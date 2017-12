«Ένας σπόρος για την αλλαγή»: Μια ταινία του Αλέξανδρου Οικονομίδη

Το ντοκιμαντέρ «A Seed for Change» (Ένας σπόρος για την αλλαγή»), ένα προσωπικό οδοιπορικό, μια ατομική προσπάθεια του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Οικονομίδη να προστατέψει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέγει ελεύθερα την τροφή του, δωρεάν, σε περίοδο οικονομικής κρίσης προβάλλεται, σήμερα στις 17:45 στον Κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων) με ελεύθερη είσοδο.



Το 75λεπτο ελληνικό ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε και μονταρίστηκε σταδιακά μέσα σε περίοδο 7 χρόνων (2010-2017) στην Ελλάδα, το Λίβανο, το Βέλγιο και τη Γαλλία, αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου της πόλης που όλα πήγαιναν καλά στη ζωή του μέχρι το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Σύντομα κατάλαβε, μετά από έρευνα, ότι όταν μπορείς να καλλιεργήσεις τη δική σου τροφή δωρεάν χωρίς τη διαμεσολάβηση χρήματος, τότε αλλάζουν όλα. Εξαφανίζεται ο φόβος και η κρίση γίνεται πιο ήπια και παίρνει άλλη μορφή. Για να καταφέρεις να έχεις δωρεάν τροφή, η προϋπόθεση είναι να έχεις πρόσβαση σε δωρεάν παραδοσιακούς-φυσικούς σπόρους, οι οποίοι αναπαράγονται.











Το πρότζεκτ του Αλέξανδρου Οικονομίδη έδωσε ζωή και στον ομώνυμο μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Seed for Change», ένα δίκτυο ανθρώπων, μια κινητοποίηση των κατοίκων της πόλης για την παραγωγή και την ανταλλαγή φυσικών σπόρων, διατηρώντας την κληρονομιά και την βιοποικιλότητα.



Σύνοψη:



«Μεγαλώσαμε σε ένα σύστημα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα τρόφιμα φυτρώνουν στα ράφια, το καθαρό νερό πηγάζει από τα μπουκάλια, η υγεία βρίσκεται στα χέρια των γιατρών, η εκπαίδευση ζει σε ένα ίδρυμα και τα χρήματα είναι το κλειδί για όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα…»



Σημείωμα σκηνοθέτη:



«Ως άνεργος σκηνοθέτης και θύμα της οικονομικής κρίσης έκανα ένα μακρύ ταξίδι αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους που θα μου επιτρέψουν να παρακάμψω την ένταση των διαδηλώσεων στους δρόμους της Αθήνας και να φτάσω σε μια βιώσιμη λύση μέσα στην παγκόσμια κρίση που μόλις είχε πλήξει το σύγχρονο τρόπο ζωής μας.



Κάπως αλλάζει η στάση σου απέναντι στην κρίση όταν έχεις την δύναμη του φυσικού αναπαραγόμενου σπόρου στα χέρια σου, δηλαδή όταν μπορείς να αναπαράγεις δική σου δωρεάν τροφή. Άντε όμως να βρεις τέτοιους σπόρους…»



«Στα πολλά ταξίδια που έκανα, ειδικά στην Ελλάδα, Λίβανο, Γαλλία, και Βέλγιο, έμαθα πόσο περίπλοκη, παράλογη και παράξενη είναι η κατάσταση που ζούμε. Στη χειρότερη φάση της οικονομικής κρίσης ο παραδοσιακός σπόρος -που είναι η βάση της δωρεάν τροφής- να έχει γίνει παράνομος και έτσι να έχεις χάσει το δικαίωμά σου να θρέψεις τον εαυτό σου χωρίς χρήμα».



«Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια που μου πήρε να ολοκληρώσω την ταινία, έμαθα επίσης το τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά».



Αλέξανδρος Οικονομίδης/ Βιογραφικό:



Ο Αλέξανδρος Οικονομίδης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Notre Dame – Louaize με πτυχίο στην «Επικοινωνία, Ραδιοφωνία και Τηλεόραση». Έχει αναπτύξει τις κινηματογραφικές του δεξιότητες – που περιλαμβάνουν μαγνητοσκόπηση, σκηνοθεσία και μοντάζ – σε συνεργασία με αναγνωρισμένους διαφημιστικούς οργανισμούς, εταιρείες παραγωγής και διεθνείς τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όπως το BBC, MTV, Globecast, ESPN, Endemol, BoomtownFilms, Impact BBDO, LeoBurnett και πολλά άλλα.



Το «Seed for Change» είναι το πρώτο του ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Οικονομίδη, στο οποίο ο ίδιος έχει αναλάβει την έρευνα, το σενάριο, την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ.



Στο τέλος της προβολής θα μοιραστούν σπόροι παραδοσιακών ποικιλιών στους θεατές.