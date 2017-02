Ένα διαφορετικό τριήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καλεί τους επισκέπτες του να ζήσουν ένα διαφορετικό τριήμερο και να γιορτάσουν όλοι μαζί στο Πάρκο, το Καρναβάλι και τα Κούλουμα.



Την Κυριακή, το ΚΠΙΣΝ θα γιορτάσει το πρώτο του Καρναβάλι και θα φιλοξενήσει στο Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος» ένα άκρως Αποκριάτικο πάρτι. Οι Βloco Swingueira, Palov και Patatatiti θα συναντηθούν στο Ξέφωτο και θα μας παρασύρουν με τους γρήγορους ρυθμούς τους, ενώ, παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εργαστήρια face painting και κατασκευής μάσκας για να μπούμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, στο κλίμα του Καρναβαλιού.



Το εορταστικό κλίμα, θα συνεχιστεί την Καθαρά Δευτέρα με νηστίσιμους μεζέδες και το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού στο Πάρκο. Την πολύχρωμη ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν οι ήχοι του του Μάνου Αχαλινωτόπουλου και του μουσικού του σχήματος, που θα παρουσιάσουν ένα χορευτικό ρεπερτόριο εμπνευσμένο απ’ όλες τις γωνιές της χώρας.



Για εσάς όμως που δεν έχετε μαζί σας χαρταετό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας! Στα Νότια Μονοπάτια θα διοργανωθεί εργαστήρι (11.00-14.00), όπου γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τον δικό τους χαρταετό



Από το εορταστικό αυτό τριήμερο δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και οι μικρότεροι επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ θα προετοιμαστούν να γιορτάσουν το Καρναβάλι και την Καθαρά Δευτέρα φτιάχνοντας τις πιο πρωτότυπες, πολύχρωμες αποκριάτικες μάσκες (Ελεύθερη Δημιουργική Απασχόληση – Απόκριες // 24-26.02) και τους πιο περίτεχνους χαρταετούς (Σχήματα και Χρώματα στον Ουρανό // 26.02).



Ελάτε στο ΚΠΙΣΝ δωρεάν με το Shuttle Bus!



Και μην ξεχνάτε! Καθημερινά, 30 λεπτά πριν την έναρξη και 30 λεπτά μετά τη λήξη κάθε εκδήλωσης προσφέρεται δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών προς και από το ΚΠΙΣΝ, με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το λεωφορείο, ξεκινά από την κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, πραγματοποιεί στάση στο σταθμό Συγγρού - Φιξ και καταλήγει στη νότια πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, ενώ στην επιστροφή ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή. Επιπλέον, κάθε Παρασκευή από τις 14.30 έως τα μεσάνυχτα, και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 06.00 έως τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια του shuttle bus πραγματοποιούνται κάθε 30 λεπτά.



Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβασή σας στο ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στο http://www.snfcc.org/visitors-center/planning-your-visit/?lang=el



Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.



Παιδικές εκδηλώσεις:



Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση – Απόκριες



Παρασκευή 24/2, Σάββατο 25/2 & Κυριακή 26/2, 17.00-20.00, ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, η φαντασία μας παίζει με τα χρώματα, για να μεταμορφώσει τη μάσκα μας και μαζί με αυτήν κι εμάς. Παιδιά όλων των ηλικιών εξερευνούν και αποτυπώνουν αποκριάτικα ζωγραφικά σχήματα, χρώματα και μορφές σε ένα εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης.



Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός



*Έως 30 συμμετοχές ανά 30 λεπτά



Σχήματα και χρώματα στον ουρανό



Κυριακή 26.02. 2017, 11.30-13.30, ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ



Ήρθε η ώρα ο ουρανός να γεμίσει χρώματα και σχήματα… Γι’ αυτό κι εμείς είμαστε έτοιμοι στο εργαστήριο χαρταετού να φτιάξουμε ιπτάμενες κατασκευές που θα χορεύουν στον αέρα! Άλλες με ουρές, άλλες με φτερά, άλλες με κορδέλες και σχοινιά, θα περιμένουν να στολιστούν, να πετάξουν και να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους σε ένα γιορτινό πολύχρωμο παιχνίδι χαράς. Οι συμμετέχοντες φιλοτεχνούν ο καθένας τον δικό του διακοσμητικό χαρταετό, ενώ στη συνέχεια δημιουργούν συλλογικά τρεις μεγάλους χαρταετούς, στα χρώματα του ΚΠΙΣΝ.



Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Δάφνη Κουρή, Εικαστικός



*Για παιδιά 6-11 ετών



**Εώς 25 άτομα



Η Απόκρια ήρθε φέτος στο ΚΠΙΣΝ!



Αποκριάτικο Πάρτι



Κυριακή 26.02.2017, 11.00-18.00, ΞΕΦΩΤΟ



Στο ΚΠΙΣΝ γιορτάζουμε το πρώτο μας καρναβάλι και σας προσκαλούμε σε ένα άκρως αποκριάτικο πάρτυ στο Ξέφωτο! Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν live σχήματα, ορχήστρα κρουστών, DJ set με τον Palov, καθώς και εργαστήρια face painting και κατασκευής μάσκας για μικρούς και μεγάλους.



Η πρόσβαση στο Πάρκο θα είναι ελεύθερη για όλους.



Βloco Swingueira



To Βloco Swingueira είναι ένα μουσικό σύνολο κρουστών, που παίζει και χορεύει στους ρυθμούς της samba reggae από την Bahia της Βραζιλίας. Ο δυναμικός ήχος από διαφορετικούς τύπους κρουστών μαζί με τις εντυπωσιακές χορογραφίες δημιουργούν μια πρωτόγνωρη οπτικοακουστική εμπειρία. Από την ίδρυσή του το 2014, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 φεστιβάλ και συναυλίες, όπως το Φεστιβάλ Ελαιώνα, το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι Μεταξουργείου, το Φεστιβάλ Circus Days, ο Μαραθώνιος της Αθήνας κ.ά.



Palov



Ο Palov είχε την πρώτη του επαφή με τα decks το 1988. Παράλληλα, το 2006 μαζί με τον Blend Mishkin, σχημάτισαν τους Palov&Mishkin, κυκλοφορώντας τη συλλογή Backaslam extravaganza και το άλμπουμ Think Twice. Αυτήν την εποχή συνεργάζεται με τον μουσικό Άγγελο Αγγελίδη, με τον οποίο έχουν ολοκληρώσει τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο He hecho mucho por ti, που αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Επίσης, διατηρεί με τον Panama Cardoon την Carnibal recordings, όπου το υλικό της διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Ως DJ εμφανίζεται σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα και εξωτερικό, αναμειγνύοντας ήχους και μουσικές από όλο τον κόσμο και διαφορετικά είδη μουσικής, όπως latin, cumbia, afro, jazz, funk, hip hop, reggae, dub and bass.



Patatatiti



Οι Patatatiti είναι ένα καινούργιο σχήμα επηρεασμένο από τις παραδοσιακές μουσικές της Λατινικής Αμερικής. Παίζοντας cumbia από την Κολομβία και τον Παναμά, guajira, salsa και προσθέτοντας το δικό τους χρώμα, παρουσιάζουν ένα χορευτικό και εξωστρεφές live. Μετά από έναν χρόνο συναυλιών ανά την Ελλάδα, οι Patatatiti έχουν ξεκινήσει την πρώτη τους προσωπική δουλειά μέρος της οποίας και παρουσιάζουν.



Jim Staridas: τρομπόνι

Άγγελος Αγγελίδης: κιθάρα

Daniela Bolano: φωνή

Κρίτων Μπελλώνιας: τύμπανα

Κώστας Πατσιώτης: μπάσο

Άγγελος Πολυχρόνου: κρουστά

Πέτρος Αγγελίδης: τρομπέτα



Κούλουμα στο Πάρκο



Εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας



Δευτέρα 27.02. 2017, από τις 11.00



Καθώς η Αποκριά μας αποχαιρετά, η περίοδος της Σαρακοστής ξεκινά! Φέτος, την Καθαρά Δευτέρα, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα Κούλουμα, σε ένα παραδοσιακό γλέντι με νηστίσιμους μεζέδες και φυσικά, το καθιερωμένο πέταγμα του αετού.



Εργαστήρι Κατασκευής Χαρταετού για Παιδιά, 11.00-14.00, ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ



Για εσάς όμως που δεν έχετε μαζί σας χαρταετό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας! Στα Νότια Μονοπάτια θα διοργανωθεί εργαστήρι (11.00-14.00), όπου, υπό την καθοδήγηση του διακοσμητή Ηλία Καραντωνίου, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τον δικό τους χαρταετό. To εργαστήρι θα έχει συνεχόμενη ροή και θα κατασκευάζονται 20 χαρταετοί ανά 30'.



Το μόνο που χρειάζεται να φέρετε εσείς, είναι τη διάθεση να πετάξετε ψηλά!



Ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος στο ΚΠΙΣΝ, 13.00, ΞΕΦΩΤΟ



Την πολύχρωμη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι χαρταετοί, θα πλαισιώσει το εξαμελές μουσικό σχήμα του Μάνου Αχαλινωτόπουλου, που θα παρουσιάσει ένα παραδοσιακό χορευτικό ρεπερτόριο από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση σε τραγούδια και σκοπούς της Αποκριάς.



Το σχήμα αποτελείται από τους τραγουδιστές Γιώργο Αγγελόπουλο και Ρία Ελληνίδου και τέσσερις σολίστες μουσικούς (κλαρίνο, βιολί, λαούτο και παραδοσιακά κρουστά).