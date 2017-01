Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος συγγραφέας Τζον Μπέργκερ

Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών ο βραβευμένος με Booker συγγραφέας Τζον Μπέργκερ.

Υπήρξε κορυφαίος θεωρητικός Τέχνης, διανοούμενος, μαρξιστής και σφοδρός επικριτής του καπιταλισμού.



Ο Τζον Μπέργκερ γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1926.



Ξεκίνησε την καριέρα του ως ζωγράφος πριν στραφεί στο γράψιμο και γίνει κριτικός Τέχνης για το New Statesman, ενώ το 1958 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ένας ζωγράφος του καιρού μας» στο οποίο είχε γράψει:



Και ο σημαντικότερος βιολιστής του καιρού μας δεν δικαιώνεται να συνεχίζει να παίζει το βιολί του στην όχθη του ποταμού όταν κάποιος πνίγεται φωνάζοντας για βοήθεια....



Έγραψε πολλά βιβλία, πρωτότυπα σε μορφή και με μεγάλη ιστορική και πολιτική διεισδυτικότητα. Ανάμεσα στις μελέτες του για τη ζωγραφική και τη φωτογραφία συγκαταλέγονται τα «Another Way of Telling», «The Success and Failure of Picasso» και το διεθνούς αναγνώρισης «Ways of Seeing» στο οποίο βασίστηκε μια εξαιρετική τηλεοπτική σειρά του BBC. Σήμερα θεωρείται σημαντικό βοήθημα για τους σπουδαστές των εικαστικών τεχνών και της ιστορίας της τέχνης καθώς φωτίζει την καλλιτεχνική διαδικασία και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο αλλά και την πρόσληψη της τέχνης - χωρίς δογματισμό.



Τιμήθηκε με το βραβείο Booker το 1972 για το πολυδιαβασμένο βιβλίο «G Το ταξίδι». Χαρακτηριστικό είναι ότι δώρισε το μισό πόσο του χρηματικού επάθλου στους Βρετανούς «Μαύρους Πάνθηρες» και κράτησε το άλλο μισό προκειμένου να υποστηρίξει τη δουλειά του για τους εργάτες μετανάστες.



Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνεται επίσης το μυθιστόρημα «Προς τον γάμο» (1997), το «Εδώ είναι που συναντιόμαστε» (2006) και το «Από την Άιντα στον Χαβιέρ» για το οποίο ήταν και πάλι υποψήφιος για το Booker το 2008.



Ο Μπέργκερ έχει γράψει εξαιρετικές μελέτες για τη ζωγραφική και τη φωτογραφία, όπως είναι το «Another Way of Telling» και το «The Success and Failure of Picasso».