Έκθεση στο Παρίσι αφιερωμένη στο έργο του φωτογράφου Peter Knapp

Μία νέα έκθεση στο Παρίσι εξυμνεί το έργο του Σουηδού φωτογράφου μόδας, Peter Knapp, ο οποίος διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του γαλλικού Elle τις δεκαετίες 1960 -1970.Την έκθεση «Dancing in the Street, Peter Knapp et la Mode 1960-1970» που φιλοξενείται στο Cité de la mode et du design, συνθέτουν 100 φωτογραφίες που ρίχνουν φως στη στενή συνεργασία του Knapp με τους Γάλλους μόδιστρους όπως οι Αντρέ Κουρέζ, Πιερ Καρντέν και Ιβ Σεν Λοράν.Ο Knapp γεννήθηκε το 1931 στη Σουηδία και σπούδαζε ζωγραφική, γραφικές τέχνες και φωτογραφία στη Ζυρίχη και το Παρίσι. Το 1959 προσελήφθη από την ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του γαλλικού περιοδικού Elle, Hélène Lazareff η οποία τον ανακάλυψε να εργάζεται ως γραφίστας στο πολυκατάστημα Galeries Lafayette.Στο Elle ξεκίνησε ως φωτογράφος και σύντομα έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής εντάσσοντας στο δυναμικό του περιοδικού διάσημους φωτογράφους, όπως η Σάρα Μουν και ο Ρόμπερτ Φρανκ για τα editorial μόδας.Οι δικές του φωτογραφίες συνέχισαν να εμφανίζονται στις σελίδες του περιοδικού τη δεκαετία του 1960. Με τη Bolex Paillard 16mm φωτογραφική του κάμερα αιχμαλώτιζε τα έντονα χρώματα της mod μόδας και τις χαλαρές σιλουέτες.Υπό τη θητεία του Knapp, τα editorial του Elle συχνά προσέγγιζαν την pop art, σφυρηλατώντας μία νέα οπτική για την εμφάνιση των μοντέρνων γυναικών και τον τρόπο που ντύνονταν.