ΕΤΗΝΙC FESTIVAL απόψε στους Αμπελόκηπους

Στο ανοικτό θεατράκι Φλώρου και Λάμψα (Γηροκομείο – ΔΕΗ) η κινηματογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων καλεί για ένα «εκρηκτικό βράδυ» σήμερα στις 8.30μμ.



Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Μια συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικανικής Τέχνης και Πολιτισμού ANASA, τον ΕΞΑΝΤΑ του Γιώργου Αυγερόπουλου και το συγκρότημα Barayanka, σε μια ethnic βραδιά-festival, αφιερωμένη στην πολυ-πολιτισμικότητα, την Αφρική και τον πολιτισμό της, με προβολή ταινίας, συναυλία, μουσικοχορευτική παράσταση και αφρικανική κουζίνα!



Οι Barayanka, ένα ελληνικό ηλεκτρονικό folk συγκρότημα με έντονα βαλκανικά στοιχεία και κέλτικες συνθέσεις, σε δικά τους τραγούδια και διασκευές όπως το παξιμαδοκλέφτρα και το χοντρό μπιζέλι, σε πιο ηλεκτροονειροφερμένη έκδοση… …Προβολή του πολυβραβευμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, «Δέλτα, Οι βρώμικες δουλειές του Πετρελαίου», της σειράς ντοκιμαντέρ Εξάντας του Γιώργου Αυγερόπουλου».



Τέλος συμπληρώνουν πως η καλοκαιρινή τους γιορτή περιλαμβάνει επίσης: «Μουσικοχορευτική παράσταση με ρυθμούς και χορούς από τη Δ. Αφρική! Η σχολή αφρικανικών κρουστών του πολιτιστικού κέντρου ANASA σε συνεργασία με τους Bantus θα δημιουργήσουν μια εκρηκτική χορευτική γιορτή και θα γευτούμε την απίθανη αφρικανική κουζίνα του Mama Africa pop up restaurant, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας αφρικανών γυναικών, με χαρακτηριστικά πιάτα, όπως το zolof rice with moi moi and chicken & το beans and plantain».