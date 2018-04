COSMOTE TV: Η νέα σειρά Patrick Melrose με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, έρχεται αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 4HD

Ο υποψήφιος για OSCAR και βραβευμένος με Emmy Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επιστρέφει μετά τον «Sherlock», αποκλειστικά στην COSMOTE TV, με τη νέα μίνι σειρά Patrick Melrose, που θα κάνει πρεμιέρα σε Α’ τηλεοπτική προβολή, τη Δευτέρα 14 Μαΐου στις 21.00 - αμέσως μετά την προβολή της στη Μ. Βρετανία - στο COSMOTE CINEMA 4HD.Η δραματική μίνι σειρά βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων, με αυτοβιογραφικά στοιχεία, του βραβευμένου με Booker, Έντουαρντ Σεντ Όμπιν. Στα 5 επεισόδια της σειράς παρακολουθούμε τη ζωή ενός αριστοκράτη playboy, ο οποίος μέσα από την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, που προκλήθηκαν από τον βίαιο πατέρα και την ανεκτική μητέρα του.Κάθε επεισόδιο της σειράς, όπως και κάθε βιβλίο, τοποθετείται σε μια διαφορετική χρονική περίοδο της ζωής του ήρωα, καλύπτοντας συνολικά ένα διάστημα 40 ετών. Συγκεκριμένα, ξεκινάει από τα νεανικά του χρόνια στη Νότια Γαλλία της δεκαετίας του 60’ και καταλήγει στην Αγγλία στις αρχές του αιώνα που διανύουμε.Στους ρόλους της μητέρας και του πατέρα του πρωταγωνιστή συναντούμε αντίστοιχα τους Χιούγκο Γουίβινγκ (Lord of the Rings, The Matrix) και Τζένιφερ Τζέισον Λι (The Hateful Eight, Twin Peaks, LBJ). Το σενάριο της σειράς υπογράφει o Ντέιβιντ Νίκολς («One Day») και τη σκηνοθεσία ο Έντουαρντ Μπέργκερ («Deutchland 83»).Κάθε επεισόδιο του Patrick Melrose (από τις 14/5 και κάθε Δευτέρα βράδυ στις 21.00) θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 4HD.Διαβάστε περισσότερα εδώ