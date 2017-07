Δύο νέα βιβλία Χάρι Πότερ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο

Το σύμπαν του Χόγκουαρτς πρόκειται να επεκταθεί με άλλα δύο νέα βιβλία του Χάρι Πότερ, που θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Η κυκλοφορία τους θα συμπέσει με έκθεση της βρετανικής Βιβλιοθήκης που διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό της 20ης επετείου των μυθιστορημάτων φαντασίας της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.



Η έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Μια ιστορία μαγείας» στην οποία θα παρουσιάζονται και τα δύο νέα βιβλία θα εγκαινιαστεί στις 20 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2018, ανακοίνωσε την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 ο βρετανικός εκδοτικός οίκος Bloomsbury, από τον οποίο εκδίδονται τα βιβλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Reuters.



Οι αναγνώστες του «Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition» (Χάρι Πότερ: Μια ιστορία της μαγείας - Το βιβλίο της Έκθεσης) θα μπορούν να εξερευνήσουν το πρόγραμμα σπουδών στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς, το σχολείο του μάγου Χάρι Πότερ, δηλαδή να μυηθούν στη Βοτανολογία, την Αστρονομία και τη Φροντίδα μαγικών πλασμάτων.



Στο βιβλίο «Harry Potter – A Journey Through A History of Magic» (Χάρι Πότερ- Ένα ταξίδι μέσα από μια ιστορία της μαγείας) θα αναλύεται η ιστορία της μαγείας, από τους Μονόκερους, την Αλχημεία και την Αρχαία Μαγεία έως τη Σχολή Χόγκουαρτς.



Στις 26 Ιουλίου, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος », το πρώτο από τα επτά βιβλία της σειράς που πώλησε 450 εκατομμύρια αντίτυπα σε 29 γλώσσες. Στα βιβλία βασίστηκαν η σειρά εννέα ταινιών με έσοδα επτά δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεατρική παραγωγή.