Εγκαίνια έκθεσης τέχνης «Οι ηθοποιοί δημιουργούν»

Μεγαλειώδη ήταν τα εγκαίνια της ιστορικής έκθεσης Τέχνης «Οι Ηθοποιοί Δημιουργούν» που πραγματοποιήθηκε στη MegArt Gallery στην Αθήνα από το Τ.Α.Σ.Ε.Η – Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018. Αστέρες του θεάτρου, του Ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης παρουσίασαν στο κοινό το πολύπλευρο ταλέντο τους με έργα τέχνης που έχουν φιλοτεχνήσει, με σκοπό τη στήριξη του Τ.Α.Σ.Ε.Η.













Σε ένα πραγματικά κατάμεστο χώρο με εκατοντάδες παρευρισκομένους και τηλεοπτικές κάμερες να απαθανατίζουν τις μοναδικές στιγμές, σε κλίμα συγκίνησης και λάμψης, ο Πρόεδρος του Τ.Α.Σ.Ε.Η Σπύρος Μπιμπίλας ως ο οραματιστής και βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης προλόγισε το απόλυτα επιτυχημένο δρώμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συναντήθηκαν 100 Έλληνες ηθοποιοί με έναν διαφορετικό...ρόλο, για έναν τέτοιο σκοπό!













Μαζί με τα εικαστικά έργα, εκτίθενται και κοστούμια από σημαντικές θεατρικές παραστάσεις και βιβλία που έχουν γράψει επίσης οι ηθοποιοί. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό γεγονός όπου πλευρές των χαρακτήρων φανερώνονται για πρώτη φορά αποδεικνύοντας ότι Ηθοποιός σημαίνει...Φως!













Την έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους οι Άννα Φόνσου, Μιμή Ντενίση, Ρίκα Δυαλινά, Ντίνος Καρύδης, Ζαχαρίας Ρόχας, Λίλα Καφαντάρη, Μάκης Δελαπόρτας, Γιάννης Μποστατζόγλου, Πάντης Κούσης, Άντα Αγοραστού, Τέτα Κωνσταντοπούλου, Μαρία Ιωαννίδου, Κώστας Βενετσάνος, Άννα Μαρία Βιδάλη, Γιάννης Βούρος, Μαρί Κωνσταντάτου, Γιάννης Δρίτσας, Τζένυ Οικονόμου Ρίζου, Τάνια Νικολοπούλου, Βασίλης Σαμαριτάκης, Άρια Δαμουλάκη, Τέτα Καμπουρέλη, Έλενα Σερεπίσου, Νάσος Ρόγκας, Αναστασία Γκούβα, Σύλβια Αντώναρου, Άννα Τσιάλτα, Σπύρος Καλαματιανός, Μιλτιάδης Λάγιος, Γιώργος Ζούβελος, Κωστής Νομικός, Πέτρος Φώσκολος, Αρτέμης Σαμοθράκης, Γρηγορία Αυγερινοπούλου, Βίκη Μπάδα, Αλέξανδρος Πετρίδης και πολλοί ακόμη.





Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό και οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 14:00 έως 21:00





Η βραδιά των εγκαινίων υποστήριξε και τη καμπάνια «Take me home» του Οίκου Τρανούλη.MegArt Gallery by GFC ( the european culture point in Athens ): Κασομούλη 102 Αθήνα (μετρό Αγ. Ιωάννης)