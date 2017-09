Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2017: Πολλές γλώσσες - Μια γιορτή

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017, το Ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε κέντρο πολυγλωσσίας και ψυχαγωγίας.



Για πέμπτη συνεχή χρονιά τα Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και Πρεσβείες από 12 χώρες- μέλη της EUNIC Αθήνας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών μέσα από ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.



Πρόγραμμα



10:45 - Εισαγωγικό ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος προς το σχολείο», η ιστορία του μικρού Σαρντάρ, πρόσφυγα απ’ το Αφγανιστάν, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για να πάει σχολείο και να γίνει ορθοπεδικός γιατρός. Στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Σενάριο-Σκηνοθεσία: Δέσποινα Βέρρη, Ιουλία Μαρίνα Σαράντου. Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.



Ώρα έναρξης Χώρα / Ινστιτούτα και Πρεσβείες Παράσταση



11:00 Τσεχική Δημοκρατία



Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας



Σύλλογος Τσεχικής Κοινότητας στην Αθήνα «Byl jednou jeden král» - … výlet do české historie «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς» - … η περιήγηση στην τσεχική ιστορία



11:20 Κύπρος



Σπίτι της Κύπρου



Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού



Φκιόρα της καρκιάς



Από τον ποιητικό λόγο του μεγάλου λαϊκού ποιητή της Κύπρου Παύλου Λιασίδη



Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιωργής Τσουρής



Ερμηνεία: Άρης Κυπριανού



11:40 Βρετανία British Council



Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου



«The Beatles» : songs performed by Primary 3 students of I. M. Panagiotopoulos School

Tραγούδια των Beatles από τους μαθητές της Γ' Δημοτικού της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου

12:00 Ρουμανία Πρεσβεία της Ρουμανίας Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρμονία» Cantece si dansuri din Romania



Τραγούδια και χοροί από τη Ρουμανία



12:30 Ισπανία Instituto Cervantes



Escuela argentina de tango



Español, pasión y tango Ισπανικά, πάθος και τάνγκο



12:50 Γερμανία



Goethe-Institut Athen



Athener Schule Fliegt, singt und tanzt mit dem Spaßmacher Till Eulenspiegel und seiner Clique! Schüler der 5. Klasse der Athener Schule



Πετάξτε, τραγουδήστε και χορέψτε με τον γελωτοποιό Till Eulenspiegel και την παρέα του! Μαθητές της 5ης Δημοτικού του σχολείου Athener Schule



13:10 Πολωνία Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα



Πολωνικό Σχολείο Ζ. Μινέικο στην Αθήνα Z Polski z tańcem i piosenką



Από την Πολωνία με χορό και τραγούδι



13:30 Γαλλία Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος



Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά Lysistrata (La grève du sexe)



Intervention des élèves de Terminales option théâtre du Lycée franco-hellénique Eugene Delacroix Λυσιστράτη (Η σεξουαλική απεργία)



Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα των μαθητών Γ' Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά



13:50 Σουηδία Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών



Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας



Tomtar och troll och andra. Figurer ur den svenska sagoskatten.



Ξωτικά, καλικάντζαροι και άλλοι. Οι ήρωες των σουηδικών παραμυθιών.



14:10 Αυστρία Πρεσβεία της Αυστρίας



Ινστιτούτο ÖSD Griechenland



- Σχολή Μωραΐτη Kleine Europäer Μικροί Ευρωπαίοι (Xoρός και τραγούδι από τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού του τμήματος Γερμανικών της Σχολής Μωραΐτη)



14:30 Γεωργία Πρεσβεία της Γεωργίας



Η Γεωργιανή χορωδία «η Αγία Νίνα» του Πολι¬τιστικού Κέντρου «Ο Καύκασος» 2 Τραγούδια

«ცედური მრავალჟამიერ -Τσέδουρι Μραβαλζάμιερ» - «Εις Πολλά Έτη» από Τσέντα - Παραδοσιακό εορταστικό τραγούδι της Τάβλας



«თბილისო - Τιφλίδα» Ρεβάζ Λαγκίδζε, - Ύμνος για την Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας



14:50 El Sistema Greece Tραγούδια από όλη την Ευρώπη



Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Μιχάλης Αφολάνιο.



Μαζί μας για θα είναι μέρος της χορωδίας του El Sistema Greece, που με εργαλείο τη μουσική στοχεύει στην ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σύνολο της κοινωνίας μας δίνοντας ευκαιρίες για μάθηση, δημιουργία, κοινότητα και γέλιο σε παιδιά και νέους από οποιοδήποτε υπόβαθρο.



Online Διαγωνισμός



Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 και οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη Μεγάλη Γιορτή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, 10:00-15:00 στο Ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Κληρώσεις



Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος της μέρας καθώς εκτός από τα αναμνηστικά δώρα που θα κληρώνονται καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού θα προσφέρει σε έναν τυχερό και το/την συνοδό της επιλογής του, δύο αεροπορικά εισιτήρια από Ελλάδα προς Κύπρο, μετ’ επιστροφής και με όλους τους φόρους. Ο νικητής μπορεί να υλοποιήσει το ταξίδι του έως την 31/12/17. Περισσότερες πληροφορίες: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, κ. Ιωάννα Χατζηκωστή, 210 3610178, cto-athens@cyta.gr



Οι διοργανωτές μέλη της EUNIC Αθήνας:



British Council, Γαλλικό Ινστιτούτο Eλλάδος, Goethe-Institut Athen, ÖSD, Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πρεσβεία της Ρουμανίας, Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πρεσβεία της Γεωργίας, Σπίτι της Κύπρου, Ινστιτούτο Θερβάντες και Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.



Συνεργαζόμενος φορέας:



ESN Greece