Έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ) για την επιρροή της μόδας στον κόσμο

Το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον ειδών ένδυσης και αξεσουάρ με βαθιά επίδραση στον κόσμο κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα εξετάζει έκθεση με τίτλο «Items: Is Fashion Modern?» ( Είδη: Είναι η μόδα μοντέρνα;) που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA).



Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του Μουσείου που διοργανώνεται μία έκθεση με θέμα τη μόδα.



Στα 111 εκθέματα, περιλαμβάνονται το 501 τζιν της Levi, τα Air Force 1 της Nike, το μπουκάλι του αρώματος Chanel No. 5, η Breton ριγέ μπλούζα, το κοντό μαύρο φόρεμα (Little Black Dress), το κολιέ από πέρλες, αλλά και το ινδικό σάρι, το εβραϊκό kippah, το παλαιστινιακό μαντίλι keffiyeh.



Η έκθεση που θα φιλοξενηθεί σε ολόκληρο τον έκτο όροφο του Μουσείου εξετάζει θεματικά τη μόδα, τις πολλές σχέσεις μεταξύ της μόδας και της λειτουργικότητας, του πολιτισμού, της αισθητικής, της πολιτικής, της εργασίας, της ταυτότητας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.



Η ιστορία και η προέλευση του κάθε εκθέματος παρουσιάζεται μέσα από βίντεο και εικόνες.



Η τσάντα Birkin, οι σαγιονάρες Havaianas, το καπέλο Παναμά και το μπουφάν με επένδυση από πούπουλα είναι μεταξύ των εκθεμάτων που είναι ομαδοποιημένα με τέτοιον τρόπο ώστε να τονίζουν ζητήματα μεγέθους, φύλου και εικόνας.



Ένα τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στη χειραφέτηση, τη σεμνότητα, την εσωστρέφεια και την εξέγερση και θα εστιάζει σε είδη ένδυσης, όπως το φούτερ με κουκούλα, hoodie, η μπλούζα ζιβάγκο, τα δερμάτινα παντελόνια, το μπικίνι, το χιτζάμπ και το ύφασμα kente.



Ένα άλλο τμήμα της έκθεσης προβάλλει τη σχέση μόδας και νέων τεχνολογιών και περιλαμβάνει τη συλλογή Cosmos του Pierre Cardin, τη μεμβράνη Gore - Tex και τις μπότες για σκι Moon Boots.



Την έκθεση διοργανώνουν η Πάολα Αντονέλι, επιμελήτρια του τμήματος Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού και διευθύντρια έρευνας και ανάπτυξης και η Μισέλ Μιλάρ Φίσερ βοηθός επιμελητή στο Τμήμα αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του MoMA.



Η έκθεση «Items: Is Fashion Modern?» εγκαινιάζεται την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιανουαρίου του 2018.