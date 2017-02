Διάλεξη του Georges Didi-Huberman - «Πώς κληρονομείται το θάρρος;» στο Μέγαρο Μουσικής

Ένας σημαντικός φιλόσοφος της εποχής μας, ο Georges Didi-Huberman [Zωρζ Ντιντί-Υμπερμπάν], επιστρέφει στο Megaron Plus περίπου δύο χρόνια μετά την τελευταία του διάλεξη στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2014, για να παρουσιάσει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ την ομιλία με τίτλο «Πώς κληρονομείται το θάρρος;» (στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση).



Η εκδήλωση εντάσσεται στον Κύκλο «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Birkbeck Institute for the Humanities του Λονδίνου υπό την επιμέλεια του Κώστα Δουζίνα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Μπέρκμπεκ. Προλογίζει ο Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής Νεοελληνικών Σπoυδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.



Στους ομιλητές του κύκλου «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» περιλαμβάνονται ακόμη τρεις σημαίνοντες διανοητές: ο Ντέιβιντ Χάρβεϋ (20/3/2017), ο Στήβεν Φρος (24/4/2017) και ο Μποαβεντούρα ντε Σόουζα Σάντος (8/5/2017).



«Πώς κληρονομείται το θάρρος;»



Στη διάλεξή του, ο Georges Didi-Huberman θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στην εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας (1943) και στην αξιοποίηση της πολιτικής παρακαταθήκης αυτού του κομβικού ιστορικού γεγονότος από μεταγενέστερες ομάδες εξεγερμένων στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης. Βασικός σκοπός του ομιλητή είναι να παρουσιάσει στο κοινό τις σκέψεις του σχετικά με την κληρονομιά που μπορεί να αφήσει στις επόμενες γενιές μια εξέγερση.



O φιλόσοφος και ιστορικός τέχνης Georges Didi-Huberman διδάσκει στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες [École des Hautes Études en Sciences Sociales] του Παρισιού. Έχει δημοσιεύσει περίπου τριάντα βιβλία για την ιστορία και τη θεωρία των εικόνων. Το επιστημονικό του πεδίο εκτείνεται χρονικά από την Αναγέννηση έως τη σύγχρονη τέχνη, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της εικονογραφίας του 19ου αιώνα καθώς και στην αξιοποίησή της από τα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ού αιώνα.



Έχει διδάξει ως προσκεκλημένος καθηγητής, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Τζονς-Χόπκινς της Βαλτιμόρης, του Φράιμπουργκ, της Καλιφόρνιας (Μπέρκλεϋ), του Τορόντο, της Ιερουσαλήμ, της Βενετίας, της Βασιλείας, των Βρυξελλών καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και αλλού. Συμμετέχει επίσης ως μέλος σε καλλιτεχνικά και επιστημονικά συμβούλια πολιτιστικών φορέων διεθνούς κύρους (Κέντρο Georges Pompidou και Μουσείο του Ανθρώπου στο Παρίσι, Ινστιτούτο Τέχνης Courtauld στο Λονδίνο κ.ά.).



Είναι αποδέκτης πολλών διακρίσεων και βραβείων στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Στα πιο πρόσφατα έργα του συγκαταλέγονται:



L’œil de l’histoire, 1 [Το μάτι της ιστορίας, 1 (4 τόμοι, Minuit, 2009-2012)], L’Album de l’art à l’époque du « Musée imaginaire » [Το λεύκωμα τέχνης στην εποχή του «Φανταστικού μουσείου» (Hazan, 2013)], Phalènes. Essais sur l’apparition, 2 [Νυχτοπεταλούδες. Δοκίμια για το φανέρωμα, 2 (Minuit, 2013)], Essayer voir [Να προσπαθείς να δεις] και Sentir le grisou [Να μυρίζεις την «αγκούσα»] (Minuit, 2014).



Έχει επιμεληθεί πολλές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: L’Empreinte [Το εκμαγείο] στο Κέντρο Georges Pompidou (Παρίσι, 1997), Fables du lieu [Μύθοι του τόπου] στο Fresnoy-Studio national des arts contemporains (Τουρκουάνγκ, 2001), Atlas [Άτλας] στο Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Μαδρίτη, 2010) και Histoires de fantômes pour grandes personnes [Ιστορίες φαντασμάτων για μεγάλες προσωπικότητες], μαζί με τον φωτογράφο Arno Gisinger, στο Fresnoy, το Ρίο ντε Τζανέιρο, τη Βηρυτό και το Palais de Tokyo (Παρίσι, 2014).



Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ



(Birkbeck Institute for the Humanities)



Από τη ίδρυσή του το 2004, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ (Birkbeck Institute for the Humanities) του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου εισέβαλε δυναμικά στην πανεπιστημιακή ζωή και τα πολιτισμικά δρώμενα της Μεγάλης Βρετανίας.



Από τότε μέχρι σήμερα, ο δυναμισμός αυτός ξεπέρασε τον πανεπιστημιακό χώρο και τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπό τη διεύθυνση των Κώστα Δουζίνα (Director / currently on leave) και Σλαβόι Ζίζεκ (International Director), το Ινστιτούτο διαδραμάτισε και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή ιδεών, στον κριτικό έλεγχο αλλά και στην ανακαίνιση των ιδεολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στην επανενεργοποίηση του δημόσιου διαλόγου και του ρόλου των διανοουμένων.



Με τη θέση του στο κεντρικό Λονδίνο δίπλα στο Βρετανικό Μουσείο, το Ινστιτούτο καλεί διανοούμενους και πολίτες να συζητήσουν μαζί τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο, σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές υφίστανται τεράστια επίθεση, η φιλοσοφία, η ιστορία, η τέχνη και η κριτική μπαίνουν και πάλι στην καρδιά του δημόσιου διάλογου.



Το Ινστιτούτο παρέχει υποτροφίες σε αναγνωρισμένους και νέους επιστήμονες, συγγραφείς, λογοτέχνες, διανοούμενους και καλλιτέχνες, γεγονός που τους επιτρέπει να περάσουν ένα χρονικό διάστημα στο Λονδίνο εξερευνώντας ιδέες, βιβλία και αρχεία. Μέσω της διοργάνωσης δημόσιων συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, στόχος του Ινστιτούτου είναι να προαγάγει την ενασχόληση με δημόσια θέματα της εποχής μας, τη διεπιστημονική έρευνα, την παραγωγή νέων ιδεών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη διάδοσή τους στη δημόσια σφαίρα και τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών.



