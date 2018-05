Ενοικιάζεται το διαμέρισμα στο Μουσείο όπου έζησαν οι Φιτζέραλντ

Στο Μουσείο Σκοτ και Ζέλντα Φιτζέραλντ (The F. Scott & Zelda Fitzgerald Museum), την κατοικία στην οποία έζησαν ο Αμερικανός συγγραφέας και η σύζυγός του, στην πόλη Μοντγκόμερι, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ μπορούν πλέον να διανυκτερεύσουν θαυμαστές τους.Οι Fitzgeralds έζησαν στην έπαυλη το 1931 και το 1932 και με 150 δολάρια τη βραδιά όποιος θέλει μπορεί να νοικιάσει το ανακαινισμένο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.Ο Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, ο οποίος είναι ίσως πιο γνωστός για το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» την περίοδο που έζησε στην κατοικία της λεωφόρου Φέλντερ στο Μοντγκόμερι έγραψε το μυθιστόρημα «Tender is the Night» (Τρυφερή είναι η νύχτα) και η σύζυγός του το μοναδικό της βιβλίο «Save Me the Waltz».Το ζευγάρι ζούσε νομαδική ζωή και σε κάποια σπίτια δεν έμενε πάνω από πέντε μήνες. Από τη στιγμή που παντρεύτηκαν, πλούσιοι και χωρίς ρίζες, μετακινούνταν από τόπο σε τόπο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα στο Λονγκ Άιλαντ όπου γεννήθηκε η ιδέα για τον «Μεγάλο Γκάτσμπυ».Το Μοντγκόμερι ήταν ο τελευταίος τόπος, όπου έζησαν μαζί με την κόρη τους, Σκότι, η οποία έγινε 10 ετών εκεί και αργότερα πήγε σε οικοτροφείο.Το σπίτι χρονολογείται από το 1910. Το διαμέρισμα είναι επιπλωμένο σε απλό στυλ του 20ου αιώνα: καναπέδες, πολυθρόνες, διακοσμητικές λάμπες, ανατολίτικα χαλιά και μαξιλάρια κεντημένα με ρήσεις της Ζέλντα όπως: «Εκείνοι οι άνδρες νομίζουν ότι είμαι καθαρά διακοσμητική και είναι ανόητοι που δεν με γνωρίζουν καλύτερα».Η ατμόσφαιρα θυμίζει μια άλλη εποχή, υπάρχει πικ-απ με τζαζ άλμπουμ, μπαλκόνι και ανθισμένες μανόλιες στην αυλή, σε έναν ήσυχο δρόμο στην ιστορική συνοικία Old Cloverdale του Μοντγκόμερι.Η διευθύντρια του Μουσείου, Σάρα Πάουελ δήλωσε στο AP ότι ανησύχησε, όταν τον Απρίλιο άρχισε να νοικιάζεται το διαμέρισμα, μήπως οι ένοικοι θέλουν να διοργανώνουν άγρια, τύπου- Γκάτσμπυ πάρτι. Αλλά οι ανησυχίες ήταν αδικαιολόγητες.«Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να μείνουν εδώ πιθανώς έχουν μεγάλη αγάπη για τον συγγραφέα και το έργο του και σέβονται ιδιαίτερα την κατοικία» ανέφερε η Σάρα ΜακΚάλα από τη Νότια Λογοτεχνική Διαδρομή (Southern Literary Trail) τη μοναδική λογοτεχνική διαδρομή σε τρεις πολιτείες της Αμερικής που συνδέει μυθικούς τόπους που επηρέασαν τους μεγάλους μυθιστοριογράφους και θεατρικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Το Μουσείο Σκοτ και Ζέλντα Φιτζέραλντ και το διαμέρισμα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την περιήγηση.Τη δεκαετία του 1980 η έπαυλη κινδύνεψε να κατεδαφιστεί για να χτιστεί πολυκατοικία. Ο δικηγόρος Τζούλιαν ΜακΦίλιπς και η σύζυγός του, Λέσλι αγόρασαν το σπίτι και ίδρυσαν μη κερδοσκοπική οργάνωση.Στο Μουσείο μεταξύ άλλων εκτίθεται ένα αντίγραφο της βαθμολογίας του Φιτζέραλντ όταν φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, στο οποίο φαίνεται ότι σε πολλά μαθήματα είχε χαμηλούς βαθμούς λίγο πριν φύγει για να υπηρετήσει στον στρατό. Το Μουσείο διαθέτει επίσης 11 έργα ζωγραφικής της Ζέλντα, προσωπικά αντικείμενα όπως ένα μελανοδοχείο, ένα πορτοφόλι και τις πρώτες εκδόσεις των μυθιστορημάτων του Φιτζέραλντ.