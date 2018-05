COSMOTE TV: Ανανέωσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της LaLiga Santander έως το 2021

Την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων της LaLiga Santander, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ισπανίας, συνεχίζει και την ερχόμενη τριετία, έως το 2021, η COSMOTE TV. Με την ανανέωση της συμφωνίας για την LaLiga, η COSMOTE TV παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει τα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καθώς και κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις, όπως το UEFA Champions League και το UEFA Europa League.Μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT, αλλά και τις on demand υπηρεσίες COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαμβάνουν όλη την αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Ισπανίας. Το πρωτάθλημα της LaLiga φιλοξενεί τις καλύτερες ομάδες και παίκτες, όπως η 12 φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, η 5 φορές νικήτρια του Champions League, Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης των 5 Europa League, αλλά και μεγάλους αστέρες όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Λουίζ Σουάρεζ, και Αντουάν Γκριεζμάν.«Εδώ και έξι χρόνια, η COSMOTE TV είναι η αποκλειστική τηλεοπτική στέγη της LaLiga Santander στην Ελλάδα. Είμαστε χαρούμενοι που και την ερχόμενη τριετία, οι συνδρομητές μας θα απολαμβάνουν στα κανάλια COSMOTE SPORT τους αγώνες του Ισπανικού Πρωταθλήματος, ενός από τα πιο εντυπωσιακότερα της Ευρώπης, μαζί με άλλες κορυφαίες διοργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας στη διάθεσή τους το καλύτερο μακράν αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Στην COSMOTE TV συνεχίζουμε να προσθέτουμε νέο συναρπαστικό περιεχόμενο και προηγμένες υπηρεσίες που αλλάζουν την εμπειρία των τηλεθεατών», είπε σχετικά ο Executive Director της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.«Η COSMOTE TV αποτελεί έναν εξαιρετικό συνεργάτη, που προσφέρει το θέαμα της LaLiga στους Έλληνες φιλάθλους», είπε σχετικά ο Melcior Soler, Audiovisual Director της LaLiga. «Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την COSMOTE TV και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ολοένα καλύτερη εμπειρία θέασης στους φίλους του πρωταθλήματος».Με 15 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 8 κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πάνω από 7.500 ώρες live μεταδόσεων τον χρόνο και μαζί με το COSMOTE SPORT HIGHLIGHTS HD φιλοξενούν σπουδαίες διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, Bundesliga, Serie A TIM, Liga NOS, Κύπελλο Ελλάδας), μπάσκετ (ΝΒΑ, Stoiximan.gr Basket League - εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού Superfoods, Ολυμπιακού & ΑΕΚ), τένις (ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour Finals, ATP World Tour 500), βόλεϊ (CEV Champions League), χάντμπολ (EHF Champions League) και μηχανοκίνητα (Formula 1, MotoGP, WRC).Στα κινηματογραφικά, η COSMOTE TV προσφέρει 8 κανάλια με ταινίες και σειρές, εκ των οποίων τα 4 δικής της παραγωγής. Για το πρόγραμμα των COSMOTE CINEMA, η COSMOTE TV συνεργάζεται με τακορυφαία χολιγουντιανά στούντιο, όπως η Walt Disney, η NBC Universal, η Paramount, το ΒΒC, το HBO, η Miramax, η Lionsgate, η Sony, το Sky Vision, τα ITV Studios, αλλά και με ανεξάρτητες ελληνικές εταιρείες διανομής όπως οι Tanweer Alliances, Feelgood Entertainment κα.Συνολικά, η COSMOTE TV παρέχει πάνω από 90 ψηφιακά κανάλια σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος. Επίσης, προσφέρει προηγμένες on demand υπηρεσίες για την παρακολούθηση περιεχομένου, που είναι προσβάσιμες στο σύνολο της συνδρομητικής της βάσης, έχοντας λανσάρει την πρώτη υβριδική συνδρομητική πλατφόρμα στη χώρα.Διαβάστε περισσότερα εδώ