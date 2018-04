Comicdom Con Athens 2018: 13η χρονιά για τη μεγάλη γιορτή των comics!

Τo Comicdom Con Athens, το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στα comics, ανοίγει τις πύλες του στις 20, 21 και 22 Απριλίου 2018. Το φεστιβάλ, που διοργανώνουν η Comicdom Press, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, παρουσιάζει πλήθος εκδηλώσεων, μετατρέποντας μια ολόκληρη γειτονιά της Νεάπολης σε πραγματική γιορτή των comics.



Η είσοδος στο Comicdom Con Athens είναι ελεύθερη.



Μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων της εφετινής διοργάνωσης είναι:



ο Roger Langridge, καταξιωμένος Νεοζηλανδός δημιουργός, υπεύθυνος για την αναβίωση των δημοφιλών properties ΤΗΕ MUPPET SHOW και POPEYE



ο Simon Spurrier, Βρετανός σεναριογράφος, με comics όπως τα X-MEN LEGACY, STAR WARS: APHRA, ΤΗΕ DREAMING και THE SANDMAN UNIVERSE



ο Nicolas de Crécy, βραβευμένος Γάλλος δημιουργός, διάσημος για τους ασυνήθιστους χαρακτήρες και τους σκοτεινούς χρωματισμούς του



η Rutu Modan, βραβευμένη δημιουργός των graphic novels, EXIT WOUNDS και THE PROPERTY (σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα)



η Sümeyye Kesgin, ανερχόμενη καλλιτέχνις από την Τουρκία, γνωστή για τη συνεργασία της με την Image Comics



οι Nicolas Wouters και Δημήτρης Μαστώρος από τις Βρυξέλλες, δημιουργοί του ανατρεπτικού graphic novel, ΕΞΑΡΧΕΙΑ: ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΝΕΡΑΝΤΖΙ (με χορηγία των εκδόσεων Χαραμάδα και με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Βελγίου & του Wallonie Bruxelles International)



η Emma Price, graphic designer σε comics, αλλά και σε κινηματογραφικές καμπάνιες για τη Disney και τα Universal Studios



Η εφετινή διεθνής έκθεση ADVENTURES IN MOOMINVALLEY, που παρουσιάζεται στην Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Moomin Characters ltd, και παρουσιάζει το δημοφιλές φινλανδικό cartoon MOOMINS, της παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδας και συγγραφέως, Tove Jansson. Οι χαρακτήρες των Moomins «μεγάλωσαν» τις νεότερες γενιές Ελλήνων και η παρούσα νοσταλγική έκθεση περιλαμβάνει sketches και σελίδες, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ πριν.



Όπως κάθε χρόνο, το Comicdom Con Athens παρουσιάζει εκθέσεις Ελλήνων δημιουργών comics, workshops για την τεχνική του σεναρίου και της εικονογράφησης από τους διεθνείς προσκεκλημένους και επιλεγμένους Έλληνες δημιουργούς, και ανοιχτές συζητήσεις για εύρος θεμάτων γύρω από τον ελληνικό και διεθνή εκδοτικό χώρο των comics και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι δημιουργοί. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν προβολές ταινιών και animation, παρουσιάσεις νέων εκδόσεων comics που κάνουν το ντεμπούτο τους στο φεστιβάλ και το παιδικό πρόγραμμα.



Τιμώμενoς Έλληνας καλλιτέχνης εφέτος είναι ο Σταύρος Κιουτσιούκης, που φιλοτέχνησε και την αφίσα του Comicdom Con Athens 2018



Ξεχωρίζουν επίσης τα Ελληνικά Βραβεία Comics και η τελετή απονομής τους και ο πάντα δημοφιλής διαγωνισμός Comicdom Cosplay, εθνικός προκριματικός για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Eurocosplay που πραγματοποιείται στο Λονδίνο. Οι φίλοι των comics μπορούν να ενημερωθούν για νέες και παλιές εκδόσεις και να κάνουν τις αγορές τους από το bazaar ελληνικών καταστημάτων comics και εκδοτικών εταιρειών, το Artists Alley και το Self-Publishers Alley.



Διάρκεια φεστιβάλ



Παρασκευή 20, Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Απριλίου 2018, 11:00-21:30



Διεύθυνση



Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα



Είσοδος ελεύθερη