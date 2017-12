Διαγωνισμός Cosmote TV & Disney Junior - με δώρο ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη

Ένα πενθήμερο ταξίδι στη Νέα Υόρκη με πλούσιο θέαμα και ψυχαγωγία από τον κόσμο της Disney, προσφέρουν, μέσω διαγωνισμού, σε έναν τυχερό συνδρομητή και την οικογένειά του, η Cosmote TV και το κανάλι Disney Junior.Ο νικητής του διαγωνισμού θα ταξιδέψει μαζί με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη (συνολικά 4 άτομα), όπου, μεταξύ άλλων, θα παρακολουθήσουν την φαντασμαγορική παράσταση του Broadway «Aladdin» και θα γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές, «Αλαντίν» και «Γιασμίν». Επίσης, θα ξεναγηθούν σε κορυφαία ταξιδιωτικά αξιοθέατα, όπως το Top of the Rock, αλλά και θα απολαύσουν μια βόλτα με άμαξα στο Central Park.4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο 4άστερο ξενοδοχείο, Wyndham New Yorker στην Times Square.$200 για αγορές στο κατάστημα της Disney στην Times Square.Ένα ξεχωριστό απόγευμα στο διάσημο Alice’s Tea Cup, εμπνευσμένο από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων.Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συνδρομητές Cosmοτε TV μπορούν να στείλουν μέσω SMS το μήνυμα «COSMOTE TV» στο 19129 . Ο νικητής θα μπορεί να προγραμματίσει το ταξίδι σε ημερομηνία της επιλογής του, εντός του 2018.Η Cosmοτε TV διαθέτει αποκλειστική συμφωνία για την προβολή των ταινιών Α΄ τηλεοπτικής προβολής της Disney (μεταξύ άλλων των Disney, Disney Pixar και Marvel), αλλά και μίας συλλογής παλαιότερων ταινιών του στούντιο, που περιλαμβάνουν τα Disney Classics. Επίσης μεταδίδει και τα τρία παιδικά κανάλια του στούντιο, Disney Channel, Disney Junior και Disney XD.Το Disney Junior προσκαλεί τους γονείς να προσφέρουν στο παιδί τους την εμπειρία της Disney με μαγικές, μουσικές και συγκινητικές ιστορίες, αλλά και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας δύο έως έξι ετών. Τα προγράμματα του καναλιού περιλαμβάνουν δημιουργική αφήγηση και χαρακτήρες που κάνουν την μάθηση μία ψυχαγωγική εμπειρία, με εκπομπές όπως τα: The Lion Guard, Sofia the First, Doc McStuffins και τη σειρά περιπέτειας με αυτοκίνητα, Mickey and the Roadster Racers.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το site της COSMOTE TV:Χρέωση SMS 0,11€. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο cosmotetv.gr