πρόγραμμα της Cosmote TV, αυτά τα Χριστούγεννα

Η Cosmote TV υποδέχεται τις γιορτές με πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια, που περιλαμβάνει blockbusters σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, κλασικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, αλλά και μουσικές συναυλίες, σε όλα τα κανάλια Cosmote Cinema, και το pop up κανάλι Cosmote Cinema Christmas HD.Την παραμονή των Χριστουγέννων, στο Cosmote Cinema 1HD θα προβληθεί το blockbuster Μια Φορά το Χρόνο με την Νταϊάν Κίτον (24/12, 21.00) και σε πρώτη προβολή η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael Jackson: Searching For Neverland (24/12, 23.00), ενώ στο Cosmote Cinema 2HD, δεν χάνουμε την αγαπημένη χορευτική ταινία των 80s Dirty Dancing (24/12, 22.00). Στο Cosmote Cinema Christmas HD, ξεχωρίζει στη ζώνη «Time for Joy» η εφετινή επιτυχία της Universal, Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (24/12, 20:50).Ανήμερα τα Χριστούγεννα, έρχεται το reboot της ταινίας Fantastic Four (25/12, 21.00) και αμέσως μετά (23.00) η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, George Michael:Freedom, όπου ο τραγουδιστής και φίλοι του καλλιτέχνες αναφέρονται στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του με επίκεντρο το άλμπουμ της προσωπικής του ωρίμανσης Listen Without Prejudice Vol 1, στο Cosmote Cinema 1HD. Στο Cosmote Cinema 2HD, προβάλλεται το βραβευμένο με 4 Όσκαρ E.T. - Ο Εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ και στο Cosmote Cinema Christmas HD το υποψήφιο για 2 όσκαρ animation Βαϊάνα (Moana) (25/12, 20:30). Δεν χάνουμε επίσης το Xmas Special επεισόδιο του Will & Grace στο Cosmote Cinema 4HD (22.00), σε πρώτη προβολή.Επίσης, στο Cosmote Cinema 4HD, τα Χριστούγεννα στις 22:30 έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική προβολή το βραβευμένο με Emmy talk show, Late Late Show With James Corden με 2 επεισόδια back to back. Την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων στο Cosmote Cinema 1HD δεν χάνουμε σε πρώτη προβολή την ταινία Deadpool (26/12, 21.00) με τον Ράιαν Ρέινολντς στον ρόλο του ανθρώπου που μετά από ένα επικίνδυνο πείραμα που τον υποβάλουν χωρίς τη θέληση του, αποκτά υπερφυσικές ικανότητες.Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έρχονται το teen blockbuster Ο Λαβύρινθος: Πύρινες Δοκιμασίες (Cosmote Cinema 1HD, 21:00), η πρεμιέρα του μιούζικαλ, βασισμένη στο κλασικό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, Hairspray Live! (Cosmote Cinema 2HD, 22.00) και αμέσως μετά τα μεσάνυχτα η πρεμιέρα του σόου Dame Shirley Bassey: A Celebration (Cosmote Cinema 2HD, 00.05) όπου η Dame Shirley τραγουδάει μια επιλογή από τα αγαπημένα της κλασικά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του Goldfinger και σε πρώτη προβολή η οικογενειακή κωμωδία Χριστούγεννα Κάθε Μέρα (Cosmote Cinema Christmas HD, 22.30), ενώ ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα προβληθούν η κλασική Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (Disney’s: A Christmas Carol) με τον Τζιμ Κάρεϊ (Cosmote Cinema Christmas HD, 22.30) και back to back οι 2 ταινίες της σειράς φαντασίας της Disney με την Αλίκη, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (Cosmote Cinema 1HD, 19.00) και Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη της Disney (Cosmote Cinema 1HD, 21.00).Στο Cosmote Cinema 2HD, την πρωτοχρονιά δεν χάνουμε την πρώτη μετάδοση του αφιερώματος στα 60 χρόνια των Grammy, Grammy's Greatest Stories: A 60th Anniversary Special (22.00), όπου διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι Μπιγιονσέ, Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπρούνο Μαρς και Έλτον Τζον μιλούν για τις καλύτερες εμφανίσεις τους στην ιστορία των Grammy.Το κανάλι Cosmote Cinema Christmas HD θα είναι διαθέσιμο σε πακέτα της Cosmote TV, αλλά και στις υπηρεσίες Cosmote Replaυ TV και Cosmote TV GO, έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.