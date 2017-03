Έφυγε από τη ζωή ο Τσακ Μπέρι

κήΣε ηλικία 90 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρύλος του Rock and Roll, Τσακ Μπέρι.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της κομητείας, St. Charles του Μιζούρι, ο διάσημος μουσικός φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του φαγητού.



Ο Μπέρι σημειώνεται, πως είχε μια καλλιτεχνική πορεία διάρκειας 70 ετών και έγραψε εμβληματικά κομμάτια όπως τα Roll Over Beethoven και Johnny B Goode.



Το 1984 είχε βραβευτεί με Grammy για την προσφορά του στην μουσική, ενώ ήταν από τους πρώτους που μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame μόλις το 1986.